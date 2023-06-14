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Стратегія нацбезпеки Німеччини виокремлює Росію як найбільшу нагальну загрозу
БЕРЛІН (AP) — Уряд Німеччини заявив, що Росія є найбільшою загрозою безпеці «в осяжному майбутньому» і виступив за збалансований підхід до Китаю, в першій стратегії національної безпеки, оприлюдненій в середу.
Формування стратегії спрямоване на те, щоб протистояти, за словами уряду країни, зростаючим військовим, економічним та соціальним ризикам. Найбільша опозиційна партія Німеччини розкритикувала позицію уряду як «анемічну».
Канцлер Олаф Шольц заявив, що нова стратегія, яку його трипартійна правляча коаліція пообіцяла розробити, коли вона вступила на посаду в кінці 2021 року, набула додаткового значення після того, як Росія напала на Україну майже 16 місяців тому. Війна в Україні посилила занепокоєння Німеччини щодо готовності її власних збройних сил, що спонукало Шольца оголосити «поворотний момент» щодо військових витрат.
Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року продемонструвало, «про що нас попереджали багато наших сусідів у Східній Європі — що Європа є вразливою», — заявила журналістам міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на прес-конференції в Берліні, на якій також були присутні Шольц та інші високопосадовці.
У документі на 76 сторінках йдеться, що «сьогоднішня Росія в осяжному майбутньому є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні».
У ньому також попереджається, що деякі країни «намагаються перетворити існуючий міжнародний порядок на свій лад - на систематичне суперництво», що вказує на загрози дезінформації, кібератак та економічного тиску з боку таких держав як Китай.
У документі міститься кілька посилань на загрози безпеці, пов’язані зі зміною клімату. Серед них підвищений ризик голоду, хвороб і конфліктів у всьому світі, а також екстремальні погодні явища та пошкодження критичної інфраструктури в Німеччині. Він визначає загальний підхід Берліна, але не заглиблюється в деталі, включаючи потенційні зовнішньополітичні наслідки стратегії.
Офіційні особи планують розробити більш детальну інформацію пізніше. Уряд Німеччини також готує конкретну стратегію щодо Китаю. Шольц відмовився сказати, коли це буде опубліковане.
«Ми будемо готові, коли будемо готові, але скоро», — сказав він журналістам.
Документ, оприлюднено у середу, за тиждень до переговорів німецького уряду з високопоставленими китайськими чиновниками в Берліні, які, як очікується, торкнуться багатьох чутливих питань.
Німеччина традиційно вагалася протистояти Пекіну через важливість Китаю як ринку для німецького експорту та джерела ключових товарів. Тим не менш, документ підкреслив думку Берліна про те, що Китай є «партнером, конкурентом і системним суперником», зазначивши, що «елементи суперництва та конкуренції зросли в останні роки; але Китай залишається партнером, без якого багато актуальних глобальних викликів неможливо вирішити».
Відповідаючи на запитання, які практичні наслідки матиме нова стратегія, Бербок сказала, що уряд уважно придивиться до сфер, де Німеччина є найбільш вразливою через свою залежність від Китаю. За її словами, вони включають сировину та компоненти для енергетичного, телекомунікаційного та медичного секторів, поставки яких Німеччина активно намагається диверсифікувати.
Шольц звернув увагу на заяву лідерів "Групи семи", із закликом «зменшити ризики», а не «відмежуватись» від Китаю. За його словами, на створення нових каналів поставок можуть піти десятиліття.
Трансатлантичні відносини зі Сполученими Штатами досягли «нової якості та рівня з президентом (Джо) Байденом, кращого якого ми й не бажаємо, – додав канцлер. - Це надзвичайно важливо для безпеки в Європі та нашої безпеки».
Уряд заявив, що також розробить стратегію підвищення спроможності Німеччини протистояти гібридним загрозам, що передбачає посилення аналітичних можливостей її розвідувальних служб. Однак ідею створення Ради національної безпеки, подібної до тих, що існують у США та Британії, було відкладено.
Уряд також не сприйняв заклики перевищити військові витрати Німеччини, встановлені для всього НАТО, у 2% валового внутрішнього продукту.
Лідер опозиції Фрідріх Мерц заявив, що нова стратегія безпеки є «анемічною з точки зору змісту, стратегічно неактуальною, без операційних наслідків» і була розроблена без консультацій із союзниками Німеччини. «Це не має жодної цінності, жодної сутності, жодного значення. … Це велике розчарування», – сказав він.
