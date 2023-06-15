Провина за війну проти України лежить на всіх росіянах – президент Чехії

Вина за агресію проти України лежить на всіх росіянах, а не лише на Путіні та Кремлі. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив президент Чехії Петр Павел.

«Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною», - сказав президент Павел.

Він також зазначив, що не бачить можливості сідати за стіл переговорів з РФ і негативно сприймає ідею спілкування західних лідерів з Путіним.

«Щиро кажучи, зараз я не дуже радий чути від деяких західних лідерів про якісь зустрічі з Путіним. Чесно кажучи, я зараз цього не можу уявити. Щоб говорити з лідерами, які так цинічно брешуть майже щодня, перекручують інформацію, які здатні перекласти вину на країну, на яку вони напали і проти якої коять злочини. Дуже важко уявити, що хтось зможе сісти за стіл переговорів з кимось таким. Бо якщо ви не можете довіряти аргументам свого візаві за переговорним столом, як ви можете тоді сподіватись на досягнення якогось розумного рішення? Але коли Україна буде більш успішною у своєму контрнаступі, це зможе навіть змінити позицію російського керівництва і вони будуть більш охочі до досягнення прагматичного рішення на переговорах. Але наразі я цього не бачу», - сказав президент Петр Павел.

Також президент висловив упевненість, що всі росіяни, які наразі проживають у країнах Заходу, повинні бути під наглядом спеціальних служб цих країн.

«Я гадаю, в кількох війнах у минулому, коли війна триває, заходи безпеки стосовно громадян Росії мають бути жорсткішими, аніж за нормальних умов. Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалась Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни», - зазначив чеській лідер.