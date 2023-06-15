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Провина за війну проти України лежить на всіх росіянах – президент Чехії
Вина за агресію проти України лежить на всіх росіянах, а не лише на Путіні та Кремлі. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив президент Чехії Петр Павел.
«Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною», - сказав президент Павел.
Він також зазначив, що не бачить можливості сідати за стіл переговорів з РФ і негативно сприймає ідею спілкування західних лідерів з Путіним.
«Щиро кажучи, зараз я не дуже радий чути від деяких західних лідерів про якісь зустрічі з Путіним. Чесно кажучи, я зараз цього не можу уявити. Щоб говорити з лідерами, які так цинічно брешуть майже щодня, перекручують інформацію, які здатні перекласти вину на країну, на яку вони напали і проти якої коять злочини. Дуже важко уявити, що хтось зможе сісти за стіл переговорів з кимось таким. Бо якщо ви не можете довіряти аргументам свого візаві за переговорним столом, як ви можете тоді сподіватись на досягнення якогось розумного рішення? Але коли Україна буде більш успішною у своєму контрнаступі, це зможе навіть змінити позицію російського керівництва і вони будуть більш охочі до досягнення прагматичного рішення на переговорах. Але наразі я цього не бачу», - сказав президент Петр Павел.
Також президент висловив упевненість, що всі росіяни, які наразі проживають у країнах Заходу, повинні бути під наглядом спеціальних служб цих країн.
«Я гадаю, в кількох війнах у минулому, коли війна триває, заходи безпеки стосовно громадян Росії мають бути жорсткішими, аніж за нормальних умов. Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалась Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни», - зазначив чеській лідер.
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"Міжнародна Амністія": суд над бійцями "Азову" в Росії – воєнний злочин, як і "катування або нелюдське поводження з військовополоненими"
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) засудила Росію за проведення судового засідання над 22 українськими військовополоненими, вона назвала російські звинувачення у членстві в «терористичній організації» «свавільними», а процес у Ростові – «воєнним злочином».
«Росія віддала під суд понад 20 бійців полку Збройних сил України "Азов" за свавільними звинуваченнями в членстві в "терористичній організації". Позбавлення військовополонених права на справедливий суд є воєнним злочином. Так само, як катування або нелюдське поводження з військовополоненими», – мовиться у заяві Amnesty International у Twitter.
Напередодні, 14 червня, міжнародні агентства повідомили, що на півдні Росії, у місті Ростов-на-Дону почався судовий процес над 22-ма українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов», які потрапили в полон у травні 2022 року. У серпні 2022 року Росія визнала батальйон «Азов» терористичною організацією. Звинувачення у тероризмі тягне за собою термін ув’язнення від 15 років до довічного.
Як зазначається у повідомленні, з 24-х осіб, яким висунуто звинувачення, двох обміняли на росіян у рамках обміну полоненими. З решти 22-х обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки, які нібито працювали кухарками в батальйоні «Азов».
Після тримісячної оборони заводу «Азовсталь», за даними російської сторони, в полон здалися 2 439 українських військових, які перебували на території заводу у Маріуполі. Згодом частину з них обміняли на російських полонених.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав суд у Росії над 22 українськими військовополоненими «судилищем» і «воєнним злочином».
«Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисникам Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори і виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І , скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?» – написав Подоляк у Twitter 15 червня.
У середу Червоний Хрест заявив, що він відвідав 1 500 військовополонених з обох сторін конфлікту та передав понад 2 500 особистих повідомлень між полоненими та членами їхніх родин.
За словами представника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), такі візити є «життєво важливими» для перевірки умов ув’язнення, передачі інформації між ув’язненими та їхніми близькими, а також забезпечення предметами гігієни та іншими особистими потребами.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Червоний Хрест та інші гуманітарні організації у тому, що вони недостатньо намагалися отримати доступ до українських військових, які утримуються російською владою у жорстоких умовах.
«Тут важко не погодитися, – твітує Леонід Рагозін, колишній кореспондент BBC у Москві, реагуючи на твіт Подоляка. – Як і всі політичні процеси в Росії, цей не має нічого спільного з правосуддям. Люди на лаві підсудних – військовополонені, які справді виглядають недоїдаючими. Кремль використовує репутацію «Азова» для виправдання агресії. Це не боротьба з фашизмом, це і є фашизм».
Кореспондент канадського щоденника Globe and Mail Марк Маккіннон пише у Twitter, що «Росія звинувачує бійців "Азова" в нацизмі. Але, як зауважили інші, в’язні на фото виглядають так, ніби їх утримували у концтаборах…»
Amnesty International (АІ) стала об'єктом критики з боку України та інших країн та міжнародних організацій через один зі своїх звітів, який звинувачував українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку для мирного населення під час боротьби з російською агресією. АІ пізніше замовила незалежне розслідування про свій звіт, але не оприлюднила його результатів, які критикували керівництво організації.
Міллі: “Українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть”. Відео
“Ми говорили, що війна динамічна. Це змагання волі - воно непевне, жорстоке і завжди має дорогу ціну. Але ми впевнені, що українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть”, – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Законодавці США закликають конфіскувати та передати Україні активи РФ
В Конгресі США повторно зареєстрували законопроект про "Відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO Act- The Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity).
