США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Акцент цього раунду безпекової підтримки - на боєприпасах і протиповітряній обороні. Це вже 39 пакет допомоги за програмою президентських повноважень, а це значить, що закладена у ньому зброя потрапить у руки українців у найближчі дні.