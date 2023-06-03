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Студія Вашингтон

Як США хочуть змусити РФ до справедливого миру? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як США хочуть змусити РФ до справедливого миру? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як США хочуть змусити РФ до справедливого миру? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. У столиці Фінляндії Блінкен виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України, в якій наголосив, що Сполучені Штати підтримують лише справедливий і тривалий мир в Україні. Як саме США хочуть змусити Росію до миру на справедливих умовах?

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