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Остін подякував союзникам за "літакову коаліцію" та "коаліцію "Леопардів"
Очільник Пентагону США Ллойд Остін подякував Нідерландам та Данії, а також Німеччині і Польщі, які координують зусилля Контактної групи з оборони України в навчанні українських пілотів на літаках четвертого покоління та наданні і обслуговуванні танків Leopard - ініціативи, які, за заявою посадовця, відповідають на зміни в ситуації на полі бою.
"Ми вітаємо лідерство, яке знадобилось для створення двох коаліцій - однієї, присвяченої навчанням на винищувачах і іншої, щоб надати та обслуговувати танки Leopard", - наголосив Остін у вступних ремарках на 13-му засіданні Контактної групи з оборони України, що ведеться в форматі "Рамштайн" в Брюсселі.
Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Польща та Німеччина опікуються координацією надання та підтримки роботи танків Leopard, зазначив голова оборонного відомства США.
Український міністр оборони Олексій Резніков, який також бере участь у нарадах в Брюсселі, заявив, що про конкретні терміни постачання західних винищувачів Україні ще не йдеться.
"Ми обговорюватимемо деталі «літакової коаліції»: як то підготовку пілотів, техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - сказав Резніков Голосу Америки.
Остін окремо відзначив роль Контактної групи в захисті українського неба, українських цивільних від "нещадних нападів російських дронів". "Надання цією групою Patriot, IRIS-T NASAMS рятують життя українців", - додав він.
Він закликав групу продовжувати надавати Україні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також відзначив зусилля країн в тому, щоб продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.
В четвер Норвегія та Данія оголосили, що дуже скоро спільно нададуть 9000 артилерійських снарядів Україні.
"Україна все ще нагально потребує боєприпасів у своїй боротьбі проти Росії", - заявив в.о. міністра оборони Данії Троель Лунд Поулсен.
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Від "Бухарест+" до "Ізраїльської моделі" – питання членства України у НАТО досі не вирішено
До саміту НАТО залишається менше місяця, але в альянсі досі не вирішили, що робити з питанням членства України. Чи отримає Україна у Вільнюсі запрошення на вступ, чи план вступу без конкретної дати, чи дату без конкретного плану? Чи Україна має отримати гарантії безпеки від Альянсу? Чи підійде Україні варіант безпекових стосунків між США та Ізраїлем? Союзники досі обговорюють різні варіанти. Про те, які з них найкращі, а які найреалістичніші, у Вашингтоні дискутували учасники дискусії, яку у середу, 14 червня, в американській столиці організувала Атлантична Рада.
НАТО повинно визначити для України «шлях до членства», щось подібне до Плану членства в НАТО (ПДЧ), але не пропонувати самого членства у Вільнюсі, вважає Франклін Крамер з Центру стратегії та безпеки Скоукрофта при Атлантичній раді.
"Це має бути шлях, який підтримуватиме Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, і за словами трьох європейських лідерів, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єрки Фінляндії Санни Марін та Урсули фон дер Лаяєн з Європейської комісії, має підтримувати те, що я б назвав міжнародним порядком, заснованим на правилах, концепцію національної безпеки має підтримувати наші трансатлантичні цінності, і він має підтримувати Україну зараз і в майбутньому", - каже він.
Крамер, як один з авторів ПДЧ, програми, яка була розроблена для посткомуністичних країн зі Східної Європи вважає, що цей підхід був би найкращим для України, незважаючи на те, що такий план розрахований на кілька років і не визначає кінцевої дати вступу. Як одну з альтернатив він розглядає також і вступ без такого плану – Україні би запропонували, що вона стане членом до певної дати.
Він називає цей план "Бухарест+", за назвою Бухарестського саміту НАТО 2008 року, де країни-члени Альянсу пообіцяли Україні, що колись вона приєднається до НАТО, але не назвали дати її вступу та умов, які вона мала б виконати. У кожному разі, на його думку, перед вступом мало б настати перемир’я на фронті, а країни НАТО продовжували б підтримувати Україну у військовому плані.
Однак заступниця секретаря з політичних питань Міністерства закордонних справ Естонської Республіки Кілліке Сілласте-Еллінг, вважає, що тоді західні країни припустилися великої помилки, і зараз не час її повторювати в ситуації, коли Україна бореться за свою свободу на полі бою.
Як каже естонська дипломатка, майже напевно Україна отримає вищий статус в партнерстві з НАТО, нова Рада Україна-НАТО надасть Україні можливість скликати зустріч з партнерами в разі потреби, буде обіцяна військова і невійськова підтримка, але найголовніше питання досі відкрите – як і коли Україна стане членом альянсу. Головне зараз – показати Україні шлях, який приведе її до членства.
