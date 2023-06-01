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Студія Вашингтон

США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Акцент цього раунду безпекової підтримки - на боєприпасах і протиповітряній обороні. Це вже 39 пакет допомоги за програмою президентських повноважень, а це значить, що закладена у ньому зброя потрапить у руки українців у найближчі дні.

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