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SIPRI про ядерні арсенали в світі: «рухаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства»
Ядерні держави – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея й Ізраїль – у міру погіршення геополітичних відносин нарощують кількість розгорнутих ядерних боєголовок і продовжують модернізувати свої ядерні арсенали. Деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь з ядерними зарядами чи такі, що здатні їх нести, йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
В оприлюдненому 12 червня документі експерти зазначають, що глобальна безпека 2022 року помітно погіршилася порівняно з тим, що було десять років тому: у світі почастішали війни, збільшилися військові витрати і загострилася проблема продовольчої безпеки.
Окремо експерти виділяють війну Росії проти України, яка посилила конфронтацію між великими державами, що «послабило контроль над озброєннями і зробило дипломатію менш ефективною».
"Ми рухаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства, – заявив Ден Сміт, директор SIPRI. – Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли шляхи співпраці, щоб заспокоїти геополітичну напруженість, уповільнити гонку озброєнь і впоратися з погіршенням наслідків екологічної кризи та зростанням голоду у світі".
Згідно зі звітом, США і Росія мають майже 90% ядерної зброї, що є у світі. Близько двох тисяч боєголовок – майже всі вони належать Росії та США – перебували у стані підвищеної боєздатності. Ними були оснащені ракети або вони розміщені на авіабазах стратегічної авіації.
Китай, за даними SIPRI, наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. Експерти вважають, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російським чи американським.
Франція продовжувала роботу зі створення атомного підводного човна, оснащеного балістичними ракетами третього покоління. Індія та Пакистан розширювали ядерні арсенали та продовжували розробку нових систем доставки, йдеться у доповіді.
Північна Корея у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але здійснила понад 90 пробних ракетних пусків, деякі із запущених ракет можуть оснащуватися ядерними боєголовками, йдеться в доповіді.
Повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року держави, яка володіє ядерною зброєю, до сусідньої країни, яка такою зброєю не володіє, призвело до значних збоїв у двосторонній і багатосторонній взаємодії з контролю за ядерними озброєннями, йдеться в доповіді SIPRI.
Окремо у доповіді розглядається припинення діалогу між Москвою та Вашингтоном щодо стратегічної стабільності. Росія, яка погрожувала застосувати ядерну зброю у війні проти України, у лютому заявила, що припиняє участь у договорі СНО-3. Сполучені Штати припинили відправлення Росії повідомлень, як вимагає договір.
Як зазначається у доповіді, світові військові витрати у 2022 році зростали восьмий рік поспіль і перевищили два трильйони двісті мільярдів доларів, що є найвищим рівнем, який коли-небудь зафіксував Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру.
При цьому основний вплив на зростання військових витрат справила війна Росії проти України. Найбільше витратили США – 877 мільярдів доларів або 39% від оборонних витрат у світі. Найстрімкіше зростання витрат на військові потреби показала Європа – на 13% за рік, що стало максимальним значенням з часів Холодної війни. Оборонні витрати Росії, незважаючи на санкції, зросли торік приблизно на 9,2% до 86 з половиною мільярдів доларів.
Власні військові витрати України зросли більш ніж у сім разів – до 44 мільярдів доларів, показавши рекордне зростання витрат на оборону будь-якої країни, зафіксоване SIPRI.
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Столтенберг, який йде з посади цього року, зустрічається з Байденом в понеділок
ВАШИНГТОН — Президент США Джо Байден зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі в понеділок. Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО і конкуренція між його ймовірними наступниками посилюється.
Білий дім заявляє, що офіційний порядок денний зустрічі передбачає обговорення майбутнього липневого саміту альянсу у литовському Вільнюсі. Без сумніву, центральним буде питання про те, хто наступним керуватиме НАТО в цей складний період 74-річної історії Альянсу.
Повноваження Столтенберга, колишнього прем’єр-міністра Норвегії, подовжували тричі з часу його вступу на посаду в 2014 році. У лютому речник генсека заявив, що Столтенберг піде з посади в жовтні, після завершення теперішнього терміну.
Загалом високі оцінки отримала політика Столтенберга з управління складними трансатлантичними відносинами за президентства Дональда Трампа у США, включаючи питання витрат на оборону європейських союзників по НАТО, виведення сил НАТО з Афганістану в серпні 2021 року та реакції Альянсу на вторгнення Москви в Україну.
