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Швеція дозволила базування військ НАТО, очікуючи набуття членства в альянсі
Уряд Швеції оголосив, що дозволяє тимчасове розташування військ і техніки НАТО на своїй території в межах приготувань до «майбутніх спільних операцій».
... Неможливо сказати, де пролягають межі територіальних зазіхань Путіна.
Швеція перебуває на завершальному етапі вступу в НАТО після того, як всі держави організації, окрім Туреччини й Угорщини, ратифікували договори про шведське членство.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловлював сподівання, що Туреччина й Угорщина здійснять ратифікацію якомога швидше - можливо до вільнюського саміту НАТО у липні.
Генсек НАТО у Стамбулі переконував Ердогана не протидіяти вступу Швеції до Альянсу
Шведський уряд подав заявку на вступ в оборонний союз минулого року разом з Фінляндією після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і зараз каже, що умови для спільних операцій з НАТО повинні бути створені якнайшвидше.
«Значне погіршення становища з безпекою у прилеглих до нас регіонах після агресивної війни Росії проти України показало важливість тісної співпраці Швеції з НАТО і з країнами, які є членами НАТО», - сказано в повідомленні шведського уряду.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр оборони Пол Джонсон також виклали свої роз’яснення в одній з найбільших газет країни Dagens Nyheter, підкреслюючи, що «Росія і надалі становитиме загрозу для своїх сусідів у найближчому майбутньому, і неможливо сказати, де пролягають межі територіальних зазіхань президента Владіміра Путіна».
Вони вказують, що Швеція має амбітний план посилення обороноздатності незалежно від швидкості процесу вступ в НАТО і називають урядове рішення «дуже чітким сигналом Росії про нашу спроможність надавати й отримувати військову допомогу».
«Сьогодні Швеція у більшій безпеці, ніж вона була до того, як ми подали заявку на вступ (в НАТО)», - запевняють прем'єр-міністр і міністр оборони Швеції.
Швеція разом з союзниками в ЄС запровадила санкції проти Росії і надає значну економічну і військову допомогу Україні.
Зараз у Швеції навчаються сотні українських солдатів, які повернуться в Україну озброєні 50-тьма шведськими бойовими машинами CV 90.
Шведські інструктори також брали участь у навчанні українських військових на базах у Великій Британії.
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