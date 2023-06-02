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Генерал США Міллі: танки є основоположними для успіху України
ПАРИЖ – Почались навчання українських військових на американських танках Abrams, і хоча ці системи не будуть готові до теперішнього контрнаступу, ця зброя матиме вирішальне значення в довгостроковій перспективі для того, щоб Україна остаточно витіснила Росію з окупованих територій, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Танкова підготовка почалася, а США та союзники працюють над домовленістю щодо навчань українців на винищувачах F-16. Танки потрібні для витіснення російських військ з території України, а F-16 стануть частиною довгострокового плану безпеки для стримування майбутніх атак, сказав Міллі в четвер.
"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, – сказав Міллі. - Це займе чимало часу".
Міллі сказав, що зараз триває детальне планування навчань з врахуванням класів та типів літаків, тактики польотів і місць для навчання між США та такими союзниками, як Нідерланди та Велика Британія, які вже пообіцяли надати F-16. США ще не сказали, чи будуть вони надавати літаки, але президент Джо Байден заявив, що США підтримують навчання F-16.
Близько 200 українських солдатів розпочали приблизно 12-тижневий курс підготовки на танках Abrams в Німеччині, навчаючись маневрувати, вести вогонь і загальновійськові операції з передовою броньованою системою. Ще 200 військовослужбовців проходять навчання із заправки танків та обслуговування бензовозів.
Розклад навчання США розрахований на те, щоб війська навчилися працювати з системами до осені, коли прибудуть 31 70-тонний танк Abrams, які США обіцяли Україні. Ці танки Abrams складатимуть частину сил із близько 300 танків, які обіцяють західні союзники, включаючи танки Challenger з Великої Британії, танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини та легкі танки з Франції.
США та західні союзники місяцями відмовляли у наданні танків, посилаючись на значні проблеми з обслуговуванням і заправкою систем. Abrams спалюють пальне зі швидкістю щонайменше 4,7 літра на кілометр, незалежно від того, рухається танк чи працює на холостому ходу, що означає, що постійний конвой бензовозів повинен залишатися в межах досяжності.
Як і у випадку з нещодавнім рішенням про надання Україні тренувальних винищувачів F-16, схвалення США на відправку Abrams було необхідною частиною переговорів союзників щодо танків для України. У січні адміністрація Байдена змінила курс і погодилася, що Україна отримає танки.
Міллі перебуває у Франції, на урочистостях присвячених 79-тій річниці Дня D, коли почався масштабний сухопутний контрнаступ союзників під час Другої світової війни проти нацистських сил в Європі. У Другій світовій війні відбулися одні з найбільших бронетанкових битв у сучасній історії, у тому числі великий радянський контрнаступ проти нацистів у 1943 році вздовж річки Дніпро.
"Можна подивитись на Другу світову війну, і одні з найбільших танкових битв в історії фактично велися на території України, — сказав Міллі журналістам. - Тож танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу, і модернізовані сучасні танки, підготовка, уміння ними керувати, будуть основоположними для успіху України".
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- Голос Америки
Блінкен: Москва казала, що має другу в світі армію, тепер видно, що її армія - друга в Україні. Війна стала "стратегічним провалом" Росії
"Загарбницька війна Путіна проти України є стратегічним провалом - вона значно зменшила силу та вплив Росії на роки вперед", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у великій промові в Гельсінкі в п'ятницю.
Будь-яка мирна домовленість, яка дозволяє Путіну консолідувати контроль над захопленою територією є неприйнятною і не принесе стійкого та справедливого миру, вказав Блінкен. Він підкреслив, що США віддані допомозі України, щоб не лише встояти перед лицем агресії, але і досягнути добробуту.
У своєму виступі в Фінляндії, яка нещодавно приєдналась до НАТО, головний дипломат США наголосив на провалах Путіна. Війна, яку Путін розв'язав проти України, послабила Росію, виявила єдність єдності міжнародної спільноти в протистоянні Путіну та захисті Статуту ООН , заявив посадовець.