Інший провідний опозиційний політик Олександр Добріндт скаржився, що стратегія має неправильні пріоритети. «Як приклад, вона містить слово «клімат» 71 раз і слово «Китай» шість разів», – сказав він.
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- Голос Америки
В НАТО очікують на участь Зеленського у саміті та готують "гарний пакет" допомоги для України - ЗМІ
Посолка США в НАТО Джуліанн Сміт підтвердила, що НАТО підтримує вступ України до НАТО, а Росія "не має голосу, чи права вето" на рішення щодо вступу України до Альянсу.
Про це посадовиця заявила під час брифінгу в Брюсселі в середу, повідомляє CNN. Вона також вказала, що у саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі очікується участь українського президента Володимира Зеленського, а союзники готують "гарний пакет допомоги" для України, про який буде оголошено на саміті.
Допомога, яку планують оголосити на саміті, в основному стосуватиметься довгострокової підтримки України. Союзники по НАТО, наголосила посадовиця, підтримують "поточні зусилля України із захисту, а практична підтримка також пов'язана з більш довгостроковими питаннями, включаючи більш довгострокову модернізацію, необхідність якої постане, питання стандартизації, взаємодії і рішення стосовно типу сил, які вони матимуть в майбутньому".
Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг провів низку зустрічей у Вашингтоні, під час яких підтвердив підтримку України з боку Альянсу.
“Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу”, - сказав Столтенберґ у вівторок під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Керівник Альянсу також висловив вдячність Сполученим Штатам “за все, що ви робите для зміцнення трансатлантичного зв’язку” та за підтримку, надану європейським союзникам і особливо Україні.
США очікують від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, потужного пакету політичної і практичної підтримки для України, сказав держсекретар Ентоні Блінкен.
Він принагідно подякував Єнсу Столтенберґу за дружбу і партнерство. “Дякую за лідерство у Альянсі в один із найкритичніших часів, які я пам’ятаю”, – додав Блінкен.
- Голос Америки
Трамп заперечив свою провину в суді
Колишньому президенту США Дональду Трампу 13 червня пред’явили звинувачення у неправомірному поводженні з секретними документами національної безпеки після того, як він покинув Білий дім у 2021 році та, зокрема у перешкоджанні зусиллям уряду з їх повернення. Звинувачення політику зачитали у залі федерального суду в центрі Маямі. Трамп не визнав себе винним.
Згідно з обвинуваченням, документи містили інформацію про ядерні програми США, потенційну вразливість США та їхніх союзників до нападу та плани можливої відповіді, інформує англомовна служба Голосу Америки.
Видання The Hill додає, що документи були засекречені, оскільки включали інформацію про військовий потенціал США. Крім того, обвинувальний акт на 49 сторінках містить і згадку про документи американської розвідки щодо іноземних країн та їх військового потенціалу і планів.
Розголошення вмісту документів, несанкціоноване зберігання яких на флоридському курорті інкримінують Трампу, може поставити під загрозу національну безпеку США. Як повідомляв Голос Америки, 31 із 37 пунктів обвинувачень стосуються порушення Закону про шпигунство. А за інкримінований злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Обвинувачення також вказує, що Трамп, буцімто двічі показував таємні документи іншим, а також змовився з помічником Волтом Наутою, щоб не дозволити слідчим отримати документи.
"Ми однозначно заявляємо про невинуватість", - заявив судді Джонатану Гудмену Тодд Бланш, один з юристів Трампа.
Після суду 13 червня Трамп відвідав ресторан у Маямі та пригостив прихильників, які зібралися там, щоб привітати його із 77-річчям, яке Трамп святкуватиме 14 червня. Присутні помолилися за нього, лунали викрики “Боже, бережи Дональда Трампа”, – повідомляє видання Guardian з посиланням зокрема на відеорепортаж каналу NBC News.
Видання The Hill повідомляє, що Трампа у Маямі супроводжували адвокати Тодд Бланш, який також представляє його інтереси в обвинуваченні у Нью-Йорку, а також Крістофер Кіз. Інші адвокати Трампа у цій справі пішли у відставку в п’ятницю, і політик, за інформацією видання, все ще шукає юристів до своєї команди.
Щодо попередньої справи у Нью-Йорку, то у суді Манхеттена Трамп також визнав себе невинним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації та змові. Справа може тривати роки, кажуть експерти. Йдеться зокрема про виплату грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс у 2016 році, - повідомляв Голос Америки.
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- Голос Америки
Крим вартує кількох Bradley. Оглядачі про російські відео підбитих західних машин
Міністерство оборони Росії у вівторок оприлюднило відеозапис, на якому, за його словами, були танки Leopard німецького виробництва та бойові машини Bradley виробництва США, які російські війська захопили під час боїв з наступаючою українською армією на Запорізькому фронті.
