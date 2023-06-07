Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ

Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Відповідальність за руйнування, спричинені цією війною — на Росії. Про це заявила речниця Білого дому, коментуючи підрив Каховської ГЕС. Джо Байден: Білий дім продовжуватиме допомагати Україні. Як реагують на руйнування Каховської ГЕС американські конгресмени.

Аналіз ситуації від українських експертів. В американських містах проходять протести у відповідь на підрив дамби Каховської ГЕС. Військові експерти: українська армія якісно краща за російську і більш підготовлена до контрнаступу. У Нью-Йорку влаштували показ автентичного українського вбрання.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG