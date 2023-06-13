Оборонний альянс європейських країн анонсував пакет допомоги протиповітряній обороні України на $ 116 млн

Очолюваний Великою Британією оборонний альянс кількох європейських країн - Об’єднані експедиційні сили (JEF) - оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів, повідомляє агентство Reuters.

Міністри оборони JEF, до складу яких входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія, ухвалили таке рішення після чергової зустрічі у вівторок.

"Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.

Пакет "забезпечить радари для захисту від невибіркових ударів Росії, а також гармати та значну кількість боєприпасів", додали в заяві.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у вівторок окремо оголосив про нову безпекову допомогу Україні у розмірі 325 мільйонів доларів.

Останній пакет — 40-й в рамках програми президентських повноважень — включає "критичні засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", — заявив Блінкен.

Крім того, Об’єднані експедиційні сили посилять обмін даними тактичної розвідки, повідомляє агентство Reuters.

"Після атаки на [трубопровід] Nord Stream ми знаємо, що наша критична інфраструктура вразлива і потребує захисту", — заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після засідання JEF.

JEF також заявили, що прискорять співпрацю для виявлення можливих загроз для критичної підводної та морської інфраструктури.

"Нам потрібно співпрацювати з приватним сектором, з береговою охороною, нам потрібно ділитися розвідувальними даними та можливостями, це найкращий спосіб стримати будь-якого учасника, який думає про підводний саботаж. Ми не можемо зробити це самі, [нам] потрібно залучити інші країни", — сказала Оллонгрен.

У січні НАТО та Європейський Союз створили робочу групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи Nord Stream і використання Росії енергоресурсів в якості зброї.