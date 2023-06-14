Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Столтенберг: Путін не виграє цю війну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Столтенберг: Путін не виграє цю війну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Столтенберг: Путін не виграє цю війну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Питання довгострокової підтримки України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі – одна з ключових тем зустрічі Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів. Росіяни підірвали Каховську ГЕС навмисно, аби завадити українському контрнаступу, проте істотно на ситуацію на фронті це не вплинуло, – Курт Волкер.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG