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Макконнелл: допомога Україні – це пряма інвестиція в безпеку Америки
Прямою інвестицією у безпеку Америки назвав надання смертоносної західної зброї на передову України лідер республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час вступу у Сенаті в понеділок.
"Підтримка України з боку Америки зробила набагато більше, ніж підтримала оборону. Як я неодноразово казав, відправка смертоносних західних можливостей на передову була прямою інвестицією у власну безпеку Америки. Дозвольте мені чітко сказати: ця допомога означає більше робочих місць для американських робітників і новішу зброю для американських військовослужбовців".
Лідер республіканців в Cенаті зазначив, що публічні повідомлення свідчать про те, що Збройні сили України розпочали давно спланований контрнаступ, і Україна прагне витіснити російські війська з окупованих українських територій на кількох фронтах.
"Досягнення цього моменту у конфлікті, звичайно, великою мірою відбулося завдяки героїзму відважних українців, які захищають свою Батьківщину. Але їхній успіх також є результатом відчутної підтримки Сполучених Штатів, союзників по НАТО та друзів по всьому світу, які цінують суверенітет і територіальну цілісність, які опинились під ударом в Україні", - заявив сенатор.
Він додав, що саме гостра загроза російської агресії допомогла розбудити багатьох європейських друзів США, а путінська ескалація змусила багатьох найближчих союзників США почати серйозніше інвестувати у власну оборону та робити внесок у колективну безпеку.
"Як я неодноразово говорив, відправка смертоносних західних можливостей на передову (в Україні – ред. ГА) була прямою інвестицією у власну безпеку Америки у кілька конкретних способів.
По-перше, спорядження наших друзів на передовій, щоб вони захищалися, є набагато дешевшим способом – і в доларах, і в життях американців – знизити здатність Росії загрожувати Сполученим Штатам.
По-друге, ефективний захист Україною своєї території вчить нас, як покращити захист партнерів, яким загрожує Китай. Не дивно, що високопосадовці Тайваню так підтримують зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Україні перемогти Росію.
По-третє, більшість грошей, які виділяються на безпекову допомогу Україні, насправді не надходять в Україну. Вони інвестується в американське оборонне виробництво. Вони фінансують нову зброю та боєприпаси для збройних сил США для заміни старих матеріалів, які ми надали Україні", - зазначив Макконнелл.
Наприкінці промови лідер республіканської партії в Сенаті, який наразі контролюється демократами, запевнив, що сенатори-республіканці продовжуватимуть свої зусилля інвестувати в національну безпеку Америки.
Макконнелл неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував своїх однопартійців, як то колишнього президента США Дональда Трампа, за недостатньо проукраїнську позицію.
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- Голос Америки
ООН: прорив Каховської дамби матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку
Прорив дамби на річці Дніпро в Україні матиме «великий вплив на глобальну продовольчу безпеку», оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні. Про це у вівторок заявила Організація Об’єднаних Націй.
Глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив в інтерв'ю BBC Radio 4, що після руйнування Каховської дамби ціни на продовольство "неминуче зростуть".
"Це житниця, вся ця територія, яка йде до Чорного моря, Криму, це житниця не лише для України, а й для світу. І майже неминуче ми побачимо величезні проблеми зі збиранням врожаю та наступним посівом", - сказав Гріффітс.
Гріффітс додав, що також виникне "проблема з питною водою", враховуючи, що 700 000 людей залежать від цього водосховища. За словами Гріффітса, «погана вода» робить людей у регіоні вразливими до хвороб, особливо ризикують діти. Він наголосив, що пошкодження цивільної інфраструктури такого масштабу суперечить міжнародному гуманітарному праву і порушує Женевські конвенції.
Раніше директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявляв, що оперативна присутність їхніх фахівців є "в основному" на українському боці розливу води.
За його словами, ВООЗ пропонувала допомогу на територіях, контрольованих Росією, втім російська влада запевнила їх, що люди, які живуть на окупованих росіянами територіях, "перебувають під хорошим наглядом, про них добре піклуються, добре годують (і) добре підтримують", розповів директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян.
