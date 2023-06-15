Україна отримає ще 14 танків Leopard 2 - медіа

Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 на мільйони євро від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів, повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в НАТО.

Контракти на нове постачання вже підписані, і уряд Німеччини був залучений до переговорів, оскільки повинен погодити експорт військової техніки. Танки будуть поставлені та відремонтовані групою Rheinmetall, до України вони мають прибути до кінця січня, повідомляє Handelsblatt.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, й пакет включає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.

А напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.

"Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки - ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.