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Студія Вашингтон

Ріші Сунак у Вашингтоні. Заяви про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Ріші Сунак у Вашингтоні. Заяви про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Ріші Сунак у Вашингтоні. Заяви про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Британський прем’єр Ріші Сунак зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Лідери провели закриту зустріч у Білому домі і пізніше відповіли на питання преси. Чому цей візит є важливим для України та про що домовились лідери Сполученого королівства та США.

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