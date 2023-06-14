Столтенберг: Путін не виграє цю війну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Питання довгострокової підтримки України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі – одна з ключових тем зустрічі Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів. Росіяни підірвали Каховську ГЕС навмисно, аби завадити українському контрнаступу, проте істотно на ситуацію на фронті це не вплинуло, – Курт Волкер.
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