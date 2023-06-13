Столтенберг у Вашингтоні. Нова допомога США Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів: серед іншого – додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, 15 БМП Bradley, 10 бронетранспортерів Stryker. Питання довгострокової підтримки України – одна з ключових тем зустрічі Єнса Столтенберга з Джо Байденом. Оборонна допомога Україні є прямою інвестицією у безпеку США, – лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Конгресмен Майк Квіґлі: "Інвестиції в Україну - це підтримка демократії в усьому світі". Росіяни підірвали Каховську ГЕС навмисно, аби завадити українському контрнаступу, проте істотно на ситуацію на фронті це не вплинуло, – Курт Волкер. Дональд Трамп прибув до суду у Маямі, де йому мають офіційно висунути обвинувачення у неправомірному поводженні із секретними документами після того, як він залишив Білий Дім. Єдність українського народу вразила Шона Пенна та Аарона Кауфмана. Професор Гарварду Сергій Плохій: як Путін розіграв мовну карту і який удар росіян був би найгіршим.