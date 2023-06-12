SIPRI про ядерні арсенали в світі: «рухаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства»

Ядерні держави – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея й Ізраїль – у міру погіршення геополітичних відносин нарощують кількість розгорнутих ядерних боєголовок і продовжують модернізувати свої ядерні арсенали. Деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь з ядерними зарядами чи такі, що здатні їх нести, йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

В оприлюдненому 12 червня документі експерти зазначають, що глобальна безпека 2022 року помітно погіршилася порівняно з тим, що було десять років тому: у світі почастішали війни, збільшилися військові витрати і загострилася проблема продовольчої безпеки.

Окремо експерти виділяють війну Росії проти України, яка посилила конфронтацію між великими державами, що «послабило контроль над озброєннями і зробило дипломатію менш ефективною».

"Ми рухаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства, – заявив Ден Сміт, директор SIPRI. – Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли шляхи співпраці, щоб заспокоїти геополітичну напруженість, уповільнити гонку озброєнь і впоратися з погіршенням наслідків екологічної кризи та зростанням голоду у світі".

Згідно зі звітом, США і Росія мають майже 90% ядерної зброї, що є у світі. Близько двох тисяч боєголовок – майже всі вони належать Росії та США – перебували у стані підвищеної боєздатності. Ними були оснащені ракети або вони розміщені на авіабазах стратегічної авіації.

Китай, за даними SIPRI, наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. Експерти вважають, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російським чи американським.

Франція продовжувала роботу зі створення атомного підводного човна, оснащеного балістичними ракетами третього покоління. Індія та Пакистан розширювали ядерні арсенали та продовжували розробку нових систем доставки, йдеться у доповіді.

Північна Корея у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але здійснила понад 90 пробних ракетних пусків, деякі із запущених ракет можуть оснащуватися ядерними боєголовками, йдеться в доповіді.

Повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року держави, яка володіє ядерною зброєю, до сусідньої країни, яка такою зброєю не володіє, призвело до значних збоїв у двосторонній і багатосторонній взаємодії з контролю за ядерними озброєннями, йдеться в доповіді SIPRI.

Окремо у доповіді розглядається припинення діалогу між Москвою та Вашингтоном щодо стратегічної стабільності. Росія, яка погрожувала застосувати ядерну зброю у війні проти України, у лютому заявила, що припиняє участь у договорі СНО-3. Сполучені Штати припинили відправлення Росії повідомлень, як вимагає договір.

Як зазначається у доповіді, світові військові витрати у 2022 році зростали восьмий рік поспіль і перевищили два трильйони двісті мільярдів доларів, що є найвищим рівнем, який коли-небудь зафіксував Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру.

При цьому основний вплив на зростання військових витрат справила війна Росії проти України. Найбільше витратили США – 877 мільярдів доларів або 39% від оборонних витрат у світі. Найстрімкіше зростання витрат на військові потреби показала Європа – на 13% за рік, що стало максимальним значенням з часів Холодної війни. Оборонні витрати Росії, незважаючи на санкції, зросли торік приблизно на 9,2% до 86 з половиною мільярдів доларів.

Власні військові витрати України зросли більш ніж у сім разів – до 44 мільярдів доларів, показавши рекордне зростання витрат на оборону будь-якої країни, зафіксоване SIPRI.