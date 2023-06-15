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Наради союзників НАТО в «критичний момент» війни України за визволення
Міністри оборони 31 держав НАТО і представники ще принаймні 20 країн - партнерів зібралися 15 червня у Брюсселі на зустріч Контактної групи допомоги обороні України для подальшого узгодження постачань зброї та навчання української армії.
Нагальним союзники називають підтримку наступу української армії, що розпочався цього місяця з метою витіснення російських загарбників зі сходу і півдня України.
Якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то ми повинні надавати військову допомогу Україні.Єнс Столтенберґ
Впродовж двох днів міністри НАТО обговорюватимуть і довготермінові потреби безпеки України, а також визначатимуться з відповіддю на заклики України прийняти її до лав альянсу, якої очікують від саміту альянсу у Вільнюсі в липні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав перед нарадами, що допомога Україні приносить результати на полі бою, і що українські здобутки допоможуть зміцнити позиції Києва на можливих переговорах з Росією, щоб покласти край війні.
«Ми не бачимо від президента Путіна, від Росії жодних ознак, що вони готуються до миру чи якихось справжніх переговорів. Але водночас ми знаємо - що більше території зможе відвоювати Україна в цьому контрнаступі, то міцнішими будуть її позиції за столом переговорів. І ми також знаємо, що більш успішний український контрнаступ збільшує можливість того, що президент Путін на якомусь етапі зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну на полі бою, а тому буде вимушений сісти. Коли це станеться і як це станеться, не може сказати ніхто, але ми знаємо єдине - якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то ми повинні надавати військову допомогу Україні. Бо це єдиний спосіб для України визволити свою землю і дати чіткий сигнал Москві, що вона не переможе на полі бою», - сказав Єнс Столтенберґ.
Столтенберґ наголосив також, що Росія веде проти України війну на виснаження і, усвідомлюючи це, західні союзники зосереджуються на довготерміновому забезпеченні України амуніцією і спорядженням, а також на поповнення власних арсеналів.
В межах теперішніх зустрічей в Брюсселі міністри країн НАТО окремо радитимуться з представниками компаній, що виробляють зброю і техніку.
Міністр оборони США Ллойд Остін, головуючи на засіданні Контактної групи підтримки оборони України, заявив, що учасники наради заслухають представників Данії та Нідерландів, які фактично очолили групу країн, що пообіцяли підготувати українських пілотів до використання західних бойових літаків, включно з американськими F-16.
Від представників Німеччини і Польщі на цій зустрічі очікують повідомлень про забезпечення України танками «Леопард», які цього місяця були вперше застосовані українською армією на полі бою.
«Україна далі бореться за визволення своєї суверенної території від російської окупації. Отже, ми зустрічаємося в критичний і історичний момент», - сказав американський міністр.
Український міністр оборони Олексій Резніков, який також бере участь у нарадах в Брюсселі, заявив, що про конкретні терміни постачання західних літаків - винищувачів Україні ще не йдеться.
«В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система», - сказав Резніков напередодні.
Він також повторив, що головні потреби української армії зараз зосереджені на засобах протиповітряної оборони, артилерії і на боєприпасах до них.
«Ця війна - це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне», - підкреслив український міністр.
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- Голос Америки
Лідер республіканців у Сенаті: Підтримка України – це найкращий спосіб стримування Китаю
Підтримка України – це найкращий спосіб стримати Китай, - заявив лідер Республіканської партії США у Сенаті Мітч Макконнелл, цитуючи посадовця МЗС Тайваню під час виступу у середу, 14 червня.
За словами Макконнелла, американські партнери в Японії, Тайвані та інших країнах “бачать чіткий зв’язок між боротьбою України проти путінської Росії та загрозами, з якими вони зіштовхуються ближче до власного дому”.
“Боротьба України – це не відволікання. Вона має фундаментальне значення для стримування Китаю”, - заявив Макконнелл.
Він також навів приклади, як представники Індо-Тихоокеанського регіону підтримують Україну: Японія виділила понад 7 мільярдів доларів на українські потреби, включно з технологіями щодо дронів, системами виявлення мін та допомогу з критичною інфраструктурою, а також гуманітарна допомогу. А Тайвань надав десятки мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Процитувавши ще японського міністра оборони, Макконнелл наголосив, що потурання міжнародною спільнотою агресії Росії може надіслати “неправильне повідомлення про те, що такі дії допустимі і в інших частинах світу”.
Зусилля з протидії авторитарній агресії Росії “допомагають усьому вільному світу підготуватися до загроз завтрашнього дня”, – вважає політик. Уроки з України дозволяють вразливим партнерам коригувати власні закупівлі, навчання і тактику. А інвестиції у власні потужності оборонної промисловості у США покращують здатність країни конкурувати з Китаєм і стримувати його, каже Макконнелл.
Він високо оцінив розуміння альянсом НАТО світових викликів та наголосив, що від нестабільності в Азії постраждали б як США, так і європейські союзники.
Мітч Макконнелл додав наприкінці виступу: “І особливо я радий, що альянс запросив наших друзів – Японію, Південну Корею, Австралію та Нову Зеландію – приєднатися до Сполучених Штатів і союзників на саміті у Вільнюсі наступного місяця. Перефразовуючи генсека НАТО Столтенберга, краще мати друзів”.
Як повідомляв Голос Америки, у понеділок лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що допомога Україні – це пряма інвестиція в безпеку Америки.
Макконнелл неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував своїх однопартійців, як то колишнього президента США Дональда Трампа, за недостатньо проукраїнську позицію. Чинний президент США Джо Байден представляє Демократичну партію і послідовно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії.
- Голос Америки
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