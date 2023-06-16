Що пропонують африканські лідери для припинення російської війни в Україні?

Делегація глав африканських держав та урядів на чолі з президентом Південноафриканської республіки Сирілом Рамафосою прибула 16 червня до Києва, а згодом планує відвідати Москву в межах так званої «мирної місії африканських лідерів».

До делегації входять чільні представники ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії, Республіки Конго і Коморських островів.

Київ досі давав зрозуміти розчарованість тим, що багато країн Африки відкрито не засудили напад Росії на Україну, а натомість деякі наполягають на нейтральності.

«Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені», - наголошував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час поїздки африканськими країнами минулого місяця.

Південноафриканська республіка виявилася серед небагатьох країн, які неодноразово утримувалися в ООН при голосуванні щодо резолюцій з вимогами, аби Москва вивела російські війська з української території.

Але агенція Reuters повідомляє, що серед пропозицій, які делегація африканських лідерів ймовірно обговорюватиме, можуть бути заклики до відведення російських військ в обмін зокрема на призупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського президента Путіна і на кроки до згортання міжнародних санкцій щодо Москви.

Африканські представники офіційно не оприлюднювали подробиць того, що вони пропонуватимуть Україні та Росії, але агенція цитує те, що названо проєктом «рамкового документа» з яким працювала делегація.

В тому повідомленні сказано, що африканські представники вважають своїм завданням «просувати важливість миру і заохочувати сторони погодитися на процес очолюваних

дипломатією переговорів».

У ще одній цитаті сказано, що «згадані кроки повинні мати на меті створення умов сприятливих для припинення вогню, а це дозволило б сторонам розбудувати довіру і розглянути формулювання стратегії для відновлення миру».

Також, згідно з повідомленням Reuters, йдеться, що мирне врегулювання мало б відбуватися разом з переговорами між Росією і Заходом про базування озброєнь середнього радіуса дії, про тактичну ядерну зброю та біологічну зброю.

«Конфлікт, а також санкції накладені на Росію головними торговельними партнерами (африканського) континенту, мають негативні наслідки для африканських економік та для засобів для існування», - йдеться в тому документі, переповідає агенція.

Київ під обстрілом

В день приїзду африканської делегації у Києві лунали сирени протиповітряної оборони і лунали вибухи.

Чільний радник українського президента Андрій Єрмак повідомив про обстріл Києва «саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн».

«Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто», - написав Андрій Єрмак в Телеграмі.

Він нагадав, що Росія бомбардувала Україну і під час візитів інших світових лідерів, зокрема президента США Джо Байдена, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Єрмак заявив, що дії Москви означають потребу міжнародної силової відповіді на дії Росії і наголосив, що основою для просування до миру повинні бути українські пропозиції викладені у так званій «Формулі миру президента Володимира Зеленського».

10 пунктів Зеленського



Мирні пропозиції України з виділеними десятьма головними положеннями були оприлюднені в листопаді 2022 року у промові президента Володимира Зеленського до зібрання керівників країн Групи двадцяти в Індонезії:

1. Радіаційна та ядерна безпека

«Радіаційна безпека має бути відновлена... Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків... Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу...»



2. «Продовольча безпека»

«... Наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі... Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою...»



3. «Енергетична безпека»

«...Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії...»



4. «Звільнення всіх полонених і депортованих»

«Тисячі наших людей – військових і цивільних – у російському полоні. Їх піддають жорстоким тортурам – це масове знущання!.. Маємо звільнити всіх цих людей!..»



5. «Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку»

«... Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів...»



6. «Виведення російських військ і припинення бойових дій»

«... Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією...»



7. «Справедливість»

«... Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною...»



8. «Потреба негайного захисту природи»

«Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу... Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу...»



9. «Недопущення ескалації»

«...Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки... Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України...»



10. «Фіксація закінчення війни»

«Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни...»