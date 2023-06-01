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- Голос Америки
П'ять шляхів притягнення Росії до відповідальності назвала високопосадовиця Держдепу і виступила за більш активну співпрацю Пентагону з МКС
"Не може бути миру без правосуддя". Такими словами, цитуючи президента Зеленського, посолка з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Скаак розпочала свою доповідь Комітету Сенату 31 травня цього року щодо зусиль, які докладають Сполучені Штати для притягнення до відповідальності винних у російських злочинах, скоєних під час війни в Україні.
Вона наголосила на тому, що США мають відігравати провідну роль в міжнародних зусиллях з притягнення Росії до відповідальності.
"Притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини і звірства проти України та її народу є фундаментальним для захисту цінностей і інтересів США з точку зору безпеки і стабільності світу. Ми вітаємо підтримку Конгресу для досягнення цієї мети і демонстрації того, що Сполучені Штати є лідером у питанні міжнародного правосуддя", - зазначила Ван Скаак на слуханнях.
У своїй доповіді посолка наголосила, що Сполучені Штати підтримують п’ять основних шляхів забезпечення правосуддя і дотримання міжнародних норм, включаючи роботу з міжнародними судами та інституціями; підвищення здатності українських державних органів і організацій документувати, розслідувати воєнні злочини і притягувати винних до відповідальності; підтримку стратегічних судових процесів в судах інших країн світу; підтримку притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України; а також посилення законодавства США у сфері воєнних злочинів і унеможливлення безпечного перебування і притулку у США для винних у воєнних злочинах.
Найбільш перспективним і дієвим варіантом трибуналу для злочинів Росії, на думку Ван Скаак, є так званий інтернаціоналізований суд в рамках судової системи України за активної підтримки і постійної участі міжнародної спільноти і міжнародних організацій, і заснований на принципах, закріплених у Статуті ООН.
Таку формулу спеціального трибуналу вже підтримав Держдеп для розслідування злочину агресії Росії проти України.
З боку України теж існує підтримка саме такої моделі правосуддя, зазначила Ван Скаак, зважаючи на те, що в Україні є усвідомлення, що злочин агресії є першоджерелом і витоком решти російських воєнних злочинів, а також порушує міжнародну систему безпеки.
Іншим варіантом міжнародного трибуналу може бути спеціально створений міжнародний суд під егідою Генеральної Асамблеї ООН. Як було зазначено під час дискусії законодавців, така модель може надати правосуддю ознак більшої неупередженості, а також відображатиме той факт, що російські злочини в Україні виходять за рамки воєнних злочинів, скоєних проти народу однієї країни, і є по суті злочинами проти людяності.
Однак, створення спеціального суду в рамках і під егідою ООН може не бути перспективним з юридичної і практичної точок зору, зокрема через складність отримати достатню кількість голосів для підтримки такої ініціативи, зазначила посолка.
Бет Ван Скаак підтримала більш активну співпрацю Пентагону з Міжнародним Кримінальним судом
Окрема дискусія під час слухань стосувалася ролі Міжнародного Кримінального Суду, який в березні цього року видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, рішення, яке привітали члени Комітету.
Сполучені Штати не ратифікували Римський статут суду, хоча брали активну участь в його створенні, апелюючи до того, що діяльність суду може порушувати Конституцію США в сфері юрисдикції над американськими громадянами.
Американські сенатори критикували позицію уряду США і, зокрема Пентагону, за буцімто, недостатній обмін інформацією із судом щодо російських злочинів. Під час слухань ван Скаак підтвердила, що Пентагон має перестороги щодо надання суду інформації.
Ван Скаак ствердно відповіла на питання сенатора-демократа Кріса ван Голлена, чи "Пентагон не співпрацює таким чином".
Дипломат закликала Пентагон активно співпрацювати з судом і запевнила, що як "провідний дипломат в сфері міжнародного правосуддя, я невтомно працюватиму, щоб забезпечити, що жоден із службовців США не постав перед МКС ... Не думаю, що зараз є гостра загроза цього".
Сенатори закликали використовувати всі наявні засоби, щоб притягнути Путіна до відповідальності. "Тут у Сполучених Штатах, хоч ми і виголошуємо правильні слова, викриваючи ці злочини, уряд не використав інструменти, які ми надали, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Це просто непростимо", - зазначив голова Комітету сенатор-демократ Боб Менендес.
Сенатор-респулбіканець Джеймс Ріш вказав, що злочини російських сил в Україні швидко досягнули рівня геноциду: "Злочини вчинені Путіним в Україні дуже швидко досягли рівня геноциду... в рамках кампанії стерти Україну з мапи", і "ми не можемо дозволити Путіну і його спільникам уникнути відповідальності за страшні злочини, які вони вчиняють. Безкарність – це не варіант".
