Як США хочуть змусити РФ до справедливого миру? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. У столиці Фінляндії Блінкен виголосив промову про стратегічну поразку Росії і безпечне майбутнє України, в якій наголосив, що Сполучені Штати підтримують лише справедливий і тривалий мир в Україні. Як саме США хочуть змусити Росію до миру на справедливих умовах?
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червень 02, 2023
Як в Конгресі США реагують на нові атаки РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 01, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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травень 30, 2023
Деталі угоди для уникнення дефолту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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