Його точка зору щодо наступника є важливою і, очікується, що Байден з ним радитиметься. "Багато хто питатиме в нього про те, хто саме найкраще наслідуватиме його політику", - каже Голосу Америки Ендрю Гайд, старший науковий співробітник Центру Стімсона. Той, хто змінить Столтенберга, зіткнеться з важким завданням — забезпечити безпеку мільярда людей у 31 країні та військове зміцнення без того, щоб конфлікт поширився на територію члена НАТО, що змусило б включити принцип колективної оборони альянсу в рамках статті 5 і потенційно призвело б до Третьої світової війни.
Вимога консенсусу
Генерал США традиційно є Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі, але посаду керівника НАТО традиційно обіймає європеєць, хоча такої вимоги немає в статуті.
Формалізований процес також відсутній, і кандидати не оголошують, що балотуються на посаду. Відбір здійснюється на основі консенсусу, який досягається здебільшого через дипломатичні канали.
Сполучені Штати як найбільший донор відіграють ключову роль — тому нещодавно до Овального кабінету завітали два претенденти. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зустрілася з Байденом у Білому домі минулого понеділка. Вона вважається фаворитом; однак її обрання означатиме, що третій поспіль генеральний секретар представлятиме північну країну.
Ще одна потенційна перешкода полягає в тому, що Данія вже давно не дотримується мінімальної позначки 2% витрат на оборону. У грудні її уряд ввів план досягнення цілі НАТО до 2030 року, а нещодавно збільшив військову допомогу Україні.
Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак відвідав Вашингтон через кілька днів після Фредеріксен з широкою програмою, яка включає лобіювання кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду.
Британія надає більше військової допомоги Україні, ніж будь-яка інша країна після США, є впливовою. І як один із перших міністрів оборони, який надав летальну допомогу Україні, Воллес добре відомий серед Альянсу.
Проте з 13 керівників НАТО в історії троє були британцями. Байден відповів ухильно, коли його запитали, чи настав час для ще одного. "Можливо. Побачимо", — сказав він під час спільної прес-конференції з Сунаком у четвер.
Усі, хто займав цю посаду з 1952 року, були чоловіками.
Балотуватимуться, ймовірно, декілька жінок
Відчувається, що настав час обрати жінку-лідера, каже Гайд. У зв’язку з російською війною, "існує відчуття, що це має бути хтось зі Східної Європи", додав він.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і її литовська колега Інгріда Шимоніте відповідають обом вимогам. Однак деякі оглядачі стверджують, що призначення лідером представника від однієї з балтійських країн, які зазвичай налаштовані проти Росії, Москва може сприйняти як провокація.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн з Німеччини можуть розглядатись як кандидати. Так само віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, хоча їй може завадити її українське походження. Іншим претендентом називають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. І
Також існує ймовірність того, що союзники переконають Столтенберга ще раз продовжити перебування на посаді. Очікується, що питання про те, хто буде наступним генсеком НАТО, буде вирішено до липня, коли лідери групи зустрінуться у Вільнюсі.
Франція, Німеччина і Польща радяться про Україну перед самітом НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда 12 червня гостюють у французького президента Еммануеля Макрона у Парижі, де, як очікують на переговорах, тема України буде однією з провідних.
У Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства...Президент Зеленський
Ці три великі країни ЄС стали найбільшими донорами європейської допомоги Україні і їхня позиція буде вирішальною у процесах набуття Україною членства в Євросоюзі та можливого вступу в НАТО.
Україна стала кандидатом на членство в ЄС 23 червня 2022 року, і Київ закликає вже цього року почати з Брюсселем процес переговорів про вступ, які можуть тривати кілька років.
Також українські керівники 30 вересня 2022 року оголосили подання заявки на вступ в НАТО і сподіваються, що на саміті альянсу у Вільнюсі в липні буде узгоджена позитивна відповідь.
Франція вустами президента Еммануеля Макрона щораз гучніше заявляє про потребу «потужних і конкретних» гарантій безпеки для України, і він сказав нещодавно, що західні союзники повинні узгодити «шлях до членства» України в НАТО.
Польща ще раніше заявила в групі приблизно десяти країн східної Європи, що підтримує якнайшвидше залучення України в альянс.
Німеччина залишається серед держав, де урядовці більше наголошують на тому, що конкретні питання членства України в НАТО підіймати ще рано.
Президент Зеленський каже, що українці розуміють неможливість набуття членства в НАТО під час активно фази війни, але підкреслив, що «влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО».
Еммануель Макрон на початку червня казав, що він «не впевнений» в тому, що до вільнюського саміту країни альянсу зможуть досягти згоди щодо запрошення України в НАТО.