Під час слухань було також порушено декілька інших важливих дотичних тем, включаючи приділення особливої уваги поверненню в Україну більше як 19000 дітей, викрадених Росією з окупованих територій, розслідування сексуальних злочинів, скоєних росіянами в Україні, а також можливість притягнення до відповідальності найманців приватної воєнної компанії «Вагнер», яка є недержавною структурою.
Однією з ключових перепон для здійснення правосуддя Ван Скаак назвала фізичний доступ і затримання обвинувачених у воєнних злочинах. Адже заочні судові процеси часто є незадовільними у таких випадках. Відтак, за словами посолки, це робота довгострокова, і може тривати протягом поколінь, визнаючи, що притягнення винних до відповідальності може бути ускладнене різноманітними факторами, і потребуватиме часу, але врешті-решт має відбутись.
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- Голос Америки
Загибель дитини у Києві викликала хвилю заяв проти російського територизму від західних політиків і оглядачів
Загибель дитини у Києві 1 червня учергове вразила світ. Чимало політиків, оглядачів і релігійних діячів висловилися проти дій Росії та назвали її дії терористичними.
Як повідомляв Голос Америки, у Києві знову тривали російські атаки, а серед трьох загиблих є і дитина. Щонайменше 10 людей було поранено уламками ракет. Уламки від снарядів пошкодили дитячу поліклініку, дві школи та поліцейський відділок.
Уламок ракети впав біля входу в клініку через чотири хвилини після оголошення повітряної тривоги. Мати і її дочка загинули, намагаючись знайти укриття, - пише видання New York Times.
Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила: "Вже вкотре я вражена та засмучена загибеллю дитини та інших мирних мешканців під час ще одного масованого ракетного удару російських збройних сил сьогодні по Києву. Думками я з родинами загиблих та пораненими”.
У День захисту дітей в Україні представниця ООН висловила “найщиріші співчуття родинам понад 1 500 дітей, які були вбиті або поранені в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року”.
Браун також нагадала, що війна мала руйнівний вплив на психічне здоров'я та добробут дітей, зокрема мільйонів тих, хто були змушені виїхати, рятуючи своє життя. “Гуманітарна спільнота продовжить невпинно працювати, щоб вони отримували необхідну термінову підтримку доти, доки це буде потрібно”, - додала Браун.
Вже понад півтисячі дітей загинуло в Україні від російської війни. На цьому наголосила посолка США Бріджит Брінк Twitter. Дипломатка назвала нічні атаки Росії боягузливими та написала, що загибель дітей розбиває серце.
“Я потрапив у жахливе місце, де минулої ночі російська ракета вбила матір із 9-річною дочкою, а багато людей було поранено. Я прийшов сюди, щоб вшанувати їхню світлу пам'ять і помолитися за поранених”, - написав рабин Моше Реувен Асман. Як і багато інших киян, він приніс дитячу іграшку на місце загибелі дівчинки.
Рабин сказав, що прийшов помолитися Богу про покарання для терористів, які вбивають цивільних. Він подякував світові за підтримку України у боротьбі проти російського терористичного режиму.
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус прокоментував: “Терористи “по-своєму” відзначили Міжнародний день захисту дітей, вбивши минулої ночі в Києві ще двох людей. Росія поставила себе за межі гуманності”.
Посолка України в США Оксана Маркарова вимагає: "Росія повинна бути зупинена і притягнута до відповідальності".
У Twitter дипломатка написала, що це неможливо вибачити: "Чисте зло. Росія продовжує вбивати українських дітей. Україна й надалі захищатиме наші домівки, близьких, незалежність і демократію. Для захисту майбутнього наших дітей нам потрібна вся підтримка, щоб швидше досягти миру та врятувати більше життів".
"Ганьба кожному, хто вірить хоч одному слову цього небезпечного сміття", - написала заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Мадіг, яка раніше повідомляла, що бачила на власні очі, як діти біжать вулицею від російської авіації, а також бачила дитячі іграшки з вибухівкою в Україні, які клали туди російські військові.
Так експертка прокоментувала пропагандистський допис Міністерства закордонних справ РФ.
Шелбі Мадіг поширила у Twitter інфографіку від Нани Гонгадзе, котра написала вранці, що, на жаль, була вимушена додати ще одну дитячу загибель до наявної кількості втрат.
Оглядачка Джессіка Берлін, аналітикиня із питань безпеки та зовнішньої політики з огляду на загибель дівчинки написала: "Ми повинні дати Україні все, що їм потрібно, щоб закрити небо, знищити пускові пункти російських ракет, що завдають ударів із землі, повітря та моря, і припинити безпідставне вбивство Росією українського народу".
