Пілоти ВПС України з нетерпінням чекають тренувань на винищувачах F-16. У Ростові-на Дону суд розпочав слухання у так званій справі проти військовослужбовців бригади «Азов». Після відходу води у селищі Василівка Миколаївської області місцеві повертаються до своїх будинків та усувають наслідки затоплення. В Каліфорнії українці започаткували бренд кави «Мамай».
Тренування українців на F-16, ППО. Результати «Рамштайну». ЧАС-ТАЙМ
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Білий Дім, Конгрес США: огляд заяв щодо Каховської ГЕС. ЧАС-ТАЙМ