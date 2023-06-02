Генерал США Міллі: танки є основоположними для успіху України

ПАРИЖ – Почались навчання українських військових на американських танках Abrams, і хоча ці системи не будуть готові до теперішнього контрнаступу, ця зброя матиме вирішальне значення в довгостроковій перспективі для того, щоб Україна остаточно витіснила Росію з окупованих територій, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Танкова підготовка почалася, а США та союзники працюють над домовленістю щодо навчань українців на винищувачах F-16. Танки потрібні для витіснення російських військ з території України, а F-16 стануть частиною довгострокового плану безпеки для стримування майбутніх атак, сказав Міллі в четвер.

"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, – сказав Міллі. - Це займе чимало часу".

Міллі сказав, що зараз триває детальне планування навчань з врахуванням класів та типів літаків, тактики польотів і місць для навчання між США та такими союзниками, як Нідерланди та Велика Британія, які вже пообіцяли надати F-16. США ще не сказали, чи будуть вони надавати літаки, але президент Джо Байден заявив, що США підтримують навчання F-16.

Близько 200 українських солдатів розпочали приблизно 12-тижневий курс підготовки на танках Abrams в Німеччині, навчаючись маневрувати, вести вогонь і загальновійськові операції з передовою броньованою системою. Ще 200 військовослужбовців проходять навчання із заправки танків та обслуговування бензовозів.

Розклад навчання США розрахований на те, щоб війська навчилися працювати з системами до осені, коли прибудуть 31 70-тонний танк Abrams, які США обіцяли Україні. Ці танки Abrams складатимуть частину сил із близько 300 танків, які обіцяють західні союзники, включаючи танки Challenger з Великої Британії, танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини та легкі танки з Франції.

США та західні союзники місяцями відмовляли у наданні танків, посилаючись на значні проблеми з обслуговуванням і заправкою систем. Abrams спалюють пальне зі швидкістю щонайменше 4,7 літра на кілометр, незалежно від того, рухається танк чи працює на холостому ходу, що означає, що постійний конвой бензовозів повинен залишатися в межах досяжності.

Як і у випадку з нещодавнім рішенням про надання Україні тренувальних винищувачів F-16, схвалення США на відправку Abrams було необхідною частиною переговорів союзників щодо танків для України. У січні адміністрація Байдена змінила курс і погодилася, що Україна отримає танки.

Міллі перебуває у Франції, на урочистостях присвячених 79-тій річниці Дня D, коли почався масштабний сухопутний контрнаступ союзників під час Другої світової війни проти нацистських сил в Європі. У Другій світовій війні відбулися одні з найбільших бронетанкових битв у сучасній історії, у тому числі великий радянський контрнаступ проти нацистів у 1943 році вздовж річки Дніпро.

"Можна подивитись на Другу світову війну, і одні з найбільших танкових битв в історії фактично велися на території України, — сказав Міллі журналістам. - Тож танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу, і модернізовані сучасні танки, підготовка, уміння ними керувати, будуть основоположними для успіху України".