"Хоча Київ атакували з перших днів війни, темпи та інтенсивність російських нападів за останній місяць викликали шок навіть у мирних жителів, які тепер звикли проводити години в бомбосховищах і безсонні ночі у коридорах", - пише New York Times.
- Голос Америки
Вступ Молдови до ЄС не залежить від подій у Придністров’ї – Боррель
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель під час саміту Європейської політичної спільноти 1 червня в Молдові заявив, що Кишинів має чіткий шлях до вступу в ЄС, а перспективи євроінтеграції не залежать від ситуації у Придністров’ї.
Як повідомляє Радіо Свобода, Боррель порівняв ситуацію у молдавському Придністров’ї із Кіпром, якому територіальні суперечки не завадили вступити до ЄС.
“Шлях Молдови не залежить від того, що відбувається з Придністров’ям. Кіпр став членом ЄС, незважаючи на територіальну суперечку [з Туреччиною - ред.]. Молдова може зробити те саме”, - сказав Боррель.
За словами посадовця, країна “повинна працювати над реформами, щоб пройти шлях до інтеграції”.
Минулого року Молдова та Україна отримали запрошення розпочати переговори про членство в ЄС - нагадує Радіо Свобода.
Водночас видання цитує румунського президента Клауса Йоганніса, який на тому ж саміті заявив, що Румунія “не зможе військово захистити Республіку Молдова у разі ескалації війни в Україні” – через те, що Румунія входить у НАТО, а Молдова не має членства у Альянсі.
Йоганніс додав, що його країна допомагає збройним силам Молдови навчанням і обладнанням.
Жозеп Боррель у Twitter подякував президентці Молдови Маї Санду, “що зібрали нас тут” і написав: “Європі доводиться стикатися з кризами, породженими агресивною війною Путіна проти України”.
У саміті Європейської політичної спільноти беруть участь майже 50 лідерів європейських країн та інституцій ЄС, у тому числі президент України Володимир Зеленський. Як інформує сайт президента, проведено переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський наголосив, що Україна “близька до виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу” та очікує на представлення в червні проміжної оцінки прогресу на шляху євроінтеграції.
Як повідомляв Голос Америки, президентка Молдови Мая Санду заявила напередодні, що саміт європейських лідерів в її країні цього тижня надішле непохитне послання про мир та засудить вторгнення Росії в сусідню Україну.
Видання Politico нагадує, що зустріч європейських лідерів у Молдові є символічним посланням для президента РФ Путіна, який вважає цю країну сферою свого впливу.
Молдова на час саміту закрила свій повітряний простір, а також перебуває під пильним спостереженням літаків НАТО на час проведення зустрічі.
НАТО "може виявляти літаки, ракети та безпілотники на відстані сотень кілометрів, що робить їх важливим засобом раннього попередження", — прокоментувала ситуацію речниця НАТО Оана Лунгеску, додавши, що "Молдова є близьким і давнім партнером НАТО".
Крім того, до місця зустрічі - замку Мімі - журналісти, наприклад, могли приїхати лише на двох спеціальних потягах, які відправилися туди із центрального залізничного вокзалу Кишинева.
Більшість лідерів не залишаться на ніч, воліючи звести потенційні загрозі до мінімуму, інформують джерела видання Politico.
Видання нагадує: російські солдати дислокуються лише за 50 кілометрів від столиці Молдови.
- Голос Америки
Пентагон замовив установки "Гепард" для України. Їх вироблять в Йорданії
Міністерство оборони США розмістило замовлення на виробництво систем протиповітряної оборони "Гепард" для України.
Контракт обсягом більше 118 мільйонів доларів виграла фірма з Флориди Global Military Products Inc, йдеться в повідомленні на сайті Пентагону. Виробництво відбуватиметься в Йорданії. Роботи має бути завершено до 30 травня 2024 року. Кількість замовлених установок не уточнюється. Кошти виділені в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України.
Україна вже отримувала установки "Гепард" від західних союзників. Німеччина надала Україні 34 самохідні установки "Гепард", включаючи приблизно 6000 снарядів. Передача ще 18 установок "Гепард" та 300 000 снарядів до них ще триває, йдеться на сайті Міноборони Німеччини.
Напередодні Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги вартістю до 300 мільйонів доларів, щоб Україна могла продовжувати захищати свою суверенну територію.
У 39-й пакет безпекової допомоги, який США виділили з серпня 2021 року, входять системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, мовиться у повідомленні оборонного відомства США.
“Я дуже здивований, наскільки світові не байдужа Україна” – письменник та військовий Артем Чапай. Інтерв’ю
“Я відчув, що набагато краще бути не пасивною жертвою агресії, а активним діячем опору проти неї”, – так у інтерв’ю Голосу Америки український письменник та військовий Артем Чапай пояснив, чому навесні 2022-го добровольцем приєднався до армії українських захисників.
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