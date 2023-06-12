G7 хоче боротись проти можливого розкрадання українського зерна

Країни Групи семи працюють над засобами боротьби з ймовірним розкраданням українського зерна, повідомив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер.

Під час конференції Міжнародної ради по зерну у Лондоні він повідомив, що Британія є лідером у методиці хімічної ідентифікації походження зерна і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною.

"Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація) буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна", - сказав Спенсер.

Минулого місяця Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її війну проти України, націлених на "тіньових осіб і організації", пов'язаних з підозрою в крадіжці українського зерна.

Націлювання на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичною, бо торгівля зерном зазвичай не підпадає під санкції з гуманітарних причин, пише Reuters.

Нині генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія 17 липня вийде з Чорноморської зернової ініціативи. "Я стурбований, і ми наполегливо працюємо, щоб переконатися, що буде можливо зберегти Чорноморську ініціативу, і водночас ми зможемо продовжувати нашу роботу зі сприяння російському експорту", - сказав Гутерреш.

Щоб переконати Росію погодитися на зернову угоду, було укладено трирічний меморандум про взаєморозуміння, за яким в ООН погодилися сприяти Росії з її власним експортом продовольства та добрив.

Хоча російський експорт продовольства та добрив не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Москва каже, що обмеження на платежі, логістику та страхування становлять перешкоду для поставок.

Серед вимог Росії – відновлення експорту аміаку по трубопроводу в український порт Південний і підключення Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Організація Об’єднаних Націй допомогла збільшити російський експорт продовольства та добрив, сприяючи стабільному потоку суден до її портів і знизивши тарифи на фрахт і страхування, заявив у п’ятницю речник ООН.

Раніше посолка Сінді Маккейн, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН, сказала, що "росіяни грають тут у небезпечну гру" і "тримають у заручниках зерно", бокуючи Чорноморську зернову ініціативу. За її словами, проблема постачання продовольства стала проблемою національної безпеки, а масштаби нинішньої глобальної кризи голоду та недоїдання є величезними.

В статті використано матеріали АР, Reuters.