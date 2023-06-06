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- Голос Америки
"Україна мусить перемогти" - посол США в ОБСЄ відреагував на руйнування дамби в Каховці
"Обурливим актом екологічного руйнування" назвав вибух на Каховській ГЕС посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він вказав, що Росія з початку війни виявляє неповагу до життів цивільних та інфраструктури.
"Руйнування дамби в новій Каховці є обурливим актом екологічного руйнування, який наражає на небезпеку життя та добробут сотень тисяч українців, а також природнє середовище, - твітує посадовець. - З початку цієї війни, Росія не виявляла жодної поваги до життів цивільних та інфраструктури. Україна мусить перемогти".
В Європі вказують - Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.
"Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - написав у Twitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на тому, що підрив дамби становить загрозу для тисяч життів і ще раз демонструє жорстокість Росії під час війни в Україні.
"Неспровокована агресивна війна президента Путіна проти України надовго змінила наше безпекове середовище. Росія зруйнувала мир у Європі. Руйнування Каховської дамби сьогодні становить загрозу життям тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість Росії під час війни в Україні", - заявив генсек НАТО.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав не забувати, що до цих подій призвела невиправдана агресія Росії.
"Я чув повідомлення про вибух на дамбі та ризики повені, - каже Клеверлі. - Мені ще занадто рано давати якусь оцінку ситуації по суті. Але, звісно, варто пам’ятати, що єдиною причиною, чому ця проблема є, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну. Ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію, що розвивається, але, звичайно, ми повторюємо те, що ми говорили протягом цього конфлікту, що найкраще, що Росія може зробити зараз, це негайно вивести свої війська".
Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву".
"Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні. Український президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема йдеться про скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія, натомість звинувачує Україну в "саботажі" на дамбі.
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"Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість Росії під час війни в Україні", – Столтенберґ. Відео
"Руйнування Каховської дамби сьогодні становить загрозу життям тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
"Найкраще, що Росія може зробити зараз, це негайно вивести свої війська", – Джеймс Клеверлі. Відео
"Я чув повідомлення про вибух на дамбі та ризики повені... Варто пам’ятати, що єдиною причиною, чому ця проблема є, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну", – міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
- Голос Америки
США зробили все можливе, щоб підготувати українців до контрнаступу - Кірбі
Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував надання Україні додаткових систем Patriot, навчання українських пілотів на винищувачах F-16, а також готовність українців до контрнаступу.
Надання Україні винищувачів F-16 - одна з тем під час перемовин між президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністеркою Данії, Метте Фредеріксен, під час її візиту до Вашингтона, сказав Кірбі.
Водночас Кірбі відмовився коментувати ймовірний початок українського контрнаступу, але зауважив, що на думку Білого Дому, США надали українцям усе необхідне для початку операції.
"Я не буду говорити за українських військових. Це мають коментувати вони, - сказав Кірбі про контрнаступ і додав, - що я можу коментувати - так це те, як важко ми працюємо, щоб переконатись що вони готові. Незалежно від того, чи почнеться контрнаступ зараз, чи незабаром, чи коли вони самі вирішать, - президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх 6,8 місяців або більше, щоб вони (українці- ред.) мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху".
Посадовець також відмовився коментувати чи планують США надавати Києву додаткові системи Patriot. Але зауважив, що ППО знаходиться в пріоритетах серед переліку оборонного озброєння, яке надається.
"Ми вже багато-багато місяців віддаємо пріоритет протиповітряній обороні. І в нашому останньому пакеті минулого тижня, були додаткові ракети-перехоплювачі… Щодо систем Patriot, то їх небагато, ані у нас на складах, ані ні на складах країн, які їх придбали. Але знову ж таки, я не буду коментувати наперед. Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot показали себе в Україні", - відповів Кірбі.
Джона Кірбі також попросили прокоментувати заяву Зеленського для Wall Street Journal, що "домінування Росії в небі над зоною бойових дій означатиме, що багато українських військових загинуть в процесі контрнаступу". Посадовець заявив, що він не вправі коментувати потенційні втрати українців, і вкотре підкреслив, що Білий Дім зробив усе можливе для підготовки до контрнаступу.
"Я не вважаю, що було б доцільно, щоб ми коментували оцінки українських військових щодо того, які втрати вони можуть понести….ми зробили все можливе, щоб підготувати їх. І це стосується не лише конкретного озброєння, а й навчання та способів їхнього використання. І що навіть важливіше, як інтегрувати ці можливості на полі бою, у те, що ми називаємо маневрами різного типу зброї. Що, на думку українців, є необхідним для успішної наземної, контрнаступальної операції", - вважає Кірбі.
- Голос Америки
Путін відмовився від Криму? Що означає підрив Каховської дамби для ходу війни та екології. Реакції експертів на Заході
Підрив Каховської дамби однозначно є міжнародним воєнним злочином, заявив американський науковець Пітер Глейк.
Глейк, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США в серії твітів вказав на те, що підрив дамби є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, які чітко забороняють напад на інфраструктуру, що "містять небезпечні сили" і чітко визначає, що йдеться про "дамби" та "греблі".
Текст статті 56 Протоколу І, зокрема передбачає: "Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, - не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об'єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких
установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення".
Цей напад, як спричинить звільнення небезпечних сил, так і втрати серед цивільного населення, каже Глейк. Він додає, що підтвердити хто сам стоїть за підривом наразі неможливо.
В Європі вказують - Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.
"Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - написав у Twitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і знищення рівня води може становити загрозу.
"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зранку 6 червня.
Відсутність швидкої реакції керівництва ООН на події розкритикував колишній представник України в ООН Володимир Єльченко.
В коментарі журналістці Української Служби Голосу Америки Ірині Соломко, Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням "глибокої кризи" в організації. "МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція?" - обурюється Єльченко.
Затоплення вплине на контрнаступ ЗСУ
Затоплення вплине, як на оборону Росії, так і на можливу здатність ЗСУ переправитись через річку, на лінії постачання та атаку на Херсон, твітує колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.
Затоплення, твітує експерт, також зупинить поставки води до кримського каналу і зірве постачання питної води для мільйонів людей, може вплинути на охолодження ЗАЕС і вже пошкодило Антоновський міст.
Війна увійшла в нову фазу, твітує професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Раніше, вказує експерт, Путін намагався зберегти основну інфраструктуру України. "Тепер Путін відмовився від захоплення України, - твітує Аслунд. - Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України".
Експерт наголошує - без води в Кримському каналі, Крим не можливо втримати. "Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму", - додає Аслунд.
Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву".
"Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні. Український президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема йдеться про скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія, натомість звинувачує Україну в "саботажі" на дамбі
До роботи над статтею долучились Оксана Бедратенко, Ірина Соломко
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