Брифінг. Каховська ГЕС - реакції зі США та Європи на підрив
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червень 05, 2023
Брифінг. Лідери Данії та Британії - у Вашингтоні
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червень 02, 2023
Брифінг. Чи можливий вступ України в НАТО до закінчення війни
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червень 01, 2023
Брифінг. Росія обстріляла Київ у день захисту дітей - реакції
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травень 31, 2023
Брифінг. Чи має право Україна атакувати територію Росії - експерти
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травень 30, 2023
Брифінг. Як коментують на Заході атаку дронами на Москву?
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травень 29, 2023
Брифінг. Масовані атаки на Україну та вибори в Туреччині: основне