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- Голос Америки
Збитки будуть значними - Білий дім про руйнування Каховської дамби
Сполучені штати вивчають ситуацію навколо руйнування дамби на Каховській ГЕС, щоб визначити відповідальних за інцидент та оцінити збитки скоєного. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 6 червня.
“Ми уважно стежимо за наслідками цього руйнування, яке спричинило масштабні повені в Україні та призвело до евакуації щонайменше тисячі українців. … Ми бачили повідомлення про те, що Росія несе відповідальність за вибух на дамбі, яку, я нагадаю, російські війська незаконно захопили минулого року і відтоді окуповували. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, і працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації. Але не можемо наразі остаточно сказати, що сталося”, - заявив Кірбі.
На питання, чи Білий дім вважає руйнування дамби воєнним злочином, Джон Кірбі нагадав, що цивільна інфраструктура захищена Женевськими конвенціями, а її руйнування заборонене законами війни.
“Росіяни нелегально захопили цю дамбу, це водосховище, багато місяців тому. Ця територія на час вибуху була окупована ними. І це зрозуміло, що навмисне руйнування цивільної інфраструктури заборонено законами війни. І в додатковому протоколі до Женевських конвенцій, який росіяни самі ж підписали, руйнування цивільної інфраструктури, як от дамби, і дамби там чітко зазначені, - є порушенням цього кодексу. Але знову ж, ми досі не ухвалили рішення. Ми досі говоримо з українцями про це”, - заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Представник Білого дому додав, що вже зараз можна передбачити, що “збитки для українського народу та регіону будуть значними”.
“Окрім втрати людей і засобів до існування, знищення дамби цілком може мати руйнівний вплив на енергетичну безпеку України, і це, безперечно, вплине на систему українських каналів”, - сказав він.
Речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи відповідальність за скоєне, наголосив, що дамба на момент руйнування була під контролем росіян: “Важливо пам’ятати, що насправді Росія почала цю роботу, оскільки Росія окупувала цю територію, і саме Росія контролювала дамбу. Тож ми продовжуємо підтримувати зв’язок з українською владою та намагаємось надати допомогу багатьом українцям, які були переміщені та змушені”.
Водночас американське видання NBC News з посиланням на двох офіційних осіб у США та одного посадовця з країн Заходу, повідомляє, що уряд США має розвідувальні дані, які вказують на те, за підривом дамби в Новій Каховці стоїть Росія. В Адміністрації президента США поки не коментували цієї інформації.
У Білому домі заявили, що “з полегшенням побачили заяву директора МАГАТЕ, що немає безпосереднього ризику для безпеки” Запорізької атомної станції внаслідок руйнування Каховської дамби.
Джон Кірбі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії: “Неспровокована війна Росії проти України має руйнівний вплив на український народ і принесла йому жахливі страждання. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну всіма можливостями, включно з військовою гуманітарною та економічною підтримкою”.
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- Голос Америки
Радбез ООН обговорить підрив Каховської ГЕС у вівторок ввечері
Рада Безпеки ООН сьогодні, 6 червня, проведе засідання, скликане на запит України. На засіданні, включеному в порядок денний Радбезу ООН під назвою "Підтримка миру та безпеки в Україні", йтиметься про підрив Каховської ГЕС, повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.
Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, у своєму зверненні у вівторок назвав підрив дамби "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою."
"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування греблі Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в Херсоні, Новій Каховці та ще 80 містах і селах вздовж річки Дніпро. Велике затоплення. Масштабні евакуації. Спустошення навколишнього середовища. Знищення щойно посаджених культур", - зазначив посадовець.
Раніше Кислиця в інтерв'ю Голосу Америки назвав підрив дамби "державним тероризмом".
“Каховська станція знаходилась на окупованій території, і РФ мала вживати всіх необхідних заходів, щоб підтримувати її в належному стані й не допускати будь-яких інцидентів. На сьогоднішні можна говорити про те, що мав місце акт державного тероризму, це свідомо було зроблено, на мою думку", - заявив український дипломат в ООН.
Кислиця додав, що повна відповідальність за підрив лежить на окупантах. За його словами, одразу після деокупації постане питання відбудови дамби.
"Сталась велика трагедія. Питання відбудови дамби буде стояти невідкладно відразу після деокупації. Можливо, ще під час того, як вона тимчасово знаходиться окупованою, вже потрібно вживати заходи для відновлення інженерних споруд. Крім того, є питання гуманітарної допомоги, люди потерпають, домогосподарства знищені вщент, потерпають і цивільні, потерпають і свійські тварини, і зоопарки, це величезна трагедія", - наголосив представник України.
Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву"."Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Україна звинуватила Росію у підриві дамби у навмисному воєнному злочині, тоді як Кремль заявив, що це був саботаж з боку самої України.
Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема, рішення скликати засідання Ради Безпеки ООН з цього приводу.
Джон Кірбі про підрив Каховської ГЕС. Відео
Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі відповів на питання щодо підриву Каховської ГЕС. Послухайте, що він сказав.
Кислиця про підрив Каховської ГЕС: Відбувся акт державного тероризму. Відео
“Каховська ГЕС знаходилась на окупованій території і РФ мала вживати всіх заходів, щоб підтримувати її в належному стані і не допускати будь-які інциденти. Можна говорити, що мав місце акт державного тероризму. На мою думку, це було зроблено свідомо”, - заявив посол України в ООН Сергій Кислиця.
- Голос Америки
Фінляндія вислала дев'ятьох російських дипломатів
Фінляндія видворила дев'ятьох російських дипломатів, звинувативши їх в роботі на російську розвідку.
"Їхні дії суперечать Віденській конвенції з дипломатичних відносин", - йдеться в заяві Офісу президента Фінляндії, виданій у вівторок.
Як повідомляв Голос Америки, протягом останніх місяців Норвегія та Швеція також вислали російських дипломатів звинувативши їх у тому, що вони були офіцерами розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям. У відповідь Москва вислала норвезьких і шведських дипломатів. Росія відкидає звинувачення проти своїх дипломатів.
У квітні Фінляндія приєдналася до НАТО, що викликало незадоволення у Росії.
Фінляндія також у вівторок засудила вибух дамби у Новій Каховці, назвавши його «гуманітарною та екологічною катастрофою». Про це йдеться у повідомленні офісу президента Фінляндії у вівторок.
«Вибух знаменує нове розширення війни, що спричиняє масштабні руйнування в Україні як для мирного населення, так і для довкілля», – мовиться у повідомленні від імені президента Фінляндії Саулі Ніїністе.
У повідомленні сказано, що ця заява була ухвалена після зустрічі президента з міністерським комітетом уряду з питань зовнішньої та безпекової політики, на якому також обговорили напад Росії на Україну та безпекову ситуацію в Європі.
Україна звинуватила Росію у підриві дамби у навмисному воєнному злочині, тоді як Кремль заявив, що це був саботаж з боку самої України.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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