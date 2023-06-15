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США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби» для боротьби з російською агресією - Остін
США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби», необхідні для боротьби з російською агресією. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у четвер на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє CNN.
«Україна досі в хорошій позиції для прийняття майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання, щоб допомогти їй досягти успіху на полі бою», — сказав Остін, додавши, що союзники продовжуватимуть «відстоювати цінності суверенітету».
«Протягом усієї жорстокої війни, яку обрав Кремль, українські сили продемонстрували видатну хоробрість і вміння, і боротьба України — це марафон, а не спринт», — сказав Остін.
Остін також подякував Нідерландам і Данії, Німеччині та Польщі за те, що вони очолили коаліцію допомоги Україні.
«Ми аплодуємо керівництву, яке взяло участь у створенні двох коаліцій: одна для тренування на винищувачах, а інша — постачання та обслуговування танків Leopard», — додав Остін.
Разом з тим у четвер Норвегія та Данія оголосили про передачу Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів «протягом короткого часу». Норвегія надасть снаряди, Данія - детонатори та метальні заряди.
«Важливо, щоб ми продовжували об'єднуватися, демонструючи нашу підтримку України», - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. «Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських загарбницьких військ стільки, скільки це буде необхідно. Артилерійські снаряди можуть бути використані в кількох типах артилерії, включаючи (гаубиці) M109, які раніше надала Норвегія», — заявили в міністерстві оборони Норвегії.
А виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен додав, що «Україна все ще має гостру потребу в боєприпасах для боротьби з Росією».
Міністри оборони 31 держав НАТО і представники ще принаймні 20 країн зібралися 15 червня у Брюсселі на зустріч Контактної групи допомоги обороні України для подальшого узгодження постачань зброї та навчання української армії.
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- Голос Америки
Гроссі на ЗАЕС оцінив рівень води, необхідної для охолодження реакторів
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС після того, як напередодні візит відкладали з питань безпеки, та заявив про низку заходів для стабілізації ситуації.
Як повідомляє Reuters, Гроссі запевнив, що інспектори МАГАТЕ залишаться на станції. Натомість перспектива підписання спільних документів з безпеки між Росією та Україною і надалі залишається "нереалістичною", поки сторони воюють.
Associated Press цитує також заяву Гроссі про те, що атомна електростанція опинилася в "небезпечній ситуації".
З посиланням на російську агенцію РІА Reuters цитує заяву Гроссі, що рівень води, необхідної для охолодження реакторів ЗАЕС, зараз залишається достатнім.
Як повідомляв Голос Америки, Рафаель Гроссі привіз в Україну програму з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
Агенція АР нагадує, що ЗАЕС неодноразово потрапляла під обстріли, відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року та незабаром окупувала станцію.
За даними українських ЗМІ, у регіоні неподалік Запоріжжя наразі тримають активні бойові дії, пов'язані з контрнаступом ЗСУ.
Раніше французький Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки повідомляв, що водойма-охолоджувач на Запорізькій АЕС може обвалитись через тиск води з басейну з одного боку вежі та брак води у висушеному водосховищі з іншого.
У звіті організації "Наслідки пошкодження Каховської дамби для Запорізької атомної електростанції" мовиться, що внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу, якщо з іншого боку дамби в резервуарі впаде вода.
"Зниження рівня води в Дніпрі може призвести до протікання басейну або навіть до обвалу навколишньої дамби через тиск води, що міститься в басейні", - писали французькі фахівці з ядерної безпеки.
Маляр показала, як Bradley допомагає зберегти життя українських військових
Американські БМП Bradley допомагають рятувати життя військовиків ЗСУ, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона поширила фотографії цієї бойової машини піхоти після прямого влучання у нього "Граду", а також екіпажу, "який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці", поки пошкоджений БМП на ремонті.
"Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - додала вона.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 на мільйони євро від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів, а Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, й пакет включає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.
- Голос Америки
США, Британія, Данія та Нідерланди нададуть Україні додаткові засоби ППО
Міноборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США нададуть Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони, задовольняючи її найбільш нагальні потреби ППО, оскільки Росія продовжує використовувати ракети та безпілотники для атак на українські міста. Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на урядовому сайті Великої Британії.
«Ініціатива передбачає постачання сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів», - йдеться в заяві.
Про цю ініціативу було оголошено напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США 15 червня в Брюсселі. Контактна група об’єднує близько 50 країн, які надають різноманітну військову підтримку Україні.
Впродовж двох днів міністри НАТО обговорюють нагальні і довготермінові потреби безпеки України, а також визначатимуться з відповіддю на заклики України прийняти її до лав Альянсу, якої очікують від саміту у Вільнюсі в липні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби», необхідні для боротьби з російською агресією. Про це на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
«Україна досі в хорошій позиції для прийняття майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання, щоб допомогти їй досягти успіху на полі бою», — сказав Остін, додавши, що союзники продовжуватимуть «відстоювати цінності суверенітету».
- Голос Америки
- Reuters
Україна отримає ще 14 танків Leopard 2 - медіа
Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 на мільйони євро від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів, повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в НАТО.
Контракти на нове постачання вже підписані, і уряд Німеччини був залучений до переговорів, оскільки повинен погодити експорт військової техніки. Танки будуть поставлені та відремонтовані групою Rheinmetall, до України вони мають прибути до кінця січня, повідомляє Handelsblatt.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, й пакет включає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.
А напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.
"Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки - ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.
- Голос Америки
Літакова коаліція – підсумки "Рамштайн-13". Брифінг Остіна та Міллі. Наживо з перекладом українською
Брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 15 червня у Брюсселі. Дивіться наживо з перекладом українською на платформах “Голос Америки Українською”. Початок трансляції: 15 червня 16:45 за Києвом / 9:45 за Вашингтоном.
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