"Гадаю, це вже не можна називати ПДЧ, бо цей термін вже є токсичний, бо ПДЧ – це якраз те, чого ми не дали Україні 15 років тому. Варто назвати його інакше, вигадати нову назву спеціально для України, але елементи вже відомі. ... Це дасть надію українцям, але це також допоможе і нам. Бо ми не думаємо, що в Європі буде мир і стабільність до того часу, поки Україна не стане частиною нашої Євроатлантичної родини, це означає членство в НАТО та в Європейському Союзі. Ми розуміємо, що це не станеться завтра, але давайте допоможемо їм стати на цей шлях", – каже естонська дипломатка.
Крістофер Соча, керівник апарату меншості Комітету Сенату США з міжнародних відносин вважає, що питання України є головним безпековим питанням зараз. І в Конгресі ставляться до нього з усією серйозністю.
"Незважаючи на те, що говорять у ЗМІ, Україна має міцну підтримку на Капітолійському пагорбі. Думаю, що законодавців непокоїть те, що не було сказано чітко, що «ми допомагаємо українцям перемогти». І я дуже сподіваюся, що у Вільнюсі ми це почуємо. І разом зі швидкою допомогою у тренуванні та озброєнні це буде заява про мету, якої ми хочемо досягти. Бо досі таке відчуття, що ми все робимо лише наполовину – затягуємо з поставками зброї. І поки вони докладають неймовірних зусиль, воюючи з росіянами, вони ще досі не мають тієї підтримки, яка їм потрібна. І ми на Капітолійському пагорбі це бачимо – чи йдеться про F-16, чи про джавеліни, чи про танки, чи про стінгери, чи про інше обладнання – Конгрес закликав їх надати набагато раніше, ніж вони були поставлені Україні. І це потрібно змінити", – каже співробітник Конгресу.
Франклін Крамер вважає, що наступним видом зброї, який зараз особливо потребує Україна, є ATACMS, ракети, якими українці могли б вразити логістичні точки вглиб території, яку контролює Росія. "Я знаю, що в нас ідуть дискусії щодо можливості вражати цілі на території Росії. Але ми повинні визнати, що якщо Україна має перемогти, то вона повинна мати можливість атакувати місця російського скупчення зброї", – вважає американський аналітик.
Він додає, що хоча західний підхід до підтримки України був досі дуже обережним, бо Захід не хотів опинитися стороною в конфлікті з ядерною державою, але західні лідери мають так само непокоїтися про те, що може статися, якщо вони зроблять недостатньо для перемоги України.
«Ізраїльський варіант» для України – не варіант
Обговорюючи позицію президента США Джо Байдена та його адміністрації, які, згідно з повідомленнями у ЗМІ, найменше з усіх союзників налаштовані пропонувати Україні конкретний план щодо членства, учасники дискусії згадали про так званий «ізраїльський варіант», який нібито обговорюється в адміністрації.
Згідно з таким сценарієм, Україна могла б розраховувати на постання зброї та підтримку, але мала б покладатися виключно на себе і свої можливості щодо бойових дій. На думку Франкліна Крамера, це – не українська ситуація.
"Одна з причин – Ізраїль має не так багато загроз. Він уклав мирні угоди з більшістю своїх колишніх ворогів. До того ж, його противники не мають ядерної зброї, на відміну від самого Ізраїля. І він зміг перемогти у своїх війнах. Тому я думаю, що «ізраїльський варіант» не підходить", – каже Крамер.
При цьому він додає, що "відкрити Україні дорогу до членства – не те саме, що почати Третю світову війну", тому цей крок Вашингтону потрібно зробити. Тим більше, що європейці, які були раніше дуже скептичними щодо членства України, тепер його активно підтримують.
Хто буде захищати Європу, якщо США будуть зайняті конфліктом навколо Тайваню?
Дивлячись у перспективу, Крістофер Соча зауважив, що в Конгресі запитують про те, що буде через п'ять, чи більше років, коли основна загроза світовому миру може походити вже не з Росії, а з Китаю.
І коли США будуть зайняті в іншій частині світу, хто буде підтримувати європейську безпеку, якщо Україна з її найпотужнішою та найдосвідченішою армією на континенті не буде в Альянсі?
Наради союзників НАТО в «критичний момент» війни України за визволення
Міністри оборони 31 держав НАТО і представники ще принаймні 20 країн - партнерів зібралися 15 червня у Брюсселі на зустріч Контактної групи допомоги обороні України для подальшого узгодження постачань зброї та навчання української армії.