Українські громади вийшли на протест аби нагадати про викрадених українських дітей - репортаж із західного узбережжя США. Відео
До міжнародного дня дитини, на західному узбережжі Америки вийшли на протест українські громади - аби нагадати про викрадених українських дітей росіянами. Наші кореспонденти побували у двох найбільших містах штатів Вашингтон та Каліфорнії - Лос-Анджелесі та Сієтлі.
Трампу зачитають звинувачення в суді
Колишній президент США Дональд Трамп прибув до свого гольф-клубу поблизу Маямі в понеділок перед пред’явленням йому звинувачень у неправомірному поводженні з секретними документами національної безпеки після того, як він залишив Білий дім у 2021 році.
Початок судового засідання призначено на 15 год. (EDT) у вівторок відбудеться під суворою охороною в залі федерального суду в центрі Маямі.
Федеральна влада посилила охорону навколо будівлі суду, і офіційні особи Маямі кажуть, що вони готові запобігти насильству з боку прихильників Трампа та протестувальників.
"У нашому місті ми, очевидно, віримо в Конституцію і вважаємо, що люди повинні мати право висловлюватись, — сказав напередодні мер Маямі Френсіс Суарес на прес-конференції. - Але ми також віримо в правопорядок. І ми це знаємо, і ми сподіваємося, що завтрашній день буде мирним".
Судове засідання відбудеться через п’ять днів після того, як федеральне велике журі присяжних у Маямі звинуватило його за 37 кримінальними пунктами, у тому числі за 31 пунктом звинувачення в «навмисному зберіганні» секретних документів національної оборони, що порушує Закон про шпигунство.
Помічника Трампа Волта Науту також звинуватили у перешкоджанні спробам уряду забрати документи.
Трамп став першим колишнім президентом, проти якого висунуто федеральне звинувачення.
Окремо колишнього президента в штаті Нью-Йорк у зв’язку з виплатою грошей зірці фільмів для дорослих під час його президентської кампанії 2016 року.
На слуханнях у вівторок суддя повідомить Трампу про його права та зачитає звинувачення проти нього. Очікується, що він не визнає себе винним. Зазвичай обвинувачення відбуваються протягом доби після затримання.
Але враховуючи безпрецедентний характер справи Трампа, його першу явку в суді затримали на п'ять днів.
Справу було передано судді Ейлін Кеннон, призначеній Трампом, яку раніше критикували за те, що вона буцімто надавала перевагу колишньому президенту у своїх рішеннях у справі минулого року.
Кеннон ненадовго заборонила федеральним слідчим вивчати документи, вилучені на курорті Трампа Мар-а-Лаго минулого серпня, і призначила спеціального майстра для їх перевірки.
Але пізніше апеляційний суд скасував її рішення, заявивши, що вона не мала повноважень виносити його.
Звинувачення проти Трампа пов'язані з розслідуванням, яке розпочалося після того, як Трамп нібито відкинув неодноразові спроби Національного архіву заволодіти документами, які він взяв із Білого дому та зберігав у Мар-а-Лаго.
Федеральне обвинувачення звинувачує Трампа за 31 пунктом у «навмисному зберіганні» секретної інформації національної оборони, кожен для окремого документа, який він взяв із Білого дому.
Двадцять один з цих документів був серед більш ніж 100, які ФБР вилучило під час обшуку в Мар-а-Лаго минулого серпня.
У обвинувальному висновку йдеться, що документи містили інформацію про ядерні програми США, потенційну вразливість США та союзників до нападу та плани можливої відповіді.
Розголошення цих документів, зазначається в обвинуваченні, може поставити під загрозу національну безпеку США.
Шість інших звинувачень проти Трампа включають пункти із перешкоджання правосуддю, змову з метою перешкоджання правосуддю та неправдиві заяви, пов’язані зі спробами Трампа перешкодити розслідуванню та приховати зберігання секретних документів.
