Наради союзників НАТО в «критичний момент» війни України за визволення

Міністри оборони 31 держав НАТО і представники ще принаймні 20 країн - партнерів зібралися 15 червня у Брюсселі на зустріч Контактної групи допомоги обороні України для подальшого узгодження постачань зброї та навчання української армії.

Нагальним союзники називають підтримку наступу української армії, що розпочався цього місяця з метою витіснення російських загарбників зі сходу і півдня України.

Якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то ми повинні надавати військову допомогу Україні.

Впродовж двох днів міністри НАТО обговорюватимуть і довготермінові потреби безпеки України, а також визначатимуться з відповіддю на заклики України прийняти її до лав альянсу, якої очікують від саміту альянсу у Вільнюсі в липні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав перед нарадами, що допомога Україні приносить результати на полі бою, і що українські здобутки допоможуть зміцнити позиції Києва на можливих переговорах з Росією, щоб покласти край війні.

«Ми не бачимо від президента Путіна, від Росії жодних ознак, що вони готуються до миру чи якихось справжніх переговорів. Але водночас ми знаємо - що більше території зможе відвоювати Україна в цьому контрнаступі, то міцнішими будуть її позиції за столом переговорів. І ми також знаємо, що більш успішний український контрнаступ збільшує можливість того, що президент Путін на якомусь етапі зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну на полі бою, а тому буде вимушений сісти. Коли це станеться і як це станеться, не може сказати ніхто, але ми знаємо єдине - якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то ми повинні надавати військову допомогу Україні. Бо це єдиний спосіб для України визволити свою землю і дати чіткий сигнал Москві, що вона не переможе на полі бою», - сказав Єнс Столтенберґ.

Столтенберґ наголосив також, що Росія веде проти України війну на виснаження і, усвідомлюючи це, західні союзники зосереджуються на довготерміновому забезпеченні України амуніцією і спорядженням, а також на поповнення власних арсеналів.

В межах теперішніх зустрічей в Брюсселі міністри країн НАТО окремо радитимуться з представниками компаній, що виробляють зброю і техніку.

Міністр оборони США Ллойд Остін, головуючи на засіданні Контактної групи підтримки оборони України, заявив, що учасники наради заслухають представників Данії та Нідерландів, які фактично очолили групу країн, що пообіцяли підготувати українських пілотів до використання західних бойових літаків, включно з американськими F-16.

Від представників Німеччини і Польщі на цій зустрічі очікують повідомлень про забезпечення України танками «Леопард», які цього місяця були вперше застосовані українською армією на полі бою.

«Україна далі бореться за визволення своєї суверенної території від російської окупації. Отже, ми зустрічаємося в критичний і історичний момент», - сказав американський міністр.

Український міністр оборони Олексій Резніков, який також бере участь у нарадах в Брюсселі, заявив, що про конкретні терміни постачання західних літаків - винищувачів Україні ще не йдеться.

«В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система», - сказав Резніков напередодні.

Він також повторив, що головні потреби української армії зараз зосереджені на засобах протиповітряної оборони, артилерії і на боєприпасах до них.

«Ця війна - це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне», - підкреслив український міністр.