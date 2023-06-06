"Україна мусить перемогти" - посол США в ОБСЄ відреагував на руйнування дамби в Каховці

"Обурливим актом екологічного руйнування" назвав вибух на Каховській ГЕС посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він вказав, що Росія з початку війни виявляє неповагу до життів цивільних та інфраструктури.

"Руйнування дамби в новій Каховці є обурливим актом екологічного руйнування, який наражає на небезпеку життя та добробут сотень тисяч українців, а також природнє середовище, - твітує посадовець. - З початку цієї війни, Росія не виявляла жодної поваги до життів цивільних та інфраструктури. Україна мусить перемогти".

В Європі вказують - Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.

"Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - написав у Twitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на тому, що підрив дамби становить загрозу для тисяч життів і ще раз демонструє жорстокість Росії під час війни в Україні.

"Неспровокована агресивна війна президента Путіна проти України надовго змінила наше безпекове середовище. Росія зруйнувала мир у Європі. Руйнування Каховської дамби сьогодні становить загрозу життям тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість Росії під час війни в Україні", - заявив генсек НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав не забувати, що до цих подій призвела невиправдана агресія Росії.

"Я чув повідомлення про вибух на дамбі та ризики повені, - каже Клеверлі. - Мені ще занадто рано давати якусь оцінку ситуації по суті. Але, звісно, варто пам’ятати, що єдиною причиною, чому ця проблема є, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну. Ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію, що розвивається, але, звичайно, ми повторюємо те, що ми говорили протягом цього конфлікту, що найкраще, що Росія може зробити зараз, це негайно вивести свої війська".

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву".

"Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні. Український президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема йдеться про скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія, натомість звинувачує Україну в "саботажі" на дамбі.