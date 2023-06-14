Брифінг. Що відбувається на затопленій Херсонщині?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Новий пакет допомоги від США - що в нього увійшло? Контрнаступ України - як його коментують в НАТО? Що відбувається на затопленій Херсонщині - розмова з Богданом Логвиненком. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.