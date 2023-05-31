Саміт стане сигналом єдності Європи перед лицем російської війни, кажуть в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила в середу, що саміт європейських лідерів в її країні цього тижня, надішле непохитне послання про мир та засудить вторгнення Росії в сусідню Україну.

Понад 40 європейських лідерів планують зустрітися в четвер у замку в Молдові, щоб продемонструвати підтримку колишній радянській республіці, яка подала заявку на вступ до Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Друга зустріч Європейського політичного співтовариства є доказом зростаючої єдності на континенті, - сказала Санду на спільній прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. - ... ця подія є потужним підтвердженням нашої непохитної відданості миру, твердого засудження російського вторгнення, постійної солідарності з Україною та демонстрації підтримки Молдови".

Молдова, як і Україна, подала заявку на вступ до ЄС минулого року невдовзі після російського вторгнення. Через війну потоки українських біженців попрямували до Молдови, війна в сусідній Україні також вдарила по економіці.

Прозахідний уряд, який на початку цього року звинуватив Росію в підготовці зміни уряду, заявив, що планує на саміті продемонструвати реформи та переконати лідерів розпочати переговори про вступ до ЄС якнайшвидше.

Фон дер Ляєн сказала, що Молдова досягла явного прогресу у прагненні до членства в ЄС.

"Дивно бачити, що, незважаючи на весь тиск, Молдова просувається швидко та якісно", – сказала вона.

ЄС "суттєво збільшить" представництво у Кишиневі, щоб підтримати подальші реформи, додала вона. Москва має сотні миротворців і військових у сепаратистському регіоні Придністров'я на сході Молдови з часу війни між проросійськими сепаратистами та урядовими силами після розпаду СРСР у 1991 році.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на іншій прес-конференції заявив, що Росія протягом 30 років підтримувала сепаратизм у Придністров'ї, незаконно утримувала там війська та ввела ембарго на експорт з Молдови.

"Ці дії та політика Росії щодо Молдови провалилися. Молдова обрала шлях інтеграції в ЄС", - сказав він.