"Якщо подивитись на довгострокові стратегічні цілі президента Путіна, без сумнівів: Росія перебуває в значно гіршому становищі сьогодні, ніж до повномасштабного вторгнення: у військовому, економічному та геополітичному планах", - додав головний дипломат США.
Він перелічив основні стратегічні провали Москви.
- Путін сподівався послабити західні союзи, але тепер НАТО більш об'єднане, а ЄС більше співпрацює зі США та НАТО, ніж будь-коли раніше, каже Блінкен. "ЄС та країни-члени надали більше 75 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, включаючи безпекову допомогу на 18 мільярдів доларів - від систем протиповітряної оборони до танків Leopard та боєприпасів".
- Москва хотіла збільшити енергозалежність Європи, натомість Європа відмовляється від російських енергоресурсів, а обмеження ціни на російську нафту зменшило доходи Росії на 43% в перший рік війни. Росія безповоротно втратила ринки в Європі, каже Блінкен.
Багато хто вважає російське військо другим за силою в Україні - його обладнання, технологія, керівництво, солдати, стратегія, тактика та бойовий дух є визначенням провалу
- Москва заявляла, що її армія друга в світі, але тепер "багато хто вважає російське військо другим за силою в Україні - його обладнання, технологія, керівництво, солдати, стратегія, тактика та бойовий дух є визначенням провалу, навіть в час, коли Москва завдає спустошливої, нерозбірливої та невиправданої шкоди Україні та українцям".
- Російська економіка через війну "стала тінню того, якою вона могла бути", вказав Блінкен
- Перед війною Росія зміцнювала партнерство з Китаєм, але "через 18 місяців російського вторгнення двостороннє партнерство стало більш однобоким", - каже посадовець.
Україна ніколи не стане Росією. Україна стоїть. Суверенна. Незалежна. Твердо контролює власну долю. В цій - основній меті Путіна - він зазнав найбільш разючого провалуЕнтоні Блінкен
- Вплив Росії зменшується в міжнародних організаціях, а також в світі. "Відкрито заявляючи про імперські амбіції, використовуючи продовольство та паливо в якості зброї, президент Путін зменшив вплив Росії на кожному континенті".
- Путін хотів стерти Україну, її ідентичність, культуру, суб'єктність та територію, але отримав зворотнє. "Україна ніколи не стане Росією. Україна стоїть. Суверенна. Незалежна. Твердо контролює власну долю. В цій - основній меті Путіна - він зазнав найбільш разючого провалу".
"Сталева рішучість українців ніколи не зламається" - Байден розповів про важливу роботу Повітряних сил США в підтримці України
Президент США Джо Байден у промові до випускників академії Військово-повітряних США у четвер розповів, наскільки важливою є роль ВПС у допомозі Україні в час війни проти російської агресії.
"Військово-повітряні та Космічні сили США є основою цієї операції, забезпечуючи повітряні можливості та матеріально-технічне ноу-хау для переміщення артилерії, боєприпасів, бойових машин, протитанкових систем та систем ППО; забезпечення попереджень про ракетні удари через космічну розвідку, забезпечення зв'язку. Жодна інша нація у світі -- в усьому світі -- не має таких можливостей, як ми", - наголосив президент США.
Він також згадав про навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких є американські F-16.
"Буквально кілька тижнів тому я зустрівся з президентом Зеленським у Хіросімі на саміті «Групи семи». Я йому сказав, що у співпраці з нашими партнерами ми починаємо навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла себе захистити сьогодні та в майбутньому", - вказав президент США.
Байден розповів, що особисто відвідував Україну багато разів, "виступав у Раді. Я був там і після вторгнення". Він висловив захоплення "сталевою рішучістю" людей в Україні.
Сталева рішучість українського народу жити на свободі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родиниДжо Байден
"Сталева рішучість українського народу жити на свободі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться. Ми завжди відстоювали демократію, завжди", - сказав президент США Джо Байден.
