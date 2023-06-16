Підсумки «Рамштайн-13» у Брюсселі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні Студії Вашингтон. Говорячи про український контрнаступ на підсумковій прес-конференції, генерал Міллі і очільник Пентагону Остін висловили упевненість, що країни контактної групи будуть продовжувати надавати Україні спроможності, необхідні для успіху. Що ж стосується пошкодженої техніки - це очікувано - сказав Ллойд Остін, головне, аби в українців були можливості її відремонтувати або замінити. У російському місті Ростов-на Дону суд розпочав слухання у справі проти військовослужбовців бригади «Азов».
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