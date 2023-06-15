Маляр показала, як Bradley допомагає зберегти життя українських військових

Міноборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США нададуть Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони, задовольняючи її найбільш нагальні потреби ППО, оскільки Росія продовжує використовувати ракети та безпілотники для атак на українські міста. Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на урядовому сайті Великої Британії.

«Ініціатива передбачає постачання сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів», - йдеться в заяві.

Про цю ініціативу було оголошено напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США 15 червня в Брюсселі. Контактна група об’єднує близько 50 країн, які надають різноманітну військову підтримку Україні.

Впродовж двох днів міністри НАТО обговорюють нагальні і довготермінові потреби безпеки України, а також визначатимуться з відповіддю на заклики України прийняти її до лав Альянсу, якої очікують від саміту у Вільнюсі в липні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, США та союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні «термінові засоби», необхідні для боротьби з російською агресією. Про це на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Україна досі в хорошій позиції для прийняття майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання, щоб допомогти їй досягти успіху на полі бою», — сказав Остін, додавши, що союзники продовжуватимуть «відстоювати цінності суверенітету».