В НАТО очікують на участь Зеленського у саміті та готують "гарний пакет" допомоги для України - ЗМІ

Посолка США в НАТО Джуліанн Сміт підтвердила, що НАТО підтримує вступ України до НАТО, а Росія "не має голосу, чи права вето" на рішення щодо вступу України до Альянсу.

Про це посадовиця заявила під час брифінгу в Брюсселі в середу, повідомляє CNN. Вона також вказала, що у саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі очікується участь українського президента Володимира Зеленського, а союзники готують "гарний пакет допомоги" для України, про який буде оголошено на саміті.

Допомога, яку планують оголосити на саміті, в основному стосуватиметься довгострокової підтримки України. Союзники по НАТО, наголосила посадовиця, підтримують "поточні зусилля України із захисту, а практична підтримка також пов'язана з більш довгостроковими питаннями, включаючи більш довгострокову модернізацію, необхідність якої постане, питання стандартизації, взаємодії і рішення стосовно типу сил, які вони матимуть в майбутньому".

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг провів низку зустрічей у Вашингтоні, під час яких підтвердив підтримку України з боку Альянсу.

“Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу”, - сказав Столтенберґ у вівторок під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Керівник Альянсу також висловив вдячність Сполученим Штатам “за все, що ви робите для зміцнення трансатлантичного зв’язку” та за підтримку, надану європейським союзникам і особливо Україні.

США очікують від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, потужного пакету політичної і практичної підтримки для України, сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Він принагідно подякував Єнсу Столтенберґу за дружбу і партнерство. “Дякую за лідерство у Альянсі в один із найкритичніших часів, які я пам’ятаю”, – додав Блінкен.