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Блінкен: Успіх України у контрнаступі може наблизити мир. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен: Успіх України у контрнаступі може наблизити мир. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен: Успіх України у контрнаступі може наблизити мир. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Італії – з візитом у Вашингтоні. Як у Держдепі США коментують контрнаступ України. Зустріч Макрона, Шольца і Дуди у Парижі – деталі.

Представники тюркомовних народів, які мешкають у США, разом відкрито виступили проти війни. Українські громади вийшли на протест аби нагадати про викрадених українських дітей - репортаж із західного узбережжя США. Більшість американців вважають війну в Україні боротьбою за справедливість, тому підтримують українців в цій війні, - професор Гарвардського університету Сергій Плохій.

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