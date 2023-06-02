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Час-Time

Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Держсекретар Блінкен у Фінляндії виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України. Як саме США хочуть змусити Росію до миру на справедливих умовах? США запобігли запобігти першому в історії дефолту. Домовленість, яка передбачає обмеження бюджетних видатків, не вплине на оборонні витрати США, зокрема не обмежить допомогу Україні. Сенат США планує розглянути додатковий законопроект з видатків, зокрема, щодо збільшення оборонної допомоги Україні. Фотограф з Каліфорнії допомагає волонтерам в Україні. “Він пообіцяв мені, що повернеться”: Історія Анни Зайцевої із Маріуполя, яка пережила блокаду «Азовсталі» і розшукує чоловіка-Азовця.

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