Столтенберг: Майбутнє України - у НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Під час саміту у Вільнюсі країни НАТО відправлять Україні чітке повідомлення про підтримку і солідарність, а майбутнє України - у НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найшвидший потік біженців із часів Другої світової війни. Статус українських вимушених переселенців у США: ініціативи та заяви у Конгресі.
Випуски
-
червень 14, 2023
Столтенберг: Путін не виграє цю війну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
червень 10, 2023
Пентагон оголосив про надання нової зброї ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
червень 09, 2023
Ріші Сунак у Вашингтоні. Заяви про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
червень 07, 2023
Наслідки підриву Каховської ГЕС – оцінки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН