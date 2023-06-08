Брифінг. Каховська ГЕС. Чи нестиме Росія відповідальність?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Американські законодавці із групи підтримки України у Конгресі вказують на відповідальність Росії за руйнування української інфраструктури у ході війни. Чи розслідує Україна підрив Каховської ГЕС як воєнний злочин, і чи варто очікувати нових ордерів на арешт від МКС? - говоримо у деталях. Британський прем'єр Ріші Сунак - у Вашингтоні. Чого чекати від зустрічі у Білому Домі Україні - включення з Лондона. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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