Блінкен: Успіх України у контрнаступі може наблизити мир. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Італії – з візитом у Вашингтоні. Як у Держдепі США коментують контрнаступ України. Зустріч Макрона, Шольца і Дуди у Парижі – деталі.