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Тренування українців на F-16, ППО. Результати «Рамштайну». ЧАС-ТАЙМ

Тренування українців на F-16, ППО. Результати «Рамштайну». ЧАС-ТАЙМ
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Тренування українців на F-16, ППО. Результати «Рамштайну». ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. ППО, винищувачі, програми тренування для українських військових та контрнаступ - головні теми 13-ого засідання у форматі «Рамштайн». Говоримо про результати зустрічі Контактної групи із оборони України у Брюсселі.

Пілоти ВПС України з нетерпінням чекають тренувань на винищувачах F-16. У Ростові-на Дону суд розпочав слухання у так званій справі проти військовослужбовців бригади «Азов». Після відходу води у селищі Василівка Миколаївської області місцеві повертаються до своїх будинків та усувають наслідки затоплення. В Каліфорнії українці започаткували бренд кави «Мамай».

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