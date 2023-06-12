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Франція, Німеччина і Польща радяться про Україну перед самітом НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда 12 червня гостюють у французького президента Еммануеля Макрона у Парижі, де, як очікують на переговорах, тема України буде однією з провідних.
У Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства...Президент Зеленський
Ці три великі країни ЄС стали найбільшими донорами європейської допомоги Україні і їхня позиція буде вирішальною у процесах набуття Україною членства в Євросоюзі та можливого вступу в НАТО.
Україна стала кандидатом на членство в ЄС 23 червня 2022 року, і Київ закликає вже цього року почати з Брюсселем процес переговорів про вступ, які можуть тривати кілька років.
Також українські керівники 30 вересня 2022 року оголосили подання заявки на вступ в НАТО і сподіваються, що на саміті альянсу у Вільнюсі в липні буде узгоджена позитивна відповідь.
Франція вустами президента Еммануеля Макрона щораз гучніше заявляє про потребу «потужних і конкретних» гарантій безпеки для України, і він сказав нещодавно, що західні союзники повинні узгодити «шлях до членства» України в НАТО.
Польща ще раніше заявила в групі приблизно десяти країн східної Європи, що підтримує якнайшвидше залучення України в альянс.
Німеччина залишається серед держав, де урядовці більше наголошують на тому, що конкретні питання членства України в НАТО підіймати ще рано.
Президент Зеленський каже, що українці розуміють неможливість набуття членства в НАТО під час активно фази війни, але підкреслив, що «влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО».
Еммануель Макрон на початку червня казав, що він «не впевнений» в тому, що до вільнюського саміту країни альянсу зможуть досягти згоди щодо запрошення України в НАТО.
Видання Politico.eu нещодавно подало слова неназваного французького дипломата про те, що країни НАТО повинні узгодити рішення, яке було б чітким сигналом для Росії.
«Якщо ми не знайдемо рішення, яка задовольнить всіх, то є ризик, що ми не узгодимо єдину заяву, а це очевидно було б найбільшим подарунком для Росії», - сказав французький дипломат.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 1 червня повторив, що «всі члени Альянсу погоджуються, що двері НАТО відкриті, як це показано з Фінляндією та Швецією».
«Всі члени Альянсу погоджуються, що Україна стане членом Альянсу, і всі члени Альянсу погоджуються, що члени НАТО та Україна вирішуватимуть, коли настане правильний час», - наголосив Єнс Столтенберґ.
Він зауважив, при цьому, що «найнагальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України, бо лише з незалежною, суверенною Україною в Європі взагалі можна буде вирішувати питання членства, а також ми розуміємо, що це буде питання, яке ми повинні так чи інакше вирішити, коли війна закінчиться».
Ентоні Блінкен сказав тоді, що згоден зі словами Єнса Столтенберґа.
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Пакистан отримав перший вантаж російської нафти на тлі західних обмежень на енергоносії з РФ
Перший вантаж російської нафти за зниженою ціною в межах нової угоди між Ісламабадом і Москвою прибув до Пакистану.
"Радий повідомити, що перший російський вантаж сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі і завтра розпочне розвантаження нафти, — написав прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф у Twitter. - Це перший в історії вантаж російської нафти в Пакистан і початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією".
Представник порту повідомив, що зараз нафту розвантажують.
Reuters вперше повідомив про угоду між Пакистаном та РФ у квітні. Як пише агенція, Ісламабад, що зіткнувся з платіжною кризою та ризикує не виплатити свої борги, виграє від зниженої ціни, а для Росії країна стала новим ринком збуту, окрім Індії та Китаю, адже Захід ввів низку обмежень на купівлю російських енергоносіїв.
Імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів Пакистану. Очікується, що імпорт сирої нафти в країну досягне 100 тисяч барелів на день.
Немає підтвердження того, як здійснюватиметься оплата, але нещодавно Пакистан оголосив про план дозволити бартерну торгівлю з Росією, Афганістаном та Іраном, що, за словами аналітиків, може зменшити потребу в доларах і ризик контрабанди енергоносіїв з-за кордону.
Раніше Голос Америки повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен перелічив основні стратегічні провали Москви, серед яких було бажання збільшити енергозалежність Європи. Натомість Європа відмовляється від російських енергоресурсів, а обмеження ціни на російську нафту зменшило доходи Росії на 43% в перший рік війни, тож Росія безповоротно втратила ринки в Європі, підкреслив Блінкен.
“Не сказав би, що це на межі громадянської війни в Росії, але це дуже цікаво” - американські експерти про конфлікт ПВК “Вагнер” та армії РФ
Російські сили зараз активно критикують одне одного, бо не досягли своїх цілей у війні в Україні. Так взаємні звинувачення між ПВК “Вагнер” та кадровими російськими військовими у коментарі “Голосу Америки” пояснив спеціальний представник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту Джеймс Рубін.
