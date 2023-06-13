Брифінг. Хто хоче бачити Україну у НАТО?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрічається у Вашингтоні із президентом США Джо Байденом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Які країни підтримують членство України в Альянсі, а хто досі не визначився - розбираємо у деталях. Екс-президенту США Дональду Трампу мають офіційно висунути обвинувачення у Маямі. Чого чекати? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.