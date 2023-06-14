Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. “Українці просуваються вперед і звільняють більше землі”, - Єнс Столтенберг. Україні вкрай необхідно поповнювати озброєння, - заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Статус українських вимушених переселенців у США: ініціативи та заяви у Конгресі. Як Токіо приймає українських переселенців і чому японці щиро підтримують Україну: інтерв’ю з послом Сергієм Корсунським. Як цивільні партнерства легалізують стосунки одностатевих пар в Україні.
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червень 13, 2023
Столтенберг у Вашингтоні. Нова допомога США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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червень 12, 2023
Блінкен: Успіх України у контрнаступі може наблизити мир. ЧАС-ТАЙМ
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червень 08, 2023
Головне про Україну: деталі переговорів Байдена і Сунака. ЧАС-ТАЙМ
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червень 07, 2023
Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ
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червень 06, 2023
В США та ЄС реагують на руйнацію Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