Союзники прибувають до Брюсселя на засідання щодо України, в НАТО коментують контрнаступ

Питання України - в центрі засідання міністрів оборони країн НАТО, що відбудеться в Брюсселі в четвер та п'ятницю.

"Найбільш очевидне завдання - забезпечити, що вони мають достатньо зброї та поставок, мають можливості обслуговувати, щоб проводити наступ", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції в середу, коментуючи цілі зібрання щодо України.

Він додав, що під час наступу можливі збитки, включаючи втрату сучасного обладнання НАТО. "Реальність в тому, що це запеклі, запеклі бої", - додав він.

Столтенберг закликав поки не робити висновків щодо успіху українського контрнаступу.

"Ще зарано і ми не знаємо, чи буде це поворотним пунктом у війні, - сказав про український контрнаступ генсек НАТО, - однак ми бачимо, що українці просуваються і звільняють більше території. Ми знаємо, чим більше Україна має здобутків, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів. Чим більше у України здобутків, тим більш імовірно президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою, а повинен вести перемовини про справедливий мир", - сказав Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів.

Перед засіданням міністрів НАТО в четвер відбудеться 13-те засідання Контактної групи з оборони України, під керівництвом США. Для участі в засіданні до Брюсселя прибув очільник Пентагону США Ллойд Остін.

"Ми залишаємося єдині в рішучій підтримці України стільки, скільки потрібно", - йдеться в соцмедійному дописі Остіна, після його приземлення в Брюсселі.

"На порядку денному обговорення поточної кризи в Україні та подальшої тісної координації міжнародного співтовариства у наданні українському народу засобів, необхідні для захисту його суверенної території", - йдеться у повідомленні Пентагону стосовно засідання.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на засіданні будуть обговорені деталі літакової коаліції.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - написав міністр на своєму телеграм-каналі.

Він додав, що це війна ресурсів, тому Україна потребує не лише зброї, але і спроможностей її ремонтувати і обслуговувати. Тому, додав він, важливим питання для України є відкриття "різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки".

Напередодні Остін відвідав військову базу в Німеччині, де подякував американським військовим, які проводять навчання для українців, а також забезпечують поставки безпекової допомоги Україні.

Союзники по НАТО також зустрінуться з виробниками військового обладнання країн НАТО, зокрема втілення програми із поповнення боєприпасів калібру 155-мм, на яку союзники спільно передбачили мільярд доларів. Також йтиметься про пріоритети для саміту НАТО в Вільнюсі.