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Студія Вашингтон

Столтенберг: Майбутнє України - у НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Столтенберг: Майбутнє України - у НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Столтенберг: Майбутнє України - у НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Під час саміту у Вільнюсі країни НАТО відправлять Україні чітке повідомлення про підтримку і солідарність, а майбутнє України - у НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найшвидший потік біженців із часів Другої світової війни. Статус українських вимушених переселенців у США: ініціативи та заяви у Конгресі.

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