Видання Politico.eu нещодавно подало слова неназваного французького дипломата про те, що країни НАТО повинні узгодити рішення, яке було б чітким сигналом для Росії.
«Якщо ми не знайдемо рішення, яка задовольнить всіх, то є ризик, що ми не узгодимо єдину заяву, а це очевидно було б найбільшим подарунком для Росії», - сказав французький дипломат.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 1 червня повторив, що «всі члени Альянсу погоджуються, що двері НАТО відкриті, як це показано з Фінляндією та Швецією».
«Всі члени Альянсу погоджуються, що Україна стане членом Альянсу, і всі члени Альянсу погоджуються, що члени НАТО та Україна вирішуватимуть, коли настане правильний час», - наголосив Єнс Столтенберґ.
Він зауважив, при цьому, що «найнагальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України, бо лише з незалежною, суверенною Україною в Європі взагалі можна буде вирішувати питання членства, а також ми розуміємо, що це буде питання, яке ми повинні так чи інакше вирішити, коли війна закінчиться».
Ентоні Блінкен сказав тоді, що згоден зі словами Єнса Столтенберґа.
Пакистан отримав перший вантаж російської нафти на тлі західних обмежень на енергоносії з РФ
Перший вантаж російської нафти за зниженою ціною в межах нової угоди між Ісламабадом і Москвою прибув до Пакистану.
"Радий повідомити, що перший російський вантаж сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі і завтра розпочне розвантаження нафти, — написав прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф у Twitter. - Це перший в історії вантаж російської нафти в Пакистан і початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією".
Представник порту повідомив, що зараз нафту розвантажують.
Reuters вперше повідомив про угоду між Пакистаном та РФ у квітні. Як пише агенція, Ісламабад, що зіткнувся з платіжною кризою та ризикує не виплатити свої борги, виграє від зниженої ціни, а для Росії країна стала новим ринком збуту, окрім Індії та Китаю, адже Захід ввів низку обмежень на купівлю російських енергоносіїв.
Імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів Пакистану. Очікується, що імпорт сирої нафти в країну досягне 100 тисяч барелів на день.
Немає підтвердження того, як здійснюватиметься оплата, але нещодавно Пакистан оголосив про план дозволити бартерну торгівлю з Росією, Афганістаном та Іраном, що, за словами аналітиків, може зменшити потребу в доларах і ризик контрабанди енергоносіїв з-за кордону.
Раніше Голос Америки повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен перелічив основні стратегічні провали Москви, серед яких було бажання збільшити енергозалежність Європи. Натомість Європа відмовляється від російських енергоресурсів, а обмеження ціни на російську нафту зменшило доходи Росії на 43% в перший рік війни, тож Росія безповоротно втратила ринки в Європі, підкреслив Блінкен.
“Не сказав би, що це на межі громадянської війни в Росії, але це дуже цікаво” - американські експерти про конфлікт ПВК “Вагнер” та армії РФ
Російські сили зараз активно критикують одне одного, бо не досягли своїх цілей у війні в Україні. Так взаємні звинувачення між ПВК “Вагнер” та кадровими російськими військовими у коментарі “Голосу Америки” пояснив спеціальний представник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту Джеймс Рубін.
"Що я можу сказати про пана Пригожина, так це те, що він іноді говорить правду, іноді він перебільшує. Я думаю, що це відображає труднощі, з якими Росія зіткнулася у досягненні своїх цілей. Росія не досягла своїх цілей в Україні. З кожним днем це стає все більш очевидним, і всі вони критикують одне одного за те, що не досягли своєї мети", - сказав Рубін.
Президент центру військової аналітики "Фундація Джеймстаун" Ґлен Говард ситуацію всередині Росії оцінює обережно, проте каже, що останні відеозвернення керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина можуть свідчити про "цікаві" внутрішні процеси в Росії. " Заяви Пригожина дуже цікаві, шокуючі. Це нове повідомлення про захоплення російського полковника, який намагався вбити вагнерівців, це цікаво. Я не знаю, що це означає у всій схемі російської військової стратегії та всередині країни... Але я думаю, що це інтермедія у такій-собі комедії. Це трохи театр. Дивитися "Перший канал", слухати, що говорять на телебаченні, дуже цікаво. Бо всі звинувачують одне одного. Я не сказав би, що це на межі громадянської війни в Росії, але це дуже цікаво. Тож продовжуємо спостерігати", - сказав Говард.
