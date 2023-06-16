Брифінг. Африканські лідери в Києві, позиція США щодо України в НАТО
Брифінг Голосу Америки - наживо. З якими пропозиціями прибули африканські лідери до Києва? Яка позиція США щодо України в НАТО? Яким чином в Конгресі пропонують передати Україні російські активи? Підбиваємо підсумки тижня, що минає. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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