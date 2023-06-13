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Що заважає НАТО запросити Україну?
Керівники країн НАТО докладають зусиль, щоб до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня досягти згоди щодо відповіді на прохання України запросити її до альянсу.
Президент Зеленський заявив партнерам, що НАТО мусить піти далі, ніж повторення заяв про відкриті двері організації і запропонувати конкретний план прийняття України до лав організації.
За лічені тижні до вільнюської зустрічі, де союзники прагнуть продемонструвати єдність, заяви лідерів залишаються стриманими.
Спілкуючись з пресою у Парижі 12 червня, керівники Франції, Німеччини та Польщі наголошували на тому, що повністю згодні з потребою всіляко допомагати Україні, але щодо українського членства в НАТО єдиної відповіді ще не мали.
Деякі країни, включно зі США і Німеччиною, виступають проти надання Україні навіть чітких часових рамок щодо вступу в НАТО з огляду на стурбованість тим, що вони могли б означати взяття зобов'язань відповідно до статті 5 і розширення війни.
Найоднозначніше говорив президент Польщі Анджей Дуда, який заявив, що українці «чекають на чіткий сигнал стосовно перспективи членства».
«Я сподіваюся, що саміт НАТО у Вільнюсі, який наближається, принесе Києву добрі новини про те, що майбутнє членство України в НАТО чітко видиме. Що, як не раз кажуть мені в Україні, в кінці тунелю є світло, яке українці нарешті хочуть побачити. І що воно з'явиться завдяки нашим рішенням, які будуть схвалені у Вільнюсі», - сказав польський президент.
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц перед нарадою так званого «Веймарського трикутника» того вечора лунав значно стриманіше, коли йшлося про відповідь на українську заявку про вступ в НАТО.
Він більше говорив про «гарантії безпеки» для України, які за його словами узгоджуються зараз в «інтенсивних» переговорах європейських держав зі США та іншими союзниками.
«Це буде готово, коли в результаті переговорів з'явиться спільний результат. Очевидно одне: нам це потрібно і це потрібно в дуже чіткому вигляді», - сказав Шольц.
Французький президент Еммануель Макрон, приймаючи гостей у Парижі, зокрема зупинився на важливості допомогти теперішньому українському контрнаступу і заявив, що Франції збільшить збройну допомогу Україні, але не говорив про українське членство в НАТО.
«Ми згуртовані, єдині, налаштовані, спроможні і цілеспрямовані домогтися, щоб перемога України послужила нашому спільному баченню миру й безпеки на нашому континенті», - заявив Макрон.
«Очікуйте багато творчості»
Аналізуючи теперішні розмови в НАТО, газета Financial Times пише, що «дискусії, які відбуваються і на двосторонньому рівні з Україною, і між західними потугами, відображають згоду, що Києву не можна пропонувати членство допоки вирує війна. Але залишаються розбіжності щодо того, що запропонувати натомість, і щодо часових рамок, а також про те, чого було б досить, щоб Росія не загрожувала Україні знову».
«Деякі країни, включно зі США і Німеччиною, виступають проти надання Україні навіть чітких часових рамок щодо вступу в НАТО з огляду на стурбованість тим, що вони могли б означати взяття зобов'язань відповідно до статті 5 (договору НАТО) і розширення війни. Але на противагу цьому Макрон сказав, що він підтримує «шлях до членства» (України в НАТО)», - нагадує FT.
Новообраний президент Латвії Едґарс Рінкевичс в інтерв’ю українському вебсайту Європейська правда сказав, що «у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5».
Вихід зі становища пропонує зокрема німецький аналітик Вольфґанґ Ішінґер, який був послом у США і очолював авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію.
На його думку було б доречно, щоб НАТО «запропонувало Україні абсолютно все, що має окрім договору про офіційний вступ».
Ішінгер вважає, що Україна могла б мати «фактичну участь» навіть без «де-юре членства».
Вольфґанґ Ішінґер в короткому дописі в Twitter пообіцяв викласти свою ідею в подробицях у німецькій пресі цього тижня.
«Можна бути певним, що вільнюський самі запропонує Києву дві речі», - передбачає європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозв’як:
«Перше - Буде домовленість щодо багаторічного, можливо необмеженого в часі, набору допомоги Україні для переходу з радянської доктрини до стандартів та озброєнь НАТО»…
«Друге - Україна напевне отримає новий рівень політичних відносин Києва з Альянсом. Теперішня Комісія НАТО-Україна має стати Радою НАТО-Україна, що фактично означає, що Київ буде сидіти за столом на рівних».
Коментатор вважає, що «Вільнюс не може бути ще одним Бухарестом», нагадуючи про рішення бухарестського саміту НАТО 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли членство в альянсі, але не запропонували конкретних кроків до втілення обіцянки.
