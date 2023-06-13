Остін та Міллі особисто візьмуть участь у 13-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 14 червня прибудуть до Вісбадена, Німеччина.

В середу вони проведуть зустріч із військовими, які працюють з Групою сприяння безпеці в Україні. Про це йдеться у повідомленні Пентагону, розміщеному на сайті оборонного відомства.

Відтак військове керівництво США відбуде до Брюсселя, де 15 червня відбудеться 13-те від початку повномасштабного вторгнення засідання Контактної групи з питань оборони України, ініційоване міністром Остіном. У засіданні візьмуть участь міністри оборони ти високі військові посадовці з майже 50 країн.

На порядку денному обговорення поточної кризи в Україні та подальшої тісної координації міжнародного співтовариства у наданні українському народу засобів, необхідні для захисту його суверенної території, йдеться у повідомленні Пентагону.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на засіданні будуть обговорені деталі літакової коаліції.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - написав міністр на своєму телеграм-каналі.

Він додав, що це війна ресурсів, тому Україна потребує не лише зброї, але і спроможностей її ремонтувати і обслуговувати. Тому, додав він, важливим питання для України є відкриття "різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки".

Як повідомляв Голос Америки, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.

У Пентагоні наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.

Від початку повномасштабного вторгнення США надали Україні безпекової допомоги на суму майже 40 мільярдів доларів, повідомили в Пентагоні.