Повідомлення російської сторони про підбиту західну техніку з’являлися і раніше, проте, інколи після перевірки танки Leopard виявлялися тракторами. Цього разу агентство Reuters змогло підтвердити, що машини, які видно на російському відео, були танками Leopard і бронемашини Bradley, але не змогло незалежно перевірити місце або дату зйомки.
Як кажуть в Reuters, на кадрах, оприлюднених на офіційному каналі міністерства в месенджері Telegram, зображено два танки Leopard, а також дві пошкоджені бойові машини Bradley.
«Bradley горять», але їх можна замінити
Втрата трьох із приблизно 800 українських танків навряд чи є панахидою за українською бронетехнікоюМайкл Пек
Однак військові експерти кажуть, що навіть, якщо заяви росіян про підбиту західну техніку є правдиві, це ще не означає, що з українським контрнаступом щось пішло не так, і тим більше – це не привід для розпалювання панічних настроїв.
Військовий аналітик Майкл Пек каже, що висвітлення українських втрат у пресі часом доведено «до фарсу». Він наводить приклад однієї зі статей, де написано, що Україна втратила половину поставлених Фінляндією танків.
«Але Фінляндія надіслала лише шість модифікованих машин Leopard 2R: втрата трьох із приблизно 800 українських танків навряд чи є панахидою за українською бронетехнікою», – каже Пек, який публікує свою статтю на сайті Центру аналізу європейської політики (CEPA).
«Бредлі горять», – пояснює аналітик. Він додає, що західна техніка не є невразливою, вона є лише на порядок кращою, ніж та, якою воюють росіяни. І якщо заїхати на мінне поле, як це сталося зараз в Україні, «навіть найбільший броньований бегемот перетвориться на палаючі уламки».
«Насправді танки Abrams бували знищені під час «Бурі в пустелі», як і Leopard 2 у Сирії», – пояснює експерт на прикладі попередніх конфліктів, у яких була задіяна західна техніка.
Він говорить, що великою мірою українці стали жертвами власного успіху, і від них очікують мало не повторення вигнання арабських військ з Ізраїлю часів шестиденної війни.
Пек каже, що справжнім побоюванням могло б бути не те, що Україна втрачає свою найкращу зброю, а радше те, що цю зброю неможливо було б замінити. І дійсно, своєї техніки в потрібних кількостях Україна не виробляє, а НАТО після роззброєння часів після холодної війни, не має потрібних запасів.
Однак наразі США, і Німеччина пообіцяли надати більше танків і бронетехніки, щоб компенсувати втрати на полі бою.
Як повідомив Голос Америки, у вівторок США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який включав серед іншого, 15 бойових машин Bradley.
«Якби вдалося ціною кількох Bradley досягти такої стратегічної мети, як ізоляція контрольованого Росією Кримського півострова, це була б вигідна справа», – каже аналітик. Звичайно, якщо буде звільнено «кілька сіл», то це – інша ситуація.
Чим більший успіх на фронті, тим більша підтримка
Газета Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб, пише, що Вашингтон після складних внутрішніх дебатів, планує поставити в Україну танки Abrams і оснастити їх снарядами зі збідненим ураном, які є ефективними проти російських танків.
Випущені на високій швидкості, снаряди здатні пробивати лобову броню російського танка на великій відстані, пояснюють аналітики, які спілкувалися з газетою Wall Street Journal.
«Снаряд влучає, як вантажний потяг, — сказав в інтерв’ю газеті Скотт Бостон, аналітик із питань оборони корпорації Rand і колишній офіцер армійської артилерії. – Він дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку бронетехніки противника».
Дебати у Вашингтоні, пояснює газета, були пов’язані, зокрема, і з тим, що ця зброя може мати екологічні наслідки. Також в адміністрації Байдена є розбіжності щодо того, як найкраще підтримувати українські сили, зокрема чи постачати касетні боєприпаси, пише газета.
Але, виглядає, що перемогли прихильники тієї точки зору, що Києву потрібна зараз максимальна допомога, яка б «дозволила Україні досягти якомога більшого прогресу на полі бою, щоб поставити Київ у сильну позицію для переговорів, якщо мирні переговори врешті-решт будуть проведені».
У Конгресі тим часом вимагають від президента Байдена надати Україні всю зброю для перемоги. Як зазначають оглядачі, політична підтримка України серед законодавців залишається сильною, але вони побоюються, що підтримка може послабитись, якщо контрнаступ Києва буде невдалим.
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