Трамп заявив, що мав наказ розсекретити всі документи, вивезені з Овального кабінету до його резиденції в Білому домі. Але в обвинувальному висновку йдеться, що Трамп добре знав про закони, що регулюють секретну інформацію про національну безпеку, і навмисно їх порушував.
В одному випадку в липні 2021 року Трамп нібито показав документ про "план нападу" групі з чотирьох неавторизованих осіб — письменнику, видавцю та двом співробітникам — у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, сказавши їм, що це "дуже небезпечно, конфіденційно" і "таємно", і що він більше не може розсекретити це.
В іншому випадку, у вересні 2021 року, Трамп показав секретну карту представнику свого комітету політичних дій, сказавши йому, що він "не повинен показувати її (йому) і що (він) не повинен підходити надто близько", йдеться в документах обвинувачення.
Після пред'явлення звинувачення Трамп буде звільнений під підписку про невиїзд. Дата початку суду над ним залишається невідомою. Деякі експерти припускають, що це може зайняти кілька місяців і навіть може бути відкладено до виборів 2024 року.
Однак, незважаючи на зростаючі проблеми з законом, Трамп може вільно висувати свою кандидатуру на пост президента і пообіцяв продовжувати передвиборчу кампанію, навіть якщо його визнають винним.
"Я ніколи не піду", - сказав Трамп в інтерв'ю Politico в суботу. Повідомляється, що Трамп планує вилетіти в Нью-Джерсі після обвинувачення, де він проведе перший збір коштів для своєї кампанії у своєму гольф-клубі.
США можуть надати Україні нові машини Bradley на заміну пошкодженим в бою
Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, повідомив Голосу Америки представник оборонного відомства США.
Очікується, що пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу, за словами двох чиновників Міноборони, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності перед очікуваним оприлюдненням інформації про пакет у вівторок.
Офіційні особи сказали, що пакет також включатиме боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також більше ракет для українських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
Оголошення про допомогу з’явилося на тлі повідомлень про те, що Україна втратила більше десятка бойових машин піхоти Bradley за останні дні під час контрнаступу.
"Ці сучасні системи, якими б гарними вони не були, вразливі та потребуватимуть заміни, тому це нагадує, що надання безпекової допомоги не є одноразовим. Це потрібно продовжувати в довгостроковій перспективі", – сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.
Новий пакет допомоги стане 40-ю санкціонованою президентом передачею військової техніки зі складів Міністерства оборони США, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом. За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримувати українську армію зараз, коли її новий контрнаступ почався.
Керівники оборонного відомства також працюють над планами навчань українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.
Обсяг безпекової допомоги США Україні перевищив 39 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії.
Пентагон продовжує працювати над помилкою в бухгалтерському обліку, яка завищила вартість поставок Києву. Розраховуючи кошториси допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, переданого Україні, тоді як мало передавати системи за їхньою фактичною вартістю, повідомили Голосу Америки чиновники. Очікується, що ця помилка вивільнить додаткові мільярди доларів для нової допомоги Україні, кажуть посадовці.
У п’ятницю Пентагон оголосив, що надає Україні додаткові 2,1 мільярда доларів довгострокової безпекової допомоги, включно з поставкою ракет для Patriot і невеликих безпілотників Puma. На відміну від допомоги Україні, надісланої із запасів Пентагону через президентські повноваження, ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Сполучених Штатів Україні та має бути витрачена на майбутні потреби безпеки України.
На початку цього року Москва відновила наступ на Україну, а президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що почався масований контрнаступ Києва.
Високопоставлений військовий чиновник США на умовах анонімності сказав Голосу Америки, що український контрнаступ, ймовірно, не буде "таким драматичним", як дехто очікує, але він буде "продуманий та ефективний".
Російські війська витратили місяці на зміцнення своїх позицій в Україні, що ще більше ускладнило контрнаступ Києва.
"Важче йти в атаку, ніж захищатись", - сказав Боумен.
Українцям, додав він, протистоять "російські сили, що побудували оборону, окопалися, створили мінні поля перед собою. Це практично найскладніша війна".
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