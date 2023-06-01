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Час-Тайм

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В ефірі Час-Тайм. Від лютого минулого року Росія вбила понад 500 українських дітей, ще близько тисячі скалічила, і майже 20 тисяч - викрала. Як в Конгресі реагують на атаки РФ, та що кажуть про можливість України завдавати ударів по території Росії. Наталія і Яна Степаненки, які втратили ноги внаслідок удару по Краматорську, опанували протези у США. Росіяни в Латвії мають скласти іспит на знання латвійської, інакше депортація. Як Японія змінила свою політику, щоб допомогти українцям? ЗСУ тепер мають свій "фірмовий" почерк – унікальний шрифт, розроблений дизайнером із Сум.

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