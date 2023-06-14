Брифінг. Що відбувається на затопленій Херсонщині?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Новий пакет допомоги від США - що в нього увійшло? Контрнаступ України - як його коментують в НАТО? Що відбувається на затопленій Херсонщині - розмова з Богданом Логвиненком. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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червень 13, 2023
Брифінг. Хто хоче бачити Україну у НАТО?
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червень 12, 2023
Брифінг. ATACMS для України: конгресмени готують резолюцію
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червень 09, 2023
Брифінг. Вплив пропаганди Росії на висвітлення теми Каховської ГЕС
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червень 08, 2023
Брифінг. Каховська ГЕС. Чи нестиме Росія відповідальність?
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червень 07, 2023
Брифінг. Як західні ЗМІ та блогери висвітлюють тему Каховської ГЕС?
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червень 06, 2023
Брифінг. Каховська ГЕС - реакції зі США та Європи на підрив