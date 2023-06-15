США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби» для боротьби з російською агресією - Остін

США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби», необхідні для боротьби з російською агресією. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у четвер на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє CNN.

«Україна досі в хорошій позиції для прийняття майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання, щоб допомогти їй досягти успіху на полі бою», — сказав Остін, додавши, що союзники продовжуватимуть «відстоювати цінності суверенітету».

«Протягом усієї жорстокої війни, яку обрав Кремль, українські сили продемонстрували видатну хоробрість і вміння, і боротьба України — це марафон, а не спринт», — сказав Остін.

Остін також подякував Нідерландам і Данії, Німеччині та Польщі за те, що вони очолили коаліцію допомоги Україні.

«Ми аплодуємо керівництву, яке взяло участь у створенні двох коаліцій: одна для тренування на винищувачах, а інша — постачання та обслуговування танків Leopard», — додав Остін.

Разом з тим у четвер Норвегія та Данія оголосили про передачу Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів «протягом короткого часу». Норвегія надасть снаряди, Данія - детонатори та метальні заряди.

«Важливо, щоб ми продовжували об'єднуватися, демонструючи нашу підтримку України», - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. «Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських загарбницьких військ стільки, скільки це буде необхідно. Артилерійські снаряди можуть бути використані в кількох типах артилерії, включаючи (гаубиці) M109, які раніше надала Норвегія», — заявили в міністерстві оборони Норвегії.

А виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен додав, що «Україна все ще має гостру потребу в боєприпасах для боротьби з Росією».

Міністри оборони 31 держав НАТО і представники ще принаймні 20 країн зібралися 15 червня у Брюсселі на зустріч Контактної групи допомоги обороні України для подальшого узгодження постачань зброї та навчання української армії.