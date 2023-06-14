Стратегія нацбезпеки Німеччини виокремлює Росію як найбільшу нагальну загрозу

БЕРЛІН (AP) — Уряд Німеччини заявив, що Росія є найбільшою загрозою безпеці «в осяжному майбутньому» і виступив за збалансований підхід до Китаю, в першій стратегії національної безпеки, оприлюдненій в середу.

Формування стратегії спрямоване на те, щоб протистояти, за словами уряду країни, зростаючим військовим, економічним та соціальним ризикам. Найбільша опозиційна партія Німеччини розкритикувала позицію уряду як «анемічну».

Канцлер Олаф Шольц заявив, що нова стратегія, яку його трипартійна правляча коаліція пообіцяла розробити, коли вона вступила на посаду в кінці 2021 року, набула додаткового значення після того, як Росія напала на Україну майже 16 місяців тому. Війна в Україні посилила занепокоєння Німеччини щодо готовності її власних збройних сил, що спонукало Шольца оголосити «поворотний момент» щодо військових витрат.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року продемонструвало, «про що нас попереджали багато наших сусідів у Східній Європі — що Європа є вразливою», — заявила журналістам міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на прес-конференції в Берліні, на якій також були присутні Шольц та інші високопосадовці.

У документі на 76 сторінках йдеться, що «сьогоднішня Росія в осяжному майбутньому є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні».

У ньому також попереджається, що деякі країни «намагаються перетворити існуючий міжнародний порядок на свій лад - на систематичне суперництво», що вказує на загрози дезінформації, кібератак та економічного тиску з боку таких держав як Китай.

У документі міститься кілька посилань на загрози безпеці, пов’язані зі зміною клімату. Серед них підвищений ризик голоду, хвороб і конфліктів у всьому світі, а також екстремальні погодні явища та пошкодження критичної інфраструктури в Німеччині. Він визначає загальний підхід Берліна, але не заглиблюється в деталі, включаючи потенційні зовнішньополітичні наслідки стратегії.

Офіційні особи планують розробити більш детальну інформацію пізніше. Уряд Німеччини також готує конкретну стратегію щодо Китаю. Шольц відмовився сказати, коли це буде опубліковане.

«Ми будемо готові, коли будемо готові, але скоро», — сказав він журналістам.

Документ, оприлюднено у середу, за тиждень до переговорів німецького уряду з високопоставленими китайськими чиновниками в Берліні, які, як очікується, торкнуться багатьох чутливих питань.

Німеччина традиційно вагалася протистояти Пекіну через важливість Китаю як ринку для німецького експорту та джерела ключових товарів. Тим не менш, документ підкреслив думку Берліна про те, що Китай є «партнером, конкурентом і системним суперником», зазначивши, що «елементи суперництва та конкуренції зросли в останні роки; але Китай залишається партнером, без якого багато актуальних глобальних викликів неможливо вирішити».

Відповідаючи на запитання, які практичні наслідки матиме нова стратегія, Бербок сказала, що уряд уважно придивиться до сфер, де Німеччина є найбільш вразливою через свою залежність від Китаю. За її словами, вони включають сировину та компоненти для енергетичного, телекомунікаційного та медичного секторів, поставки яких Німеччина активно намагається диверсифікувати.

Шольц звернув увагу на заяву лідерів "Групи семи", із закликом «зменшити ризики», а не «відмежуватись» від Китаю. За його словами, на створення нових каналів поставок можуть піти десятиліття.

Трансатлантичні відносини зі Сполученими Штатами досягли «нової якості та рівня з президентом (Джо) Байденом, кращого якого ми й не бажаємо, – додав канцлер. - Це надзвичайно важливо для безпеки в Європі та нашої безпеки».

Уряд заявив, що також розробить стратегію підвищення спроможності Німеччини протистояти гібридним загрозам, що передбачає посилення аналітичних можливостей її розвідувальних служб. Однак ідею створення Ради національної безпеки, подібної до тих, що існують у США та Британії, було відкладено.

Уряд також не сприйняв заклики перевищити військові витрати Німеччини, встановлені для всього НАТО, у 2% валового внутрішнього продукту.

Лідер опозиції Фрідріх Мерц заявив, що нова стратегія безпеки є «анемічною з точки зору змісту, стратегічно неактуальною, без операційних наслідків» і була розроблена без консультацій із союзниками Німеччини. «Це не має жодної цінності, жодної сутності, жодного значення. … Це велике розчарування», – сказав він.

Інший провідний опозиційний політик Олександр Добріндт скаржився, що стратегія має неправильні пріоритети. «Як приклад, вона містить слово «клімат» 71 раз і слово «Китай» шість разів», – сказав він.