Блінкен: Успіх України у контрнаступі може наблизити мир. ЧАС-ТАЙМ

Представники тюркомовних народів, які мешкають у США, разом відкрито виступили проти війни. Українські громади вийшли на протест аби нагадати про викрадених українських дітей - репортаж із західного узбережжя США. Більшість американців вважають війну в Україні боротьбою за справедливість, тому підтримують українців в цій війні, - професор Гарвардського університету Сергій Плохій.
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червень 08, 2023
Головне про Україну: деталі переговорів Байдена і Сунака. ЧАС-ТАЙМ
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червень 07, 2023
Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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червень 06, 2023
В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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Контрнаступ ЗСУ активно обговорюють у США. ЧАС-ТАЙМ
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червень 02, 2023
Блінкен: Україна ніколи не стане Росією. ЧАС-ТАЙМ