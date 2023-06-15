Тренування українців на F-16, ППО. Результати «Рамштайну». ЧАС-ТАЙМ

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Пілоти ВПС України з нетерпінням чекають тренувань на винищувачах F-16. У Ростові-на Дону суд розпочав слухання у так званій справі проти військовослужбовців бригади «Азов». Після відходу води у селищі Василівка Миколаївської області місцеві повертаються до своїх будинків та усувають наслідки затоплення. В Каліфорнії українці започаткували бренд кави «Мамай».