Результати зустрічі міністрів оборони країн НАТО для України.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Столтенберг: союзники працюють над багаторічним пакетом фінансування для України. Експерти про контрнаступ ЗСУ: яка тактика може бути найбільш ефективною для ЗСУ? Директор місії USAID в Україні: через руйнування Каховської ГЕС майже 800 тисяч людей - під загрозою втрати доступу до питної води. Назріває екологічна катастрофа: волонтери про наслідки руйнування ГЕС. Як неврожай в Китаї може позначитись на світовому та українському зерновому експорті? Українців вперше взяли на стажування до Нью-йоркського Метрополітен Опера.