Столтенберг: Майбутнє України - у НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Під час саміту у Вільнюсі країни НАТО відправлять Україні чітке повідомлення про підтримку і солідарність, а майбутнє України - у НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найшвидший потік біженців із часів Другої світової війни. Статус українських вимушених переселенців у США: ініціативи та заяви у Конгресі.