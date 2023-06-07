Аналіз ситуації від українських експертів. В американських містах проходять протести у відповідь на підрив дамби Каховської ГЕС. Військові експерти: українська армія якісно краща за російську і більш підготовлена до контрнаступу. У Нью-Йорку влаштували показ автентичного українського вбрання.
Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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червень 06, 2023
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Боєприпаси, ППО. Деталі нового пакету допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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травень 30, 2023
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