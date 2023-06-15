Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Коли почнеться тренування на F16? Підсумки "Рамштайну"

Брифінг. Коли почнеться тренування на F16? Підсумки "Рамштайну"
Embed
Брифінг. Коли почнеться тренування на F16? Підсумки "Рамштайну"

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Коли українські пілоти розпочнуть тренування на F16? Розповідаємо деталі та говоримо про інші підсумки чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн".

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG