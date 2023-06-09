США оголосили $2,1 млрд критичної допомоги ЗСУ; підсилять ППО.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. До нового пакету допомоги Україні, зокрема увійшли додаткові боєприпаси для Patriot, системи ППО Hawk і ракети до них, артилерійські снаряди, безпілотні системи Puma, ракети з лазерним наведенням. У Білому домі говорять про поглиблення військового партнерства між Іраном та Росією. Американські ЗМІ повідомляють про докази того, що дамба Каховської ГЕС була знищена внаслідок вибуху. Майбутнє фінансування для України обговорюють у Конгресі США. Ексклюзивний погляд: як американські військові тренували українців. Проти колишнього президента США Дональда Трампа висунули офіційні звинувачення щодо неправомірного поводження із засекреченими документами. У Вашингтоні вшанували пам’ять жертв комунізму. Джамала про культуру, музичний активізм та як говорить з синами про війну в інтервʼю Голосу Америки
Випуски
-
червень 08, 2023
Головне про Україну: деталі переговорів Байдена і Сунака. ЧАС-ТАЙМ
-
червень 07, 2023
Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
-
червень 06, 2023
В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
-
червень 05, 2023
Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ
-
червень 02, 2023
Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ
-
червень 01, 2023
Чи може Україна завдавати ударів по РФ? Коментарі в США. ЧАС-ТАЙМ