Він наголосив, що підтримка України є глобальною, а Путін своєю агресією лише об’єднав світ навколо цієї підтримки: "Пам’ятаєте, коли я сказав, що Путін упевнений, що НАТО розпадеться, що вони не вистоять разом? Він об’єднав 40 країн. Сполучені Штати об’єднали світ, щоб міцно стояти на боці України та захищати цінності, які так близькі американському народу: свобода, суверенітет, демократія, проста гідність. Працюючи з коаліцією з понад 50 країн, ми надали історичну безпекову допомогу, яка дала змогу Україні захистити себе".
Байден задався питанням, що могло б статись, якби американська підтримка України зменшилась: "Я прошу вас задуматись, що станеться, якщо ця підтримка похитнеться і Україна впаде? Як щодо Білорусі? А як щодо решти Східної Європи?"
За словами президента США, щоб впоратися з глобальними викликами, як то російська агресія в Україні чи суперництво з Китаєм, американським кадетам ВПС потрібні лідерські якості, такі як стійкість, креативність, витривалість, відданість.
"Світ, у який ви вступаєте, не тільки швидко змінюється, але й темп змін прискорюється", — наголосив президент США.
Джо Байден проголошував промову в академії ВПС США у Колорадо-Спрінгс.
Щодо плану вступу України до НАТО в Альянсі наразі ще різноголосся
Висловлювання європейських лідерів вказують на, наразі, відсутність одностайності у відповіді на українські заклики, щоб вже у найближчі місяці був узгоджений план стосовно вступу України в НАТО.
Президент Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молодові 1 червня сказав, що альтернативою повноправному членству в НАТО і в ЄС є «або відкрита війна, або повзуча російська окупація».
Український керівник казав, що погоджується, що в умовах війни набуття членства в НАТО неможливе, але наполягає на узгоджені конкретного плану вступу України.
Наші країни мають разом поміркувати над гарантіями безпеки для України, які, більше того, повинні просувати до членства в НАТО.Катрін Колонна, міністерка закордонних справ Франції
«Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС», - заявив український президент.
Україна ще у вересні 2022 року у розпал бойових дій проти російського вторгнення, оголосила те, що Київ назвав офіційною заявкою на вступ в НАТО.
Тоді на підтримку українського членства висловилися уряди лише десятка з тридцяти членів альянсу - переважно держави східної Європи.
Тепер до прибічників визначення якнайшвидшого і чіткого «шляху» України до членства в НАТО долучився президент Франції Еммануель Макрон.
Про те, що Україні належить «повноправне місце в НАТО» заявив і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Найбільш обережно з поміж керівників провідних європейських держав щодо запрошення України в НАТО наразі висловлюється канцлер Німеччини Олаф Шольц.
На пресконференції у Молдові він говорив, що потрібно якомога швидше сформулювати гарантії безпеки для України, але підкреслив, що вони мають бути «відмінними від тих, які зараз пов’язані з членством в НАТО».
НАТО завжди чітко заявляло про політику відкритих дверей, але водночас очевидно, що посеред війни ми не можемо говорити про нове членство.Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Також стримано на заявку України про вступ в НАТО досі відповідали у США.
Президент США Джо Байден 1 червня проголосив, що нещодавній вступ Фінляндії ще більше зміцнив НАТО і додав, що «Швеція буде в альянсі якнайшвидше», але не згадав про прагнення України.
Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами НАТО в Норвегії зауважив, що запрошення України мають підтримати всі члени Північноатлантичного альянсу.
Тим часом Угорщина, яка разом з іншою країною НАТО - Туреччиною затягує з ратифікацією членства Швеції, відкрито заявляє, що не хоче вести мову навіть про можливість вступу України в НАТО.
«Ми не можемо говорити про вступ в НАТО країни, яка в стані війни. Ми також не можемо говорити про графік вступу такої країни», - заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто на зустрічі міністрів альянсу в Осло 1 червня.
Угорський прем’єр-міністр Віктора Орбан залишається найбільш приязним у відносинах з Росією у порівнянні з іншими керівниками країн альянсу і має тертя з Україною.
Угорщина єдина з країн НАТО відмовилася надавати українцям військову допомогу, і Будапешт гучно заперечує навіть проти економічних санкцій ЄС щодо Росії.
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