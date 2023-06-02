Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Держсекретар Блінкен у Фінляндії виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України. Як саме США хочуть змусити Росію до миру на справедливих умовах? США запобігли запобігти першому в історії дефолту. Домовленість, яка передбачає обмеження бюджетних видатків, не вплине на оборонні витрати США, зокрема не обмежить допомогу Україні. Сенат США планує розглянути додатковий законопроект з видатків, зокрема, щодо збільшення оборонної допомоги Україні. Фотограф з Каліфорнії допомагає волонтерам в Україні. “Він пообіцяв мені, що повернеться”: Історія Анни Зайцевої із Маріуполя, яка пережила блокаду «Азовсталі» і розшукує чоловіка-Азовця.
Випуски
-
червень 01, 2023
Чи може Україна завдавати ударів по РФ? Коментарі в США. ЧАС-ТАЙМ
-
травень 31, 2023
Боєприпаси, ППО. Деталі нового пакету допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
-
травень 30, 2023
Москву атакували дрони. Як це коментують в США? ЧАС-ТАЙМ
-
травень 29, 2023
Атаки РФ та робота ППО України – коментарі на Заході. ЧАС-ТАЙМ
-
травень 26, 2023
Коли розпочнеться тренування на сучасних винищувачах? ЧАС-ТАЙМ
-
травень 25, 2023
Підсумки «Рамштайн-12». Хто тренуватиме пілотів ЗСУ? ЧАС-ТАЙМ