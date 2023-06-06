Збитки будуть значними - Білий дім про руйнування Каховської дамби

Сполучені штати вивчають ситуацію навколо руйнування дамби на Каховській ГЕС, щоб визначити відповідальних за інцидент та оцінити збитки скоєного. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 6 червня.

“Ми уважно стежимо за наслідками цього руйнування, яке спричинило масштабні повені в Україні та призвело до евакуації щонайменше тисячі українців. … Ми бачили повідомлення про те, що Росія несе відповідальність за вибух на дамбі, яку, я нагадаю, російські війська незаконно захопили минулого року і відтоді окуповували. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, і працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації. Але не можемо наразі остаточно сказати, що сталося”, - заявив Кірбі.

На питання, чи Білий дім вважає руйнування дамби воєнним злочином, Джон Кірбі нагадав, що цивільна інфраструктура захищена Женевськими конвенціями, а її руйнування заборонене законами війни.

“Росіяни нелегально захопили цю дамбу, це водосховище, багато місяців тому. Ця територія на час вибуху була окупована ними. І це зрозуміло, що навмисне руйнування цивільної інфраструктури заборонено законами війни. І в додатковому протоколі до Женевських конвенцій, який росіяни самі ж підписали, руйнування цивільної інфраструктури, як от дамби, і дамби там чітко зазначені, - є порушенням цього кодексу. Але знову ж, ми досі не ухвалили рішення. Ми досі говоримо з українцями про це”, - заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представник Білого дому додав, що вже зараз можна передбачити, що “збитки для українського народу та регіону будуть значними”.

“Окрім втрати людей і засобів до існування, знищення дамби цілком може мати руйнівний вплив на енергетичну безпеку України, і це, безперечно, вплине на систему українських каналів”, - сказав він.

Речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи відповідальність за скоєне, наголосив, що дамба на момент руйнування була під контролем росіян: “Важливо пам’ятати, що насправді Росія почала цю роботу, оскільки Росія окупувала цю територію, і саме Росія контролювала дамбу. Тож ми продовжуємо підтримувати зв’язок з українською владою та намагаємось надати допомогу багатьом українцям, які були переміщені та змушені”.

Водночас американське видання NBC News з посиланням на двох офіційних осіб у США та одного посадовця з країн Заходу, повідомляє, що уряд США має розвідувальні дані, які вказують на те, за підривом дамби в Новій Каховці стоїть Росія. В Адміністрації президента США поки не коментували цієї інформації.

У Білому домі заявили, що “з полегшенням побачили заяву директора МАГАТЕ, що немає безпосереднього ризику для безпеки” Запорізької атомної станції внаслідок руйнування Каховської дамби.

Джон Кірбі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії: “Неспровокована війна Росії проти України має руйнівний вплив на український народ і принесла йому жахливі страждання. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну всіма можливостями, включно з військовою гуманітарною та економічною підтримкою”.