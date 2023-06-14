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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Що відбувається на затопленій Херсонщині?

Брифінг. Що відбувається на затопленій Херсонщині?
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Брифінг. Що відбувається на затопленій Херсонщині?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Новий пакет допомоги від США - що в нього увійшло? Контрнаступ України - як його коментують в НАТО? Що відбувається на затопленій Херсонщині - розмова з Богданом Логвиненком. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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