Відео групи "Вагнер" із нібито захопленим російським підполковником - це лише один із внутрішніх суперечок за останній час. 2 червня Пригожин звинуватив кадрових російських військових, що ті нібито за наказом міністерства оборони РФ замінували шляхи відступу його бойовиків із Бахмута. Експерт Центрy аналізу європейської політики у Вашингтоні Бен Дубоу вважає, що заяви Пригожина та інші суперечки між лідерами російських сил ще більше розхитують їхні спроможності на фронті. "Не можна сказати, що це дійшло до відкритої війни, але ми бачимо багато відкритої критики того, як проводиться війна... І, звісно, є Пригожин, який дуже публічно кинув виклик Герасимову, Шойгу та іншим військовим лідерам міноборони у такий спосіб, який раніше неможливо було уявити. Це може бути характерним для Пригожина та його своєрідною схильністю до уваги. Але ви потенційно можете побачити інших, лідерів, які прагнуть уваги, створюють багато хаосу та багато проблем для координації зусиль російських військових", - заявив Дубоу.
В Інституті вивчення війни кажуть, що наразі "вагнерівці" переважно відійшли в тил і не беруть участі в активних бойових діях в Україні, проте погоджуються з тим, що критика з їхнього боку позначається на координації російських військових. "Ми бачимо, що українці здатні досягати значних успіхів навколо Бахмута на північному та південному флангах. І це значною мірою тому, що між російськими військами бракує координації. "Вагнер" діяв у власних інтересах, інтерес "Вагнера" полягав у тому, щоб захопити місто та довести Путіну, що вони змогли, а після цього для них це не мало значення", - розповіла аналітикиня з вивчення Росії Інституту вивчення війни Катерина Степаненко. За її словами, така відсутність координації та співпраці також впливає на моральний стан російської армії. "Уявіть, ви знаєте, що у вас Пригожин постійно знущається над 72-ою бригадою. Якщо ти в 72-й бригаді, ти навряд чи будеш співпрацювати з "вагнерівцями" і навряд чи бажатимеш їм добра. І враховуючи попередні заяви Пригожина про інші регулярні формування, можете зробити висновок, що згуртованість між підрозділами на місці не настільки тісна, щоб вони могли консолідувати конкретну оборонну позицію", - каже Степаненко.
Також в Інституті вивчення війни прогнозують, що Пригожин не полишить спроб повернути собі важелі впливу, тому не дарма нещодавно заявив про готовність "вагнерівців" захищати Бєлгородську область, якщо "справи там погіршаться." "Найімовірніше, він намагається знайти для себе нову нішу, щоб його всі пам'ятали. Російський інформаційний простір робив ставку на Пригожина, як і Кремль робив ставку на Пригожина, у битві за Бахмут. І тепер йому потрібно визначити для себе нову ділянку, де він зможе зберегти свою доцільність. Його сили виснажені на даний момент, однак, я думаю, це можливо, якщо він зможе відновитися. Але, можливо, він також намагається встановити певні умови для діяльності в прикордонних районах Росії", - каже Степаненко.
Надіслати свої війська до Бєлгорода вже запропонував і глава Чечні Рамзан Кадиров, який активно критикує "вагнерівців". Тож в Інституті вивчення війни кажуть, що власні цілі у війні переслідують чимало російських лідерів, і завдання Кремля щодо захоплення України для них відійшло на другий план.
5 червня, прес-служба керівника ПВК “Вагнер” опублікувала відео з чоловіком, який називає себе підполковником Романом Веневітіним та колишнім командиром 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії, у якому він зізнається, що в стані алкогольного сп'яніння наказав обстріляти автомобіль із найманцями групи “Вагнер”. На відео він визнав себе винним та пояснив це рішення “особистою неприязню” до "вагнерівців". Сутичка, за даними прес-служба Євгена Пригожина, відбулася ще 17 травня. У рапорті компанії йдеться, що "вагнерівці" вступили в бій із військовослужбовцями міноборони Росії після того, як ті обстріляли їх поблизу села Семигір'я Бахмутського району. Тоді, за даними "вагнерівців", і було затримано командира 72-ї мотострілецької бригади.
8 червня Роман Веневітін опублікував у своєму телеграм-каналі нове відеозвернення, в якому попередні заяви назвав результатом тиску. Він звинуватив ПВК "Вагнер" у дискредитації російської армії та викраденні військової техніки, а також самих російських військових. Крім того, він заявив про тортури в полоні у "вагнерівців". "Мене взяли в полон, тримали в підвалі, знущалися. Мене побили, не давали спати, тричі за ніч мене просто витягували з підвалу та намагалися розстріляти", - сказав він у відео.
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