Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. “Українці просуваються вперед і звільняють більше землі”, - Єнс Столтенберг. Україні вкрай необхідно поповнювати озброєння, - заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Статус українських вимушених переселенців у США: ініціативи та заяви у Конгресі. Як Токіо приймає українських переселенців і чому японці щиро підтримують Україну: інтерв’ю з послом Сергієм Корсунським. Як цивільні партнерства легалізують стосунки одностатевих пар в Україні.