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Україна отримає ще 14 танків Leopard 2 - медіа
Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 на мільйони євро від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів, повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в НАТО.
Контракти на нове постачання вже підписані, і уряд Німеччини був залучений до переговорів, оскільки повинен погодити експорт військової техніки. Танки будуть поставлені та відремонтовані групою Rheinmetall, до України вони мають прибути до кінця січня, повідомляє Handelsblatt.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, й пакет включає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.
А напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.
"Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки - ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.
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Маляр показала, як Bradley допомагає зберегти життя українських військових
Американські БМП Bradley допомагають рятувати життя військовиків ЗСУ, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона поширила фотографії цієї бойової машини піхоти після прямого влучання у нього "Граду", а також екіпажу, "який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці", поки пошкоджений БМП на ремонті.
"Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - додала вона.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 на мільйони євро від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів, а Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, й пакет включає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.
- Голос Америки
США, Британія, Данія та Нідерланди нададуть Україні додаткові засоби ППО
Міноборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США нададуть Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони, задовольняючи її найбільш нагальні потреби ППО, оскільки Росія продовжує використовувати ракети та безпілотники для атак на українські міста. Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на урядовому сайті Великої Британії.
«Ініціатива передбачає постачання сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів», - йдеться в заяві.
Про цю ініціативу було оголошено напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США 15 червня в Брюсселі. Контактна група об’єднує близько 50 країн, які надають різноманітну військову підтримку Україні.
Впродовж двох днів міністри НАТО обговорюють нагальні і довготермінові потреби безпеки України, а також визначатимуться з відповіддю на заклики України прийняти її до лав Альянсу, якої очікують від саміту у Вільнюсі в липні.
Як повідомляв раніше Голос Америки, США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби», необхідні для боротьби з російською агресією. Про це на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
«Україна досі в хорошій позиції для прийняття майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання, щоб допомогти їй досягти успіху на полі бою», — сказав Остін, додавши, що союзники продовжуватимуть «відстоювати цінності суверенітету».
- Голос Америки
Літакова коаліція – підсумки "Рамштайн-13". Брифінг Остіна та Міллі. Наживо з перекладом українською
Брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 15 червня у Брюсселі. Дивіться наживо з перекладом українською на платформах “Голос Америки Українською”. Початок трансляції: 15 червня 16:45 за Києвом / 9:45 за Вашингтоном.
- Голос Америки
Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу і підтвердив підтримку вступу України в ЄС у майбутньому
НАТО має виконати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу. Таку резолюцію ухвалив Європарламент (ЄП). Євродепутати очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше".
За документ проголосували 425 європейських законодавців, 38 висловились проти, 42 утрималися.
У резолюції підкреслено, що допоки не буде досягнуто повного членства в Альянсі, ЄС та разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни. Європарламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.
Європарламент також підтверджує свою підтримку минулорічного рішення Європейської Ради надати Україні статус кандидата в ЄС. Депутати висловили надію на позитивну рекомендацію Європейської Комісії, коли Україна успішно виконає сім кроків, викладених у висновку комісії. "Вони вимагають чіткого шляху для початку переговорів про вступ, які за достатньої підтримки можуть початися вже цього року", - зазначено на сайті ЄП.
Також депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування Росією Каховської дамби 6 червня, що є воєнним злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні. Усі відповідальні за воєнні злочини, включно з руйнуванням дамби, будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом, повідомляє ЄП.
Європарламент також закликав до комплексного та адекватного пакету заходів ЄС щодо відбудови України, який має бути зосереджений на негайному, середньо- та довгостроковому сприянні, реконструкції та відновленні країни. Законодавці ЄС "з нетерпінням чекають на майбутній запропонований Європейською комісією перегляд поточної багаторічної фінансової програми та запропонованого механізму Rebuild Ukraine Facility, який покриватиме фінансування потреб України у відбудові в найближчі роки".
Депутати Європарламенту також підкреслюють важливість пов’язування реконструкції України з її підготовкою до вступу в ЄС і поточними внутрішніми реформами, водночас наголошуючи, що відновлення пошкодженої інфраструктури та промислових потужностей має відбуватися відповідно до принципу "відбудуй краще" та Європейської зеленої угоди. Це допомогло б перетворити країну на безвуглецеву та цифрову сучасну європейську державу добробуту та ринкову економіку, йдеться у повідомленні ЄС.
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