В ефірі Час-Тайм. Від лютого минулого року Росія вбила понад 500 українських дітей, ще близько тисячі скалічила, і майже 20 тисяч - викрала. Як в Конгресі реагують на атаки РФ, та що кажуть про можливість України завдавати ударів по території Росії. Наталія і Яна Степаненки, які втратили ноги внаслідок удару по Краматорську, опанували протези у США. Росіяни в Латвії мають скласти іспит на знання латвійської, інакше депортація. Як Японія змінила свою політику, щоб допомогти українцям? ЗСУ тепер мають свій "фірмовий" почерк – унікальний шрифт, розроблений дизайнером із Сум.