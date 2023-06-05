Керівники Данії і Британії обговорять у Вашингтоні «довготермінові потреби України» і F-16

Глави урядів Данії та Великої Британії цього тижня відвідують Вашингтон для розмов, які включатимуть питання координації допомоги українській армії і, ймовірно, узгодження можливих міжнародних гарантій безпеки для України, яка активно прагне запрошення в НАТО.

Данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні в понеділок 5 червня, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має бути у США в четвер 8 червня.

Одним з питань буде ознайомлення з їхніми поглядами, і президент зацікавлений у тому, щоб поділитися своїми - на довготермінові потреби України.

Данія і Британія, разом з Нідерландами та Бельгією, стали ключовими партнерами у так званій «коаліції F-16 для України», що об'єднала держави, які зобов’язалися навчати українських пілотів використовувати західні бойові літаки і передати винищувачі Україні.

Сполучені Штати лише нещодавно погодилися на тривалі прохання Києва і заклики таких союзників як Велика Британія про потребу озброєння України сучасною авіацією західного виробництва для протистояння російській агресії.

Агенція Associated Press цитує речника Ради національної безпеки Джона Кірбі про те, що президент Байден хоче «ознайомитися з поглядами» європейських союзників і «зацікавлений у тому, щоб поділитися своїми - на довготермінові потреби України».

«І тут, справді, F-16 входять, якби-то, в дискусію», - зауважив Джон Кірбі.

Повідомляючи про візити Фредеріксен і Сунака, Associated Press вказує, що Данія з 1970-х років придбала десятки американських винищувачів F-16 і може надати певну кількість Україні.

Велика Британія літаків F-16 на озброєнні не має, але першою з поміж західних союзників оголосила, що починає базову програму навчання українських авіаторів, з якої вони можуть переходити на пілотування конкретних типів західних винищувачів.

США погодилися на те, щоб українських пілотів можна було навчати на американських літаках, але досі заявляли, що не мають планів напряму постачати F-16 Україні, проте дозволять це зробити союзникам.

НАТО - Україна

Президент Байден з європейськими партнерами ймовірно буде узгоджувати позиції перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі, де від них очікують відповіді на наполегливі заклики України запросити її до лав альянсу.

Україна подала офіційну заявку на вступ в НАТО у вересні минулого року, але у відповідь Києву заявили, що будуть допомагати українцям і вважатимуть українське членство в союзі в принципі можливим, але не зараз.

Президент Володимир Зеленський сказав нещодавно, що у Києві усвідомлюють, що Україна не може стати повноправним членом НАТО в умовах активної фази війни з Росією, але Київ стверджує, що настав час визначити конкретну «дорогу» до вступу.

Керівники Франції і Великої Британії тепер кажуть, що погоджується з доводами східноєвропейських лідерів, що Україну зрештою треба прийняти в Альянс, щоб гарантувати тривалий мир на сході Європи.

Французький президент Еммануель Макрон також сказав минулого тижня, що на перехідний період міжнародна спільнота і насамперед європейці повинні виробити дієві способи гарантувати безпеку України ще до того, як вона могла б бути захищеною в лавах НАТО.

Макрон зокрема вказував на приклад Ізраїлю, який отримує від партнерів, насамперед від США, велику військову допомогу включно з найновішими видами зброї.

Дивіться також: Історик Сергій Плохій: про роль України у світі, ядерну загрозу та можливі сценарії для Москви. Інтерв’ю