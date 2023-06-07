Брифінг. Як західні ЗМІ та блогери висвітлюють тему Каховської ГЕС?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про офіційну реакцію США на руйнування Каховської ГЕС - і те, як цю тему висвітлюють західні ЗМІ та блогери. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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червень 05, 2023
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