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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Лідери Данії та Британії - у Вашингтоні

Брифінг. Лідери Данії та Британії - у Вашингтоні
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Брифінг. Лідери Данії та Британії - у Вашингтоні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи почався український контрнаступ - що про це говорять у США? Лідери Данії та Британії цього тижня - у Вашингтоні. Чому це важливо для України? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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