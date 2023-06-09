Ріші Сунак у Вашингтоні. Заяви про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Британський прем’єр Ріші Сунак зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Лідери провели закриту зустріч у Білому домі і пізніше відповіли на питання преси. Чому цей візит є важливим для України та про що домовились лідери Сполученого королівства та США.