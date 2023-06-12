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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. ATACMS для України: конгресмени готують резолюцію

Брифінг. ATACMS для України: конгресмени готують резолюцію
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Брифінг. ATACMS для України: конгресмени готують резолюцію

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Поки оглядачі у США коментують український контрнаступ, американські конгресмени зареєстрували резолюцію, із закликом надати Україні ракети великої дальності. Включення з Конгресу. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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