Головне про Україну: деталі переговорів Байдена і Сунака. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Британський прем’єр Ріші Сунак зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні – що казали про підтримку України – подробиці з Білого Дому. В американському Конгресі не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської дамби. До Хмельницького прибув перший потяг із Херсона: херсонці розповідають про пережите. “Не маючи успіхів в бою, росіяни підірвали Каховську ГЕС”, – заступник генпрокурора України. В комітеті Сенату США підтримали резолюцію, яка засуджує депортацію українських дітей до Росії. Чи допоможуть контрнаступу конфлікти всередині російських cил?
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Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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червень 06, 2023
В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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червень 05, 2023
Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ
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червень 02, 2023
Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ
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червень 01, 2023
Чи може Україна завдавати ударів по РФ? Коментарі в США. ЧАС-ТАЙМ
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травень 31, 2023
Боєприпаси, ППО. Деталі нового пакету допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