Підсумки «Рамштайн-13» у Брюсселі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні Студії Вашингтон. Говорячи про український контрнаступ на підсумковій прес-конференції, генерал Міллі і очільник Пентагону Остін висловили упевненість, що країни контактної групи будуть продовжувати надавати Україні спроможності, необхідні для успіху. Що ж стосується пошкодженої техніки - це очікувано - сказав Ллойд Остін, головне, аби в українців були можливості її відремонтувати або замінити. У російському місті Ростов-на Дону суд розпочав слухання у справі проти військовослужбовців бригади «Азов».