Нагальним союзники називають підтримку наступу української армії, що розпочався цього місяця з метою витіснення російських загарбників зі сходу і півдня України.
Якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то ми повинні надавати військову допомогу Україні.Єнс Столтенберґ
Впродовж двох днів міністри НАТО обговорюватимуть і довготермінові потреби безпеки України, а також визначатимуться з відповіддю на заклики України прийняти її до лав альянсу, якої очікують від саміту альянсу у Вільнюсі в липні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав перед нарадами, що допомога Україні приносить результати на полі бою, і що українські здобутки допоможуть зміцнити позиції Києва на можливих переговорах з Росією, щоб покласти край війні.
«Ми не бачимо від президента Путіна, від Росії жодних ознак, що вони готуються до миру чи якихось справжніх переговорів. Але водночас ми знаємо - що більше території зможе відвоювати Україна в цьому контрнаступі, то міцнішими будуть її позиції за столом переговорів. І ми також знаємо, що більш успішний український контрнаступ збільшує можливість того, що президент Путін на якомусь етапі зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну на полі бою, а тому буде вимушений сісти. Коли це станеться і як це станеться, не може сказати ніхто, але ми знаємо єдине - якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то ми повинні надавати військову допомогу Україні. Бо це єдиний спосіб для України визволити свою землю і дати чіткий сигнал Москві, що вона не переможе на полі бою», - сказав Єнс Столтенберґ.
Столтенберґ наголосив також, що Росія веде проти України війну на виснаження і, усвідомлюючи це, західні союзники зосереджуються на довготерміновому забезпеченні України амуніцією і спорядженням, а також на поповнення власних арсеналів.
... Ми очікуємо на найголовнішу новину – на ясність: коли, в який спосіб ми станемо повноцінним членом Альянсу.Олексій Резніков
В межах теперішніх зустрічей в Брюсселі міністри країн НАТО окремо радитимуться з представниками компаній, що виробляють зброю і техніку.
Міністр оборони США Ллойд Остін, головуючи на засіданні Контактної групи підтримки оборони України, заявив, що учасники наради заслухають представників Данії та Нідерландів, які фактично очолили групу країн, що пообіцяли підготувати українських пілотів до використання західних бойових літаків, включно з американськими F-16.
Від представників Німеччини і Польщі на цій зустрічі очікують повідомлень про забезпечення України танками «Леопард», які цього місяця були вперше застосовані українською армією на полі бою.
«Україна далі бореться за визволення своєї суверенної території від російської окупації. Отже, ми зустрічаємося в критичний і історичний момент», - сказав американський міністр.
Український міністр оборони Олексій Резніков, який також бере участь у нарадах в Брюсселі, заявив, що про конкретні терміни постачання західних літаків - винищувачів Україні ще не йдеться.
«Ми обговорюватимемо деталі «літакової коаліції»: як то підготовку пілотів, техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції», - сказав Резніков Мирославі Гонгадзе з Голосу Америки.
Окремо він також повторив, що головні потреби української армії зараз зосереджені на засобах протиповітряної оборони, артилерії і на боєприпасах до них.
«Ця війна - це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне», - підкреслив український міністр.
Питання до вільнюського саміту НАТО Олексій Резніков прокоментував Голосу Америки так:
«По-перше, Україна уже зараз виконує роль східного флангу НАТО, і буде виконувати цю важливу роль у майбутньому, беручи на себе захист Європи – демократичної цивілізованої — від варварської Росії. І для нас це не просто абстрактні поняття, ми уже зараз, воюючи з Росією, завдяки роботі з країнами-членами Альянсу досягли вражаючих результатів. Ми уже зараз зібрали арсенал зброї та обладнання неймовірної різноманітності. Ми вибудували логістичні шляхи з країн НАТО до нас і це логістичні шляхи небаченої складності, і ми організували навчальні програми, тренування у країнах НАТО немислимих масштабів. Таку співпрацю ми будемо посилювати у майбутньому.
Друге — разом з усією країною ми очікуємо на найголовнішу новину – на ясність: коли, в який спосіб ми станемо повноцінним членом Альянсу. І Міністерство оборони разом зі Збройними Силами роблять свою частину роботи. Вона полягає в наступному: досягти максимальної взаємосумісності з країнами НАТО для наших Збройних Сил, для наших Сил безпеки і оборони через впровадження стандартів НАТО.
Для нас це дуже практичні речі, над якими ми зараз працюємо...»
До роботи над статтею долучилась Мирослава Гонгадзе.
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