"Що я можу сказати про пана Пригожина, так це те, що він іноді говорить правду, іноді він перебільшує. Я думаю, що це відображає труднощі, з якими Росія зіткнулася у досягненні своїх цілей. Росія не досягла своїх цілей в Україні. З кожним днем це стає все більш очевидним, і всі вони критикують одне одного за те, що не досягли своєї мети", - сказав Рубін.
Президент центру військової аналітики "Фундація Джеймстаун" Ґлен Говард ситуацію всередині Росії оцінює обережно, проте каже, що останні відеозвернення керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина можуть свідчити про "цікаві" внутрішні процеси в Росії. " Заяви Пригожина дуже цікаві, шокуючі. Це нове повідомлення про захоплення російського полковника, який намагався вбити вагнерівців, це цікаво. Я не знаю, що це означає у всій схемі російської військової стратегії та всередині країни... Але я думаю, що це інтермедія у такій-собі комедії. Це трохи театр. Дивитися "Перший канал", слухати, що говорять на телебаченні, дуже цікаво. Бо всі звинувачують одне одного. Я не сказав би, що це на межі громадянської війни в Росії, але це дуже цікаво. Тож продовжуємо спостерігати", - сказав Говард.
Відео групи "Вагнер" із нібито захопленим російським підполковником - це лише один із внутрішніх суперечок за останній час. 2 червня Пригожин звинуватив кадрових російських військових, що ті нібито за наказом міністерства оборони РФ замінували шляхи відступу його бойовиків із Бахмута. Експерт Центрy аналізу європейської політики у Вашингтоні Бен Дубоу вважає, що заяви Пригожина та інші суперечки між лідерами російських сил ще більше розхитують їхні спроможності на фронті. "Не можна сказати, що це дійшло до відкритої війни, але ми бачимо багато відкритої критики того, як проводиться війна... І, звісно, є Пригожин, який дуже публічно кинув виклик Герасимову, Шойгу та іншим військовим лідерам міноборони у такий спосіб, який раніше неможливо було уявити. Це може бути характерним для Пригожина та його своєрідною схильністю до уваги. Але ви потенційно можете побачити інших, лідерів, які прагнуть уваги, створюють багато хаосу та багато проблем для координації зусиль російських військових", - заявив Дубоу.
В Інституті вивчення війни кажуть, що наразі "вагнерівці" переважно відійшли в тил і не беруть участі в активних бойових діях в Україні, проте погоджуються з тим, що критика з їхнього боку позначається на координації російських військових. "Ми бачимо, що українці здатні досягати значних успіхів навколо Бахмута на північному та південному флангах. І це значною мірою тому, що між російськими військами бракує координації. "Вагнер" діяв у власних інтересах, інтерес "Вагнера" полягав у тому, щоб захопити місто та довести Путіну, що вони змогли, а після цього для них це не мало значення", - розповіла аналітикиня з вивчення Росії Інституту вивчення війни Катерина Степаненко. За її словами, така відсутність координації та співпраці також впливає на моральний стан російської армії. "Уявіть, ви знаєте, що у вас Пригожин постійно знущається над 72-ою бригадою. Якщо ти в 72-й бригаді, ти навряд чи будеш співпрацювати з "вагнерівцями" і навряд чи бажатимеш їм добра. І враховуючи попередні заяви Пригожина про інші регулярні формування, можете зробити висновок, що згуртованість між підрозділами на місці не настільки тісна, щоб вони могли консолідувати конкретну оборонну позицію", - каже Степаненко.
Також в Інституті вивчення війни прогнозують, що Пригожин не полишить спроб повернути собі важелі впливу, тому не дарма нещодавно заявив про готовність "вагнерівців" захищати Бєлгородську область, якщо "справи там погіршаться." "Найімовірніше, він намагається знайти для себе нову нішу, щоб його всі пам'ятали. Російський інформаційний простір робив ставку на Пригожина, як і Кремль робив ставку на Пригожина, у битві за Бахмут. І тепер йому потрібно визначити для себе нову ділянку, де він зможе зберегти свою доцільність. Його сили виснажені на даний момент, однак, я думаю, це можливо, якщо він зможе відновитися. Але, можливо, він також намагається встановити певні умови для діяльності в прикордонних районах Росії", - каже Степаненко.
Надіслати свої війська до Бєлгорода вже запропонував і глава Чечні Рамзан Кадиров, який активно критикує "вагнерівців". Тож в Інституті вивчення війни кажуть, що власні цілі у війні переслідують чимало російських лідерів, і завдання Кремля щодо захоплення України для них відійшло на другий план.
5 червня, прес-служба керівника ПВК “Вагнер” опублікувала відео з чоловіком, який називає себе підполковником Романом Веневітіним та колишнім командиром 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії, у якому він зізнається, що в стані алкогольного сп'яніння наказав обстріляти автомобіль із найманцями групи “Вагнер”. На відео він визнав себе винним та пояснив це рішення “особистою неприязню” до "вагнерівців". Сутичка, за даними прес-служба Євгена Пригожина, відбулася ще 17 травня. У рапорті компанії йдеться, що "вагнерівці" вступили в бій із військовослужбовцями міноборони Росії після того, як ті обстріляли їх поблизу села Семигір'я Бахмутського району. Тоді, за даними "вагнерівців", і було затримано командира 72-ї мотострілецької бригади.