"Це спосіб відбудувати Україну використовуючи російські активи, тим самим зменшивши тягар для платників податків США, а також показавши нашим союзникам, що це можливо", - йдеться у поясненні наданому українській службі Голосу Америки від офісу співавтора законопроекту, республіканця, Джима Ріша.
Документ має надати америкаському президенту дозвіл та повноваження конфіскувати заморожені російські активи в межах Сполучених Штатів і допоможе швидко передавати ці кошти в Україну, йдеться у поясненні. Також в тексті законопроекту наголошується, що згідно із міжнародним правом використання суверенних активів Росії для компенсації збитків України є законним та належним засобом.
Законопроект покликаний досягнути таких основних цілей, пояснюють законодавці:
- Надає президенту США повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх на допомогу та відбудову України.
- Забороняє передавати кошти російським організаціям, які перебувають під санкціями, доки Росія не вийде з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.
- Доручає президенту США співпрацювати з союзниками та партнерами для створення міжнародного компенсаційного механізму для передачі конфіскованих або заморожених російських суверенних активів для допомоги Україні.
- Надає Управлінню з координації санкцій Держдепартаменту додаткові ресурси для роботи з партнерами та союзниками за кордоном для конфіскації додаткових російських суверенних активів в інших країнах.
- Гарантує, що Путін, а не платники податків США, сплатить рахунки за шкоду, завдану неспровокованим вторгненням Росії в Україну.
Документ одночасно зареєстрували як у Сенаті, так і в Палаті Представників.
Співавторами у Сенаті виступили сенатор Джим Ріш від штату Айдахо та сенатор Шелдон Вайтхаус від штату Род-Айленд, а в Палаті Представників конгресмен Майкл Маккол від штату Техас, конгресвумен Марсі Каптур від Огайо, Джо Вілсон від Південної Кароліни, Стів Коен від Теннессі, Томас Кін від Нью-Джерсі, Майк Квіглі від Іллінойсу та Браян Фіцпатрік від Пенсильванії.
Нагадаємо, що під час слухань в Комітеті з фінансових послуг Палати Представників, у вівторок 13го червня, міністерка фінансів США Дженет Єллен зауважила, що "більшість із понад 300 мільярдів доларів іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах".
Дивіться також: Статус українських біженців у США. Заяви в Конгресі.
- Голос Америки
"Рамштайн" у Брюсселі: основні підсумки про озброєння для України
Союзники Україні виявляють єдність та рішучість у підтримці української оборони перед лицем російської агресії, заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін за результатами засідання Контактної групи з оборони України в форматі “Рамштайн” 15 червня у Брюсселі.
“Ми впевнені, що ця група з оборони дала Україні спроможності, необхідні для успіху. І ми знаємо, що воля українського народу продовжуватиме резонувати далеко за межами її кордонів, вона резонуватиме по всьому світу”, – сказав Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.
Остін заявив, що союзники дбають як про забезпечення нагальних потреб України, так і реагують на мінливу ситуацію на полі бою і підтримують довгострокову обороноздатність України.
Зокрема щодо забезпечення України технікою, каже очільник оборонного відомства США, важливо “переконатися, що українці мають можливості відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, коли можливо, - і відправити назад на передову”.
“Це - війна. Тому ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох боків” – зауважив Остін. Тому, за його словами, важливо, щоб союзники мали можливості продовжувати надсилати техніку.
“Бойові пошкодження будуть і надалі. Я думаю, що росіяни показали нам ті ж самі 5 одиниць техніки десь тисячу разів із десяти різних ракурсів. Але, якщо відверто, українці досі мають багато бойових спроможностей”, - додав очільник Пентагону.
Щодо ситуації на полі бою в Україні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі своєю чергою навів слова українського президента Володимира Зеленського про початок контрнаступу, але відзначив, що “ще надто рано робити якісь остаточні оцінки”.
“Але я можу вам сказати, що кожного дня українці демонструють мужність і стійкість, щоб систематично відвойовувати свою територію. Ми говорили, що війна динамічна. Це змагання волі - воно непевне, жорстоке і завжди має дорогу ціну. Але ми впевнені, що українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть”, - додав Міллі.
Остін подякував Нідерландам та Данії, а також Німеччині і Польщі, які координують зусилля Контактної групи з оборони України в навчанні українських пілотів на літаках четвертого покоління та наданні і обслуговуванні танків Leopard - ініціативи, які, за заявою посадовця, відповідають на зміни в ситуації на полі бою.
Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Польща та Німеччина опікуються координацією надання та підтримки роботи танків Leopard, зазначив голова оборонного відомства США.
Натомість Олексій Резніков, міністр оборони України повідомив: “Сьогодні ми отримали від наших партнерів запевнення про початок навчання і разом розбудовуватимемо цей консорціум винищувачів. Ми почнемо це з F-16, з Нідерланди та Данія як лідерів, приєднаються також інші країни. Крім того, ми почули гарні новини від наших шведських партнерів також про те, що ми матимемо можливість випробувати - просто спробувати - також їхні можливості”.
Твітуючи про завершення роботи Контактної групи, Ллойд Остін написав: "Продемонстровано єдність і рішучість, які характерні для цієї групи з тих пір, як я скликав нашу першу зустріч".
Сьогодні міноборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США заявили, що нададуть Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони, задовольняючи її найбільш нагальні потреби ППО, оскільки Росія продовжує використовувати ракети та безпілотники для атак на українські міста.
"Ініціатива передбачає постачання сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів", - йдеться в заяві.
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