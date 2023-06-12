Брифінг. ATACMS для України: конгресмени готують резолюцію

Брифінг Голосу Америки - наживо. Поки оглядачі у США коментують український контрнаступ, американські конгресмени зареєстрували резолюцію, із закликом надати Україні ракети великої дальності. Включення з Конгресу. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.