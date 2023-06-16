Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Підсумки «Рамштайн-13» у Брюсселі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підсумки «Рамштайн-13» у Брюсселі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Підсумки «Рамштайн-13» у Брюсселі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні Студії Вашингтон. Говорячи про український контрнаступ на підсумковій прес-конференції, генерал Міллі і очільник Пентагону Остін висловили упевненість, що країни контактної групи будуть продовжувати надавати Україні спроможності, необхідні для успіху. Що ж стосується пошкодженої техніки - це очікувано - сказав Ллойд Остін, головне, аби в українців були можливості її відремонтувати або замінити. У російському місті Ростов-на Дону суд розпочав слухання у справі проти військовослужбовців бригади «Азов».

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG