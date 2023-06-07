Традиційне українське весілля показали на Західному узбережжі Сполучених Штатів

Український обряд одруження відтворили у Сіетлі, на західному узбережжі США.

Унікальну для Америки виставу-концерт поставила професійна капела, яка зазвичай виконує історичну сакральну музику. Опанувати незвичайний для американців народний спів учасникам колективу допомогли професійні українські співачки, вимушені переселенки.

Амбітний проект втілила у життя "Капела Романа", американський ансамбль який зазвичай виконує візантійські, давньогрецькі, християнські пісні православного обряду та іншу історичну сакральну музику.

Відтворити українські народні традиції, учасникам капели допомога американка українського походження, дослідниця фольклору Надія Тарнавська. Жінка вже тридцять років вивчає традиції українського народного співу. Стипендіатка премії “Фулбрайт” свого часу викладала у Нью-Йорку та Львові.

"Вони хотіли щось лише для жіночих голосів, і перше, про що я одразу подумала, це церемонія весілля. Жінки співають протягом усього весільного процесу, який подекуди може тривати до тижня, а у деяких місцевостях навіть два тижні. Коли печуть обрядовий весільний хліб, то співають. Коли вдягають молоду, співають, коли збираються разом плести вінки, які будуть носити молодята, співають", – Надія Тарнавска, постановниця вистави "Українське весілля"

Так Надія стала постановницею, диригенткою та солісткою вистави «Українське весілля".

Виступ відбувся у грецькій православній церкві у Сіетлі де виконали 20 народних пісень з різних регіонів України. У капелі співають американки, які ніколи не говорили українською мовою. Кажуть, вперше працювали з такою особливою вокальною технікою.

"Для мене найбільший виклик це відтворити цей унікальний український народний звук - я в хорі багато співаю сопрано, високі ноти, де багато повітря, але цей звук це щось зовсім інше", – Кетрін вен дер Солм, співачка капели.

Оволодіти технікою українського народного співу та вимовою учасницям капели допомоги українські учасниці проекту, професійні музикантки, переселенки з Києва Інна Ковтун та Ганна Тищенко.

"Звичайно це вимова, американцям навіть не просто сказати слово "дякую", вони кажуть “дієкую “ і ти їх виправляєш, але дівчата справляються на всі 1000 відсотків, мені здається інколи, що я співаю поруч з українками, які все життя говорили і співали", – каже Ганна Тищенко, учасниця вистави.

"Я захоплюсь ними, бо розумію, наскільки важко співати не своєю мовою", – каже Інна Ковтун.

Для багатьох відвідувачів вистава стала справжнім відкриттям маловідомої їм культури.

"Коли зазвучала перша пісня, вона була дуже зворушливою, пронизливою та дуже природньою. Я дуже ціную суміш щастя і меланхолії. І жарти", – розповіла Фая, відвідувачка вистави.

"Це було дуже емоційно, дуже витончено, вони співають про горе та радість жінок, нареченої. Про те, що втрачено, а що набуто з одруженням", – каже глядачка Лін Скідмор.

"Дуже особливий проект в цей час, тому що Росія намагається знищити Україну і не тільки Україну, її традиції, що в нас є така можливість поширювати наш фольклор, наші традиції. Ділитись не тільки з українцями, а й показати американцям наскільки красива українська пісня", - додає учасниця вистави Інна Ковтун.

Окрім Сіетла, «Українське весілля» побачать ще у кількох містах на Західному узбережжі США.

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