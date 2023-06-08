Головне про Україну: деталі переговорів Байдена і Сунака. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Британський прем’єр Ріші Сунак зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні – що казали про підтримку України – подробиці з Білого Дому. В американському Конгресі не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської дамби. До Хмельницького прибув перший потяг із Херсона: херсонці розповідають про пережите. “Не маючи успіхів в бою, росіяни підірвали Каховську ГЕС”, – заступник генпрокурора України. В комітеті Сенату США підтримали резолюцію, яка засуджує депортацію українських дітей до Росії. Чи допоможуть контрнаступу конфлікти всередині російських cил?