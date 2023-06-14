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Час-Time

Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ

Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ
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Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. “Українці просуваються вперед і звільняють більше землі”, - Єнс Столтенберг. Україні вкрай необхідно поповнювати озброєння, - заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Статус українських вимушених переселенців у США: ініціативи та заяви у Конгресі. Як Токіо приймає українських переселенців і чому японці щиро підтримують Україну: інтерв’ю з послом Сергієм Корсунським. Як цивільні партнерства легалізують стосунки одностатевих пар в Україні.

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