«Очікуйте багато творчості стосовно того, які слова будуть використані в підсумковій декларації саміту щодо майбутнього членства (України) у блоці, а також чогось подібного щодо гарантій безпеки, що може не потрапити в остаточну заяву, а радше буде узгоджене на полях», - передбачає Рікард Йозвяк.
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Зустріч Макрона, Шольца і Дуди у Парижі – деталі. Відео
У Парижі з президентом Еммануелем Макроном зустрічаються канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда. Очікується, що тема України буде однією з провідних. Детальніше розкаже наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин.
Деталі з Білого Дому: генсекретар НАТО та міністр закордонних справ Італії – з візитом у Вашингтоні. Відео
У Вашингтон приїхав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Крім цього, до столиці США прибув міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. На спільній прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеним вони обговорили зокрема контрнаступ та гарантії безпеки для України.
- Голос Америки
- Reuters
Макрон обіцяє продовжити допомогу Україні боєприпасами та зброєю під час контрнаступу
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив у понеділок, що український контрнаступ почався кількома днями раніше, і сказав, що він був ретельно спланований військовими лідерами з великим тактичним почуттям.
"Ми зробили все, щоб допомогти, - додав Макрон на спільній прес-конференції з лідерами Німеччини та Польщі. - Ми активізували доставлення боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів... Ми продовжимо робити це найближчими днями та тижнями".
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав нині ключові доповіді від командувачів "найгарячіших" оперативних напрямків "Хортиця" і "Таврія".
"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", - розповів Зеленський у Telegram.
Як повідомляв Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його. Водночас держсекретар додав, що поки зарано оцінювати ситуацію з контрнаступом, проте висловив упевненість в успіху Збройних сил України.
“Важливо і цінно” - Видавництво Старого Лева подякувало американській авторці Елізабет Ґілберт за вилучення з публікації книжки про Росію
Головна редакторка та співзасновниця Видавництва Старого Лева Мар’яна Савка вважає рішення американської письменниці Елізабет Ґілберт скасувати вихід своєї нової книжки про Росію “вольовим вчинком”, що проявляє емпатію до українських читачів.
Про це пані Савка заявила у коментарі на запит Української служби Голосу Америки.
“Я відчуваю велику вдячність до українських читачів, які читають і люблять наші українські видання Ґілберт, і які написали авторці про всі свої справедливі емоції, спричинені її анонсуванням виходу роману про російську сім’ю, що заховалася в Сибіру від радянського суспільства. І я також вдячна Елізабет за те, що вона проявила емпатію до своїх українських читачів, почула всіх нас, і вольовим рішенням скасувала вихід роману саме тепер”, - сказала співзасновниця та головна редакторка ВСЛ.
Пані Савка наголосила, що вилучення книжки для авторки матиме свої наслідки, мовляв, “це не безболісний процес”.
“У великих закордонних видавництвах вихід роману — це тривалий процес, дуже заздалегідь спланований. Думаю, що анонсування роману було також частиною цього довготривалого плану, придуманого ще до повномасштабного вторгнення (як і написання роману, за словами Ґілберт, було в час карантину). І вилучення цієї книжки з видавничого плану видавця-гіганта — то, підозрюю, не безболісний процес. Важливо і цінно, що це все ж відбулося”, - зазначила Мар'яна Савка.
Видавництво Старого Лева видало принаймні 6 книг Елізабет Ґілберт в українському перекладі. Мар'яна Савка повідомила, що якби нову книжку Ґілберт таки видали, ВСЛ не перекладало б цей роман українською.
“Нам би дуже хотілося, щоб наші іноземні колеги зважали на такі чутливі моменти, і завжди в житті та творчості артикулювали свою проукраїнську та антиросійську позицію”, - підсумувала редакторка ВСЛ.
Як повідомляв Голос Америки, американська письменниця Елізабет Ґілберт оголосила, що на прохання українських читачів відкладає заплановане видання своєї нової книжки The Snow Forest, де дія відбувається в Росії.
Авторка повідомила, що на вихідних отримала “величезний, масовий потік реакцій та відповідей від українських читачів, які висловлювали злість, горе, розчарування та біль через той факт, що я вирішила видати книжку - будь-яку книжку, незалежно від теми - в якій дія відбувається в Росії”.
“Я почула ці повідомлення. Я їх прочитала. І я їх поважаю”, - заявила американська письменниця, яка в минулому була журналісткою у низці американських журналів.
“Я не хочу додати болю групі людей, яка вже пережила, і продовжує переживати жахливий екстремальний біль”, - зазначила Елізабет Ґілберт про український народ.
У новій книжці, за словами Ґілберт, розповідається про групу людей, які вирішили залишити життя в суспільстві, аби протистояти радянській владі та спробувати захистити природу від індустріалізації.
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