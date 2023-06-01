П'ять шляхів притягнення Росії до відповідальності назвала високопосадовиця Держдепу і виступила за більш активну співпрацю Пентагону з МКС

"Не може бути миру без правосуддя". Такими словами, цитуючи президента Зеленського, посолка з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Скаак розпочала свою доповідь Комітету Сенату 31 травня цього року щодо зусиль, які докладають Сполучені Штати для притягнення до відповідальності винних у російських злочинах, скоєних під час війни в Україні.

Вона наголосила на тому, що США мають відігравати провідну роль в міжнародних зусиллях з притягнення Росії до відповідальності.

"Притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини і звірства проти України та її народу є фундаментальним для захисту цінностей і інтересів США з точку зору безпеки і стабільності світу. Ми вітаємо підтримку Конгресу для досягнення цієї мети і демонстрації того, що Сполучені Штати є лідером у питанні міжнародного правосуддя", - зазначила Ван Скаак на слуханнях.

У своїй доповіді посолка наголосила, що Сполучені Штати підтримують п’ять основних шляхів забезпечення правосуддя і дотримання міжнародних норм, включаючи роботу з міжнародними судами та інституціями; підвищення здатності українських державних органів і організацій документувати, розслідувати воєнні злочини і притягувати винних до відповідальності; підтримку стратегічних судових процесів в судах інших країн світу; підтримку притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України; а також посилення законодавства США у сфері воєнних злочинів і унеможливлення безпечного перебування і притулку у США для винних у воєнних злочинах.

Найбільш перспективним і дієвим варіантом трибуналу для злочинів Росії, на думку Ван Скаак, є так званий інтернаціоналізований суд в рамках судової системи України за активної підтримки і постійної участі міжнародної спільноти і міжнародних організацій, і заснований на принципах, закріплених у Статуті ООН.

Таку формулу спеціального трибуналу вже підтримав Держдеп для розслідування злочину агресії Росії проти України.

З боку України теж існує підтримка саме такої моделі правосуддя, зазначила Ван Скаак, зважаючи на те, що в Україні є усвідомлення, що злочин агресії є першоджерелом і витоком решти російських воєнних злочинів, а також порушує міжнародну систему безпеки.

Іншим варіантом міжнародного трибуналу може бути спеціально створений міжнародний суд під егідою Генеральної Асамблеї ООН. Як було зазначено під час дискусії законодавців, така модель може надати правосуддю ознак більшої неупередженості, а також відображатиме той факт, що російські злочини в Україні виходять за рамки воєнних злочинів, скоєних проти народу однієї країни, і є по суті злочинами проти людяності.

Однак, створення спеціального суду в рамках і під егідою ООН може не бути перспективним з юридичної і практичної точок зору, зокрема через складність отримати достатню кількість голосів для підтримки такої ініціативи, зазначила посолка.

Бет Ван Скаак підтримала більш активну співпрацю Пентагону з Міжнародним Кримінальним судом

Окрема дискусія під час слухань стосувалася ролі Міжнародного Кримінального Суду, який в березні цього року видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, рішення, яке привітали члени Комітету.

Сполучені Штати не ратифікували Римський статут суду, хоча брали активну участь в його створенні, апелюючи до того, що діяльність суду може порушувати Конституцію США в сфері юрисдикції над американськими громадянами.

Американські сенатори критикували позицію уряду США і, зокрема Пентагону, за буцімто, недостатній обмін інформацією із судом щодо російських злочинів. Під час слухань ван Скаак підтвердила, що Пентагон має перестороги щодо надання суду інформації.

Ван Скаак ствердно відповіла на питання сенатора-демократа Кріса ван Голлена, чи "Пентагон не співпрацює таким чином".

Дипломат закликала Пентагон активно співпрацювати з судом і запевнила, що як "провідний дипломат в сфері міжнародного правосуддя, я невтомно працюватиму, щоб забезпечити, що жоден із службовців США не постав перед МКС ... Не думаю, що зараз є гостра загроза цього".

Сенатори закликали використовувати всі наявні засоби, щоб притягнути Путіна до відповідальності. "Тут у Сполучених Штатах, хоч ми і виголошуємо правильні слова, викриваючи ці злочини, уряд не використав інструменти, які ми надали, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Це просто непростимо", - зазначив голова Комітету сенатор-демократ Боб Менендес.

Сенатор-респулбіканець Джеймс Ріш вказав, що злочини російських сил в Україні швидко досягнули рівня геноциду: "Злочини вчинені Путіним в Україні дуже швидко досягли рівня геноциду... в рамках кампанії стерти Україну з мапи", і "ми не можемо дозволити Путіну і його спільникам уникнути відповідальності за страшні злочини, які вони вчиняють. Безкарність – це не варіант".

Під час слухань було також порушено декілька інших важливих дотичних тем, включаючи приділення особливої уваги поверненню в Україну більше як 19000 дітей, викрадених Росією з окупованих територій, розслідування сексуальних злочинів, скоєних росіянами в Україні, а також можливість притягнення до відповідальності найманців приватної воєнної компанії «Вагнер», яка є недержавною структурою.

Однією з ключових перепон для здійснення правосуддя Ван Скаак назвала фізичний доступ і затримання обвинувачених у воєнних злочинах. Адже заочні судові процеси часто є незадовільними у таких випадках. Відтак, за словами посолки, це робота довгострокова, і може тривати протягом поколінь, визнаючи, що притягнення винних до відповідальності може бути ускладнене різноманітними факторами, і потребуватиме часу, але врешті-решт має відбутись.