8 червня Роман Веневітін опублікував у своєму телеграм-каналі нове відеозвернення, в якому попередні заяви назвав результатом тиску. Він звинуватив ПВК "Вагнер" у дискредитації російської армії та викраденні військової техніки, а також самих російських військових. Крім того, він заявив про тортури в полоні у "вагнерівців". "Мене взяли в полон, тримали в підвалі, знущалися. Мене побили, не давали спати, тричі за ніч мене просто витягували з підвалу та намагалися розстріляти", - сказав він у відео.
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У Чорногорії проходять позачергові парламентські вибори
У Чорногорії проходять позачергові вибори до парламенту на тлі очікувань від майбутнього уряду економічних реформ та наближення країни до вступу в Європейський Союз.
Голосування проходять після того, як у квітні Міло Джуканович, колишній лідер Демократичної партії соціалістів (ДПС), програв президентські вибори та пішов у відставку після 30 років перебування при владі.
П'ятнадцять партій і альянсів змагаються за 81 місце в парламенті в країні з населенням трохи більш як 620 тисяч людей. Остаточні результати виборів Державна виборча комісія оголосить найближчими днями.
У суспільстві Чорногорії залишається відчутний розкол між тими, хто ідентифікує себе як чорногорці, і тими, хто вважає себе сербами і виступає проти відмежування країни від союзу із Сербією у 2006 році.
Опитування минулого місяця засвідчило, що Рух "Європа зараз" (PES), проєвропейська партія на чолі з колишнім міністром фінансів Мілойко Спаїчем, яка також виступає за тісніші зв’язки з Сербією, лідируватиме з підтримкою у близько 29% голосів. Яков Мілатович з партії PES переміг на президентських виборах у квітні.
За даними соціологічних досліджень, на другому місці може перебувати проєвропейська партія ДПС на чолі з виконувачем обов’язків голови політсили Данієлом Живковічем із підтримкою у близько 24%, а сербський націоналістичний проросійський Демократичний фронт (DF), ймовірно, посяде третє місце з 13%.
У 2017 році Чорногорія приєдналася до НАТО через рік після невдалої спроби державного перевороту, в якій тодішній уряд звинуватив російських агентів і сербських націоналістів. Москва відкинула такі заяви як абсурдні, а сербський уряд заперечував причетність до спроби перевороту.
У 2020 у Чорногорії відбулись протести за підтримки впливової Сербської православної церкви, після чого змінилось кілька урядів.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну торік Чорногорія, на відміну від Сербії, приєдналася до санкцій ЄС проти Москви, надіслала допомогу Україні та вислала низку російських дипломатів. Кремль вніс Чорногорію до списку недружніх держав.
Чорногорія - кандидат на вступ до ЄС, але умовами для цього є викорінення корупції та організованої злочинності.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
У ЗСУ розповіли подробиці звільнення Благодатного на Донеччині
Українські військові звільнили Благодатне Донецької області від окупації. Також під час операції вдалось взяти в полон російських військових, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.
«Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша», – повідомив речник.
Він розповів, що «операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами». У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.
«Так сказати, особистим прикладом вів за собою», – сказав Шершень.
Паралельно до цього, за його словами, «йшли бої за школу, саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки».
«Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу», – повідомив речник.
Він заявив, що в перебігу операції вдалося взяти в полон шість російських військових – «серед них є представники «МВД ДНР» і двоє російських військовослужбовців».
«Прапор вивісив боєць на псевдо «Олімп», – наголосив Шершень.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті ведуться «контрнаступальні та оборонні дії». У Міноборони раніше заявляли, що про початок контрнаступу оголошувати публічно не будуть.
Як повідомляв раніше Голос Америки, більшість західних екпертів очікуть, що контрнаступ буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дорогою ціною.
Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 000 українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою.
За оцінками експертів Центру аналізу європейської політики (CEPA), нинішній контрнаступ України "швидше за все, буде повільнішим, смертоноснішим і менш вражаючим у досягненні негайних територіальних здобутків", ніж минулорічні успіхи українських військ у відвойовуванні Херсона та територій Харківщини.
Американські аналітики кажуть, що терпіння треба набратися передусім американцям. Рафаель Коен і Джан Джентиле з Rand Corporaption кажуть, що їм треба “подолати свою пристрасть до коротких, вирішальних війн”.
Більшість воєн тривалі й виснажливі, і війна в Україні нічим не відрізняється, наголошує їхня публікація у Foreign Policy.
Один з найавторитетніших військових експертів, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані, генерал у відставці Девід Петреус наголосив, що “українці повністю мобілізовані, сприймають це як свою війну за незалежність і мають високий моральний дух”. І навпаки, зазначив він, “багато російських солдатів, імовірно, не відчувають такої ж відданості своїй справі і мають досить низький моральний дух після місяців перебування в окопах і районах, де їх ненавидять